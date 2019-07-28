Devlet hangi nedenle olursa olsun işten ayrılan işçiler için bir süreliğine de olsa geçimlerini sağlayabilmeleri ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için İşsizlik Fonu adı altında bir fon kurdu.

Bu fon kurulurken 1960 lı yıllarda o günün siyasi iktidarı tarafından memurların maaşlarından her ay kesilen paraya karşılık devletin verdiği bonolar veya Turgut Özal hükümeti tarafından çıkarılan Konut Edindirme Fonu akıllara geldi. Babamdan anımsıyorum. Babam her yıl elindeki kuponları Ziraat Bankasına götürür bedelini alırdı. Eh! Konut Edindirme Fonunun kazığını ben de yedim.

Bizler kurulan bu fonun akıbetinin Konut Edindirme Fonunun akıbetine uğrayacağını söyledik. Çünkü bu fon için memurlardan kesilen paralar yıllar sonra zar zor alınabildi.

İşçiler için kurulan İşsizlik Fonu işsiz kalan işsizlere yardım için kurulduysa da siyasi iktidarın biriken bu parayı zaman zaman başka alanlarda kullandığına tanık oluyoruz.

Önce bu fon nedir? Onu açıklayayım. Son dört ay yani 120 gün sigortalı olarak çalışan bir işçi işsiz kaldığında bu fondan en fazla on ay yararlanabiliyor.

Fon için işverenden % 2, işçiden ise % 1 oranında para kesiliyor.

İşsiz kalan işsizler bu fondan en az 805, en çok 1623 lira maaş alabiliyor.

208 Ekim ayı itibarıyla fonda biriken para 125 milyar lira olduğu söyleniyor. Bu para devletin iştahını kabartıyor. Bugüne kadar işçiye ödenen para 600 milyon lira. Geri kalan para devlet tarafından ucuz kredi olarak kullanılıyor. Devlet bu fondaki para ile hazine bonosu alıyor, borçlarını kapatıyor veya başka alanlarda kullanıyor. Dedim ya elinde hazır para varken kendisini niye yorsun ki…

Devletin yeni anlayışına göre 2020 yılında fonda biriken paranın % 50’ si oranında Kadından Sorumlu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına aktarılacağı söyleniyor. Bu Bakanlığın paraları nereye aktaracağı de bilinen bir şey.

Yine bu fonda biriken paranın 10.8 milyarı Ziraat, Halk ve Vakıflar Bankasına aktarılacakmış. Bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın “Kamu harcamalarının daha etkin ve daha verimli kullanılacağı” gerekçesiyle böyle bir karar alındığını söyledi.

Adı geçen bankaların Sabah gazetesinin satışında nasıl finansörlük yaptığını bu toplum unutmadı. Yine Cumhurbaşkanının Katar’dan 450 milyar liraya aldığı uçağın parasının bu bankalardan karşılandığını da biliyoruz.

Yoksulluk sınırının altında yaşayan işçilerden kesilen paralar önce devlet bankalarına oradan başka yerlere. Oh ne güzel. A= B= C İşte size bir matematik formülü.

Eğer devlet işsizler için bir fon kurmuşsa, bu fonda biriken para yine işsizler için kullanılmalıdır. Aksi olursa vatandaşın yanı işçinin devlete olan güveni kalmaz. Vatandaşına güven vermeyen devlet devlet olmaktan çıkar.

Bakın altı yıl önce kurulan Bireysel Emeklilikte de son aylarda oldukça ayrılmalar başladı. Neden mi? Çünkü, vatandaş şunu söylüyor. Bireysel Emeklilik Fonuna her ay yatırdığım para ile dolar alsaydım daha karlıydım. Enflasyonun % 30’ lara dayandığı, doların 7 liraya çıktığı bir dönemde vatandaş haklı.

Devlet yukarıda sıraladığım nedenlerle vatandaşına güven vermelidir.