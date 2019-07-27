Süleyman Soylu’ya sorular!

Sayın İçişleri Bakanı;

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki karayolu üzerinde,

“Polis Kontrol Noktalarınız” var.

Bu noktaların konuşlandığı yerlerin çoğu mesken mahalli alanların içinde…

Noktalarda görev yapan polislerimiz, araçları kontrol ettikleri sırada, özellikle kimlik tespiti anında ola ki aranan şahıs veya şahıslarla burun buruna…

Elli-Altmış kişilik yolcu otobüsünden tutunda şehir içi minibüslere kadar aramalar yapılıyor.

Bu aramalar günün her saatinde yani gece gündüz fark etmiyor.

Bu noktaların sınırları içinde veya 5-10 metre ötesinde bir trafik kazası olsa,

yol saatlerce trafiğe kapansa;

Araç sürücüsü veya bir gazeteci gelip durumu fotoğraf makinesi ile görüntülese,

fotoğraf karesinin içinde sizin “polis kontrol noktanız görünse”

fotoğrafı gazetesinde haber yapıp yayımlasa,

sizce bunun bir mahsuru var mı?

Velev ki;

Kendisi veya yakını için mesken arayan bir vatandaş;

Bu “polis noktalarınızın bulunduğu” yolun kenarında inşaatı devam etmekte olan bir binayı beğenip, “Buradan daire alayım bi de şunun bir resmini çekip evdekilere göstereyim” diyerek o konumun resmini çekse,

Resmin içinde sizin “Polis noktası da “ gözükse,

Sizce bunun bir mahsuru var mı?

Diyelim ki bu mahalde kaza oldu,

gazeteciler geldi olayı fotoğrafladılar…

Fotoğrafların içinde bu mahalde bulunan sizin “polis noktası ve polisleriniz” resimde gözükse,

sizce bunun bir mahsuru var mı ?

Şayet varsa;

Bu “polis noktaları” neden göz önünde bu kadar umuma açık yerde?

Şayet yoksa;

Polis noktasında görevli polis memurları;

Görüntü alan vatandaş veya gazetecilere müdahale edip,

“-Neden bizim resimlerimizi çekiyorsunuz?” diyor, çekilmiş görüntüleri “ BİZİ HEDEF GÖSTERİYORSUNUZ ! “diyerek, silinmesini istiyor, hatta bu konu da “tutanak” bile tutuyor!

Nerede kaldı basın hürriyeti?

Nerede kaldı 212 ve 218 sayılı yasaya tabi olanların “haber alma “ özgürlükleri?

Yine soruyorum;

Sayın İçişleri Bakanı Soylu:

-Madem buradaki “polis noktası ve polislerin” resimlerinin görülmesi sakıncalı o zaman;

Bu polis noktasının etrafına “Fotoğraf çekmek yasaktır” işaretlerini neden koymuyorsunuz?

Tam Aziz Nesin’lik bir konu değil mi?

Sen polisi yolun kenarına dik, polis kontrol edeceği aracı durdursun arama yapsın.

Bunu araçtakiler dahil herkes görüp hatta kimileri cep telefonları ile görüntü alsın, kimsenin umurunda olmasın.

Amma bir gazeteci polis noktasının yanındaki bir inşaatı ve onun önündeki yolla ilgili haber yapmak için fotoğraf çeksin;

“Polis noktasındaki görevli polis” gazeteciyi noktaya davet etsin ve:

-Neden bizim fotoğraflarımızı çekiyorsun? diye sorsun.

Gazeteci amacını anlattığı halde polis:

-Olmaz, sen bizi bu fotoğraflarla HEDEF gösteriyorsun. Bu resimleri sil (!) desin…

Ama,

Aynı yerde bayramlarda polislerin, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanları ve siyasilerle bayramı kutlanırken, resimler çekilip yayımlanırken, POLİSLER ve noktanız hedef değil!

Bu ne lahana turşusu bu ne perhizi?

Sayın İçişleri Bakanı Soylu:

“fotoğraf” çekilmesi “ Burada fotoğraf çekmek,duraklama yapmak yasaktır” işaretleri yok!.

Ama Devlet Karayolu üzerinde her hangi bir polis karakolu veya polis kontrol noktasında böyle bir uyarı yok.

Polislerimizin görev yapmalarına bir diyeceğimiz yok amma,

gazetecilerin de görev yapmalarına Gereksiz müdahale edilmesine tahammülümüz yok!

Sayın Bakan:

Lütfen bu konuya bir açıklık ve bizi aydınlatın.

Şayet bu “polis noktalarında” resim çekmek yasaksa,

Lütfen bu mahallere “Yasak” işaretlerini koydurun,

Yasak levhaları olmadığı için YASAK olduğunu bilmeyenleri,

“NİYET OKUMACILIĞI “ile suçlamayın.

Bu noktaların etrafına koyun “yasak” TABELALARINI,

ÇEKİN NOKTANIN ETRAFINI ÇEVİRİN ÇEMBERLE

Vatandaşı da, polisinizi de üzmeyin!