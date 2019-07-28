Madem resmi görevleri yok o halde neden odaları var?

İzmit Belediyesi, İYİ Partili meclis üyesi Yaşar Kardeş ve CHP’li meclis üyesi Mehmet Baştürk’ün belediye bünyesinde resmi bir atamasının olmadığını açıklamıştı. Belediyede resmi bir görevi olmayan Kardeş’e ve Baştürk’e özel bir oda tahsis edilmesine AKP’li meclis üyeleri tepki gösterdi.

İzmit Belediyesi’nde Millet İttifakı meclis üyeleri geçtiğimiz günlerde CHP’lilerin koordinatörü olarak Mehmet Baştürk’ü ve İYİ Partililerin koordinatörü olarak ise Yaşar Kardeş’i belirlemişti.

İYİ Parti’nin koordinatörlüğünü yapan meclis üyesi Yaşar Kardeş’in, sosyal medyada kadınlara yönelik tepki çeken paylaşımının ardından İzmit Belediyesi, Yaşar Kardeş’in ve Mehmet Baştürk’ün belediyede resmi bir atamayla görevleri bulunmadığını ve belediye bünyesinde çalışmadıklarını açıklamıştı.

AKP’LİLER TEPKİ GÖSTERİYORMUŞ

Ancak belediyede resmi bir görevi olmayan Kardeş’e ve Baştürk’e özel bir oda tahsis edildiği öğrenildi.

Resmi bir görevi olmayan birine oda verilmesine AKP’li meclis üyeleri ise tepki gösterdi.

Ağustos ayı meclisinde konuyu gündeme getirmeye hazırlanan AKP’li meclis üyeleri, Baştürk ve Kardeş’in ayrıca verilen odaları beğenmediklerini ve daha geniş bir oda dahi istediklerini iddia etti.

HÜRRİYET SESSİZ KALDI

Anlaşılan İzmit Belediyesi’nin Ağustos ayı meclis toplantısı çok ama çok hareketli geçecek…

Yaşar Kardeş’in kadınlara yönelik paylaşımına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hiçbir açıklama yapmaması da çok garip…

Halbuki Hürriyet’in bu paylamışı en çok tepki vermesi gerekenlerden biri olmalıydı…

AKP’lileri her defasında sert bir dille eleştiren Hürriyet, anlaşılan kardeş partileri olan İYİ Parti’ye sesini çıkarmıyor…

CHP’de Özmural polemiği!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi’nde yardımcılarını belirlemeye devam ediyor. Daha önce Dilek Yalçın, Nurettin Bulut ve Cem Güler’i yardımcısı olarak atayan Hürriyet’in siyasi işlerden sorumlu bir başkan yardımcısı atamak istediği biliniyordu. Bu ismin ise Makina Mühendisleri Odası eski Başkanı ve CHP’li meclis üyesi Ünal Özmural olacağı iddia ediliyor. Özmural ise henüz bu iddialara bir yanıt vermezken, parti örgütünden birinin bu görev için konuşulması parti içinde rahatsızlık yaratmaya başlamış. CHP’liler neden tepki gösteriyor ki, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tahir Büyükakın da parti teşkilatından değil, bürokrattı…

SEDAŞ, Torunoğlu Sitesi’nin sorununu Ağustos’ta çözüyor

Sevgili okurlar;

Hisareyn Karaköprü Mahallesi’ndeki Torunoğlu Sitesi’nin SEDAŞ ile ilgili bir sorununu köşemde yazmıştım… Konuyla ilgili SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden cevap geldi… SEDAŞ’ın verdiği cevabı sizinle paylaşmak istiyorum; “Sayın Mesut AKBULUT, Kocaeli Gazetesi’nin 20 Temmuz 2019 tarihli internet sayfasında yer alan "Torunoğlu Sitesi’nin SEDAŞ isyanı" başlıklı haberinizi okuduk ve konuyla ilgili olarak sizleri de bilgilendirmek isteriz. Haberinizde Gölcük Hisareyn Karaköprü Mahallesi Sedef Sokak adresinde yapımı tamamlanan 64 dairelik Torunoğlu sitesinin sakinlerin tüm evrakları tamam olmasına rağmen, elektriklerini açtıramadıklarını ve SEDAŞ’ın en erken Eylül ayına randevu verdiği belirtilmiştir. Bahsi geçen adresin çalışmaları SEDAŞ ekiplerince, Ağustos ayının ilk haftası tamamlanacak olup siteye enerji verimi sağlanmış olacaktır. Bilginize konuyu önemle sunar, kamuoyunun bilgilendirilmesi için vereceğiniz desteğe ve katkıya teşekkür ederiz. Saygılarımızla, SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.”…

SEDAŞ, Ağustos ayının ilk haftasında sorunu çözeceğini söylüyor… SEDAŞ, daha önce birçok yazıma cevap verdi, her devasında söylediklerini de yerine getirdi. Bunu da yerine getirecektir. Sizin de bir sorununuz varsa, bana mail gönderin, sorununuzu bu köşeden dile getireyim.

Özkar’dan Bulut’a geçmiş olsun dileği

Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, geçtiğimiz günlerde ayağından vurulan ve yaralanan Derince eski Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Özkar, siyasette böyle üzücü olayların her zaman yaşandığına dikkat çekerek, “Biz muhtarlar da aynı tehlike içindeyiz. İnsanlarla konuşurken, tartışmaya girmemeye özen gösteriyoruz” dedi… Ekonomik kriz, işsizlik v.b. olaylar maalesef, insanların psikolojisini bozdu. Her daim uyanık olmakta fayda var…

MHP, bayramdan sonra kadro bekliyor

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde MHP, Cumhur İttifakı’nın bir parçası olarak AKP’yi desteklemişti… MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, her defasında belediyelerden iş isteğinde bulundu… Son olarak Tramway Cafe’de yapılan toplantıda, “Kurban Bayramından sonra ülkücüler kadrolaşacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve AK Parti İl Başkanının bizim başımızı öne düşürmeyeceğine inanıyoruz” dedi. AKP’li belediyeler, her devasında kadroların şişkinliğinden şikayet ediyor… Bakalım bayramdan sonra nasıl bir senaryo ile karşılaşacağız…