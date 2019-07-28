‘Antalya Gezileri!..’ne paydos…

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın’ın, amatör spor kulübü başkanlarına yönelik düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği Antalya gezilere nokta konuyor. Her seçilmiş başkan gibi, Murat Aydın’ın da destek bulmak amacıyla düzenlediği ve karşılığını aldığı bu geziler, aynı zamanda başkanlar kurulu adıyla da önemli çalışmalara zemin hazırlıyordu.

Çok eleştirildi…

Genelde olumsuz yönüyle tabii…

Ulusal gazetelere manşet bile oldu…

Harcanan paraya ‘yazık’ dendi…

Ancak geçtiğimiz yıla kadar, sürekli olarak gerçekleştirildi bu organizasyonlar. Amatör kulüplerin başkanları, hem birkaç gün bir araya gelmenin, hem de stres ortamında beraber tatil yapmanın tadına vardı. Buralara her yıl harcanan yarım milyon lirayla, amatör kulüplerin ulaşım sorunlarının çözüleceğini yazanlardan biri de ben oldum..

Ben o gezilere hiç katılmadım…

Birçok dostumu kırdım, ama yine katılmadım…

Sebebi bende saklıdır…

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu organizasyona tam destek verdi. Karaosmanoğlu’nun zamanında genel sekreter olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şimdi bizzat belediye başkanımız. Seçimlerden önceki mitinglerinde sık sık “Antalya gezisine karşıyım” diye demeçler verdi. Sadece bu konuda değil, diğer tasarruf önlemleri anlamında da düşüncelerini, daha seçimden önce, riski de göze alarak açık açık belirtti ve şimdi uygulamaya geçti…

Çünkü belediyeye hâkim…

Çünkü neyin nerelere gittiğini iyi biliyor…

Spor konusundaki harcamaları da yakın takibe aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, belediyeye ait spor tesisleri, belediyenin yapıp devrettiği diğer spor kompleksleri konusundaki çalışmaları yakından takip ediyor. Bunlarla ilgili yaptırımları da çok yakında herkes görecek…

Karaosmanoğlu gibi, profesyonel spora boşa harcanan paraya karşı olan Büyükakın başkan, tek profesyonel takımın lokomotif olan Kocaelispor olması ve tüm güçlerin burada yoğunlaşması konusunda da kararlı…

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Spora harcanan para, tabii ki kesinlikle kutsaldır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Çocukların beden eğitimi, ülkenin sağlık giderlerinin azaltılması açısından da son derece önemlidir. Ama, artık yarım asrı aşmış bizler gibi insanlar için harcanan lüks spor paralarının izahı yoktur.

Yarın bir gün hesabı verilemez…

Ben buradan defalarca yazdım ve yine yazıyorum: Antalya gezilerine harcanan paraların toplamıyla, KASKF’de 4-5 otobüs alınır, her hafta kulüplere tahsis edilebilirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de onların mazot giderlerine seve seve katılırdı. İşte hizmet böyle olur. En büyük hayalimdir bu. KASKF’nin önündeki o açık park alanında, üzerinde KASKF yazan 4-5 otobüs bulunması, ne muhteşem bir görüntü olur…

Ama ben hâlâ umutluyum…

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Ha dönelim Antalya gezisi olayına. Kulüp başkanlarını oraya götürmek bence çok önemli bir şey değil. Benim tanıdığım o kulüp başkanları, kendi başlarına, kendi imkânlarıyla rahat rahat orada tatil yapacak güce sahiptir. Böyle bir beklentileri de yoktur. Ama o başkanların kulüplerinde bulunan on binlerce yoksul çocuk vardır. Onlara tatil yaptırmak, en kutsal hizmet olacaktır. İşte o paraya hiç acımam. Vergim birse, ben iki vermeye razıyım. Yeter ki o garibanlar tatil yapsın. Aksi taktirde, bu gezilerin yararı olduğuna inanmıyorum.

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Yeni dönemde gerek Büyükakın başkan ve gerekse Murat başkan, yeni yeni projeler üzerinde tam mesaiyle çalışmalıdır…

Karaosmanoğlu başkanın yaptırdığı ve tarihe kazandırdığı tesislerin nasıl korunacağı, yarınlara nasıl sağlıkla devam edeceği noktasında, acil önlemler alınmalıdır. KASKF’nin bu tesislerin bakımını üstlenmeye gücü, kesinlikle yoktur. Birçok spor tesisinden de şikâyetler gelmektedir. Bu tesislerin onarımı konusundaki paraya da acınmaz. Sezon başlıyor ve birçok saha alarm veriyor. Kulüpler de, kaynaklarını belediyelerden sağladıkları için korkudan sesini çıkaramıyor. Çünkü belediyelerin kendisine aktardıkları paraları, ‘Topa vurmasını bilmeyen adamlara çuvalla aktarmakla!..’ meşguller.

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Ben belediye başkanı olsam, şimdiye dek kulüplerin transfere harcadığı paraların tek tek hesabını sorardım. Bakın kimlere ne paralar verilmiş?..

Nasıl bir sektör oluşmuş?..

Profesyonel futbolcular kadar para verdiğiniz, 35’lik amatörlerin yerine, o paralar ilgili kulübün çocuklarının sağlığına, ailelerine, eğitimine harcansa, nasıl güzel bir nesil yetişir, varın siz hesaplayın!..

O çocuklar nasıl top oynar ve ne kadar Merih Demiral’lar yetişir, görün…

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Artık omuzlara alınan ağa-başkanlar dönemi sona vermelidir…

Bu noktada KASKF yönetimi de eğitimlerini artırmalı, akademisyen yöneticilere yer vermelidir…

Antrenörlerimizin yarıdan fazlası artık akademi çıkışlıdır…

Bunlara bir de profesyonel efsane futbolcular eklenmiştir…

Şimdi profesyonel yönetici yetiştirme zamanıdır…

Bunu da yaparsak, bakın sporda devrim nasıl olurmuş, görün!..

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Bunun için…

Antalya’ya gidemeyeceğiz diye üzülmeyin…

Gönül koymayın…

Bırakın bu paralar, çocuklarımıza harcansın!..

Tesislerimizin onarımına harcansın!..

Siz de huzur bulun!..

Çünkü ‘Keşke gitmeseydim’ diyenlerin az olmadığı kanaatindeyim…

Bu arada, bana her yıl davette bulunan KASKF başkanı, yönetimi ve diğer kitle örgütlerine teşekkürü borç bilirim…

Yineliyorum…

Benim Antalya’ya hiç gitmemiş olmam, tamamen kişisel bakış açısıyla ilgili bir olaydır…

Sakın alınmayın!..

Herkesin düşüncesine ve özgürlüğüne saygılıyız…