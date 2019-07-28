Meclisin temel görevi ve Türkiye gerçeği...

Anayasamızda, Türkiye Cumhuriyet’i “Demokratik, sosyal bir hukuk devleti” olarak tanımlanır.

Demokratik bir düzende vatandaş, milletvekilleriyle “temsil” edilir.

Bu nedenle, “Temsili demokrasi” kavramı ortaya çıkar.

Meclis, “halkın iradesini” ortaya koyar.

Demokrasi, “kurum ve kuralları” olan bir sistemdir.

Gerçek demokrasilerde “azınlığın da söz ve kararlara katılım hakkı” vardır. Meclis’te sayısal üstünlüğü olan bir siyasal iktidarın, siyasal tercihi farklı olan toplumsal kesimleri “yok” sayması kabul edilemez.

Demokratik düzeni destekleyen en önemli unsurlardan biri “Hukuk Devleti” kimliğidir. Hukuk Devletinde, “çoğunluğun tahakkümü” yoktur! Hukuk Devleti’nin en önemli bir unsuru da “YARGI BAĞIMSIZLIĞI” dır.

Gelelim ülkemizdeki gerçeğe;

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “halkın temsilcisi” olan milletvekillerini kim seçiyor?

VATANDAŞ mı seçiyor?

Her siyasi partide, parti genel başkanları ve parti üst yönetiminde etkin olan, genel başkanla yakın ilişkileri olan bir avuç siyasetçi belirliyor! Vatandaş olarak bizler, siyasi partilerin önümüze koyduğu adaylara oy veriyoruz!

“Milletvekili” olma hakkını parti patronuna borçlu olan milletvekili de, büyük ölçüde patronun her isteğine koşulsuz olumlu yanıt veriyor!

Özellikle, “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi” ile birlikte bu edilgenlik daha da artmış ve milletvekilleri de tıpkı vatandaşlar gibi, önlerine gelen her yasayı onaylamak zorunda bırakılmışlardır!

Üstelik, 2002 yılından bu yana Meclis, tek tek yasa önerileriyle değil, “TORBA YASA” önerileriyle karşı karşıya!

Torba Yasa içinde birden çok yasa önerisi yer alıyor.

Torba Yasa, özellikle iktidar partisi milletvekillerinin çoğu tarafından doğru dürüst incelenmeden onaylanıyor!

Milletvekili, toplumun farklı kesimlerinin çıkar ve ihtiyaçlarına göre “yasa tasarısı hazırlama” ve bu tasarıları Meclis içinde tartışıp yasalaştırmakla ödevlidir.

Bugün, AKP milletvekillerinden bile tepkiler ortaya çıkmaya başladı!

Meclis’in yasa yapma ödevi dışında bir de siyasi iktidarı “DENETLEME” görevi vardır. Peki, Meclis bu görevini yapabiliyor mu? HAYIR!

Somut bir örnek verelim;

Tek adam egemenliğine dayanan yeni düzende Milletvekilleri artık “sözlü soru önergesi” veremiyor, “gensoru” isteminde bulunamıyor!

Ancak, “bilgi alma” yöntemi olarak “yazılı soru önergesi” verebiliyor!

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne göre, Cumhurbaşkanının seçtiği bakanların Meclis’te yeri yok! Çünkü, Meclis’e karşı sorumlu değiller! Yardımcılarını bile kendileri seçemiyorlar! Cumhurbaşkanı tayin ediyor!

Bu nedenle, Milletvekilleri “yazılı soru önergelerine” bile karşılık bulamıyorlar!

2002 öncesinde ortalama yüzde 86 olan soru önergelerini yanıtlama oranı, yeni sisteme geçtikten sonra yüzde 5’e inmiş!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi yürürlüğe girdiğinden bu yana, bakanların yanıtlaması için verilen 7 bin 39 yazılı soru önergesine yanıt verilmemiş!

Yani; sayın bakanlar milletvekillerini adam yerine koymuyorlar!

Meclis İç Tüzüğü’nde yapılan değişiklikten sonra; Meclis bir “yasa teklifi” hazırlasa da, Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek, Cumhurbaşkanı 15 gün içinde yanıt verecek! Teklifi beğenmezse, Meclis’teki grubuna talimat verecek, eller kalkacak ve teklif reddedilecek!

Meclis’in son dönem çalışmalarında milletvekilleri 2019 yasa teklifi vermiş, yalnızca 39’u kabul edilmiş!

Ama, 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi onaylanmış!

AKP’nin sık sık dile getirdiği “MİLLİ İRADE” nerede?

Milletvekili adayları önce partili üyelerce, sonra da halkın iradesi dikkate alınarak belirlenmediği sürece, milletvekilleri parti patronlarını “velinimet ve işveren” olarak görecek, doğal olarak da velinimetlerine karşı itaat ve saygıda kusur etmeyecekler!

Bunun adı DEMOKRASİ olamaz!

İşte son durum;

Emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek göstergenin çıkmasını bekleyenler, infaz yasası değişikliği ile af bekleyenler, daha pek çok konuda yasal düzenleme bekleyen vatandaşlar, giderek zorlaşan yaşam koşullarında maaş artışı bekleyen emekliler bekleye dursun, Meclis 2.5 ay tatile çıktı!

Meclisteki kimi milletvekilleri yaz tatiline çıkmış ilkokul çocukları gibi şen ve mutlulukla toplu “tatil fotoğrafı” çektirmişler!

İyi tatiller!

Ve; “İYİ UYKULAR TÜRKİYE.”