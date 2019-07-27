Göksel Ali Argun ve Güneşspor buluşması çok önemli…

Son yıllarda, özellikle profesyonel futbolcuların emekli olup, bol bol özel kulüp ve futbol okulu açması, miniklere yönelmesi sonrasında, kentimiz gerçek bir devrimin eşiğine kadar geldi…

Kentimiz ve Türk futbolu, bunu çok yakında daha net görecek…

Yıldızların çıkış noktalarından biri de Kocaeli kenti olacak…

Ama bu noktada hayli eski olan bir kulüp var…

Güneşspor…

Batuhan Altıntaş…

Burak Süleyman…

Benim ilk etapta sayabildiğim yıldızlardır…

Daha niceleri var…

Eski talebem Ali Şentürk’ün yıllar öncesi devraldığı ve sarı siyahlı Köseköy Güneşspor iken yeşil siyahlı Kocaeli Güneşspor haline getirdiği kulüp, şimdilerde ülkenin dev alt yapı kulüpleri arasına girmeyi başardı…

Esat Kaboğlu ile büyümeye başlayan, Yakup Balaban ile şekillenen ve şimdilerde Nebil Uzun’un ellerinde daha da yükselen kulüp, bence tarihinin en önemli anlaşmalarından birini önceki gün gerçekleştirdi…

Göksel Ali Argun…

Güneşspor ve Argun ismi gerçekten dev bir şirketin, ilk sağlam temeli gibi oldu…

Futbol bilgisi son derece yüksek olan akademi çıkışlı Göksel hoca, tam istediği kulübü buldu...

Bakın oradan neler çıkacak?..

Bizim de çocukluğumuzda, Kocaelispor minik takımında, Metin Tekin ile beraber hocamız Nezih Gündem’di…

Elimizde defter kitap, eski Seka Fabrikası sinema salonunda resmen ders alırdık…

O zaman bir Beşiktaş altyapısı vardı bir de Zonguldak Ereğli…

Bir de biz: Kocaelispor…

Gurur duyardım bununla…

Çok sıkı eğitim aldım orada…

Bir sporcu nasıl yetişir, nasıl beslenir?

Bunları öğretti Nezih hocam bize…

Göksel Ali Argun ise akademisyen olarak, bu çizgiyi, günümüz teknolojisinden de yararlanarak, çok çok öteye taşımış bir isimdir…

Nebil Uzun başkanı bu anlaşma nedeniyle kutluyorum…

İnşallah çok çok uzun süreli olur ve Göksel hocanın talebeleri, Merih Demiral gibi dünya devleri arasında yer alır…

Sabredin ve görün!..

Tehlikeli ikili: Engin Korukır-Hüseyin Üzülmez…

İki farklı kişilik…

İki farklı dünya görüşü…

İki farklı yetişme tarzı…

Ortak bir sevgi ve idealde buluşma:

Kocaelispor…

***

Hüseyin Üzülmez başkan…

Engin Korukır teknik adam…

Her ikisinin de Kocaelispor sevgisini burada yazmanın çok anlamı yok… Yüreklerinde saklı zaten… Önemli olan, bu iki farklı karakter, sahaya nasıl bir yönetim biçimi yansıtacak?..

Normal bir futbol kulübünde, teknik adamın katkısı yüzde 20’dir… Yönetimin ise yüzde 10 civarı… Yani yüzde 70 futbolcunun elindedir her şey…

Ama Kocaelispor şu anda normal bir kulüp değildir…

İki Türkiye Kupası sahibi ve ‘3.Lig’de yer alan anormal bir kulüp…

Dünyada da eşi benzeri azdır…

Üniversitelere tez konusu olabilecek bir garip istatistiktir bu…

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Böylesi normal olmayan ortamda da, tabii ki bu ikilinin etkileri toplam yüzde 30’dan daha fazlası anlamına geliyor…

Üzülmez’in zaman zaman antrenör gibi olması, Korukır’ın da yönetici gibi davranması gerekmektedir…

Korukır yönetimleri kesinlikle işine karıştırmaz…

Böyle bir anda, anında kaybedersiniz onu…

Üzülmez de, yönetim bazında iyine karıştırmaz…

Profesyonel yöneticilik eğitimi almış birisidir…

Bu iki ortak özellik şu anlama gelir: Hiçbir futbolcu antrenörü aşıp da, yönetimle ilişki kuramaz…

En tecrübelisi bile…

Benden söylemesi…

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Her ikisinin de kaybetmeye tahammülü yoktur…

Kayıp anlarında, yanlarında sağlam ikililer olmalıdır…

Yoksa her ikisi de ‘Tehlikeli ikili’ olur…

Artık Kocaelispor’da bambaşka bir defter açılmıştır…

Tabii ki her şey futbolcunun elleri, ayakları ve beynindedir…

Ama, akıllı bir futbolcu, bir maç sonrasında, bu unsurların yönetiminin tamamen Engin Korukır’ın eline geçeceğini unutmamalıdır…

Bunu unutmayın ve hocanın dediğini yapın, onu bir maç kandırsanız bile, sezon sonuna kadar bir daha forma giyemeyebilirsiniz…

Onun için, at oynatılmayacak bir ortama girdiniz ve zaten bu dediklerimi de hissediyorsunuzdur…

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Hem Üzülmez’in, hem de Korukır’ın yanlarında, çok sıkı yakınları olmalıdır…

Çünkü onların başarısı, Kocaelispor’un başarısı olacaktır…

Örneğin Nihat Köksal hocam, Korukır’ın yardımcısı olarak, sakin yapısıyla ve tecrübesiyle en yakın destekçisidir…

Üzülmez’in yönetiminde ise İsmail Araç böyle yapıda bir insandır…

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İşte bu unsurlara çok dikkat ekmek gerekir. Şu anda takıma adapte edilmesi için hayli gecikilen yeni transferlerin bunu iyi analiz etmesi, isterlerse 1 milyon lira almış olsunlar, formayı çantada keklik görmemesi lazımdır…

Yani çalışmayana ekmek yo artık bu kulüpte…

Belki parayı alıp, yan gelip yatarsınız, ama bir daha başka kulüpte bile yer bulamazsınız…

Engin hocamın çevresi geniştir!..

Bu unsurları, zaman zaman bu köşeden sizlere aktaracağım…

Çünkü, futbolculuğu dahil, Engin hocamın gelişimini en yakından izleyen gazetecilerden biriyim…