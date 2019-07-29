Erdoğan’ın, Fikri Işık’ı defterden sildiği o toplantı

Sevgili okurlarım, bugün sizlerle genelde Türkiye, yerelde Kocaeli siyaseti için çok önemli bir olayı paylaşacağım.

Bu olay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık arasında geçti.

Fikri Işık’ın daha önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapmış olması; yaşanan olayı ulusal çerçeveye taşıyor.

Aslında yaşanan olaydan ilk günden itibaren haberimiz olmuştu.

Ancak anlatılanlara inanmadık.

İnanamadık…

“Yok yok, bu kadar da ileri gidilmemiştir” diye düşündük.

Sonra, olup bitenleri toparlamaya, sözcükleri yan yana dizmeye karar verdik.

AKP’liler ketum insanlar, inanın çok zorlandık.

Konuşmanın akışı nasıl olmuştu?

O cümleyi başta mı, sonda mı söylemişti?

Birbirlerine karşı tavırları nasıldı?

Bu yaşananlar, “iplerin kopması- köprülerin atılması” anlamı taşır mıydı?

Direkt ve dolaylı temaslarla, yaşananları problem çözer gibi çözdük.

Elbette Fikri Işık’ın 9 dakika süren eleştiri konuşmasını cümle cümle, kelime kelime elde etmemiz mümkün değildi.

Keşke elde edebilseydik, aynen yayınlardık.

Ancak Erdoğan ile Işık arasında yaşanan diyaloğun “can alıcı” cümlelerine ulaşmıştık.

İpleri koparan, köprüleri atan cümlelere…

Yazdıklarımızda; “vurgu” farklılığı, bir iki sözcük eksik, bir iki sözcük fazla olabilir.

Ama fotoğrafın bütününe baktığımızda, Erdoğan ile Fikri Işık arasında o olay yaşandı.

Onlarca kişiye doğrulattık, her konuştuğumuz kişiden yeni bir ayrıntı aldık.

Biraz uzattım, şimdi “o yaşananları” anlatayım, sonra son sözümüzü söyleriz.

İşte Erdoğan ile Fikri Işık arasında yaşananlar

Tarih, 6 Temmuz 2019 Cumartesi.

Yer, AKP İstanbul İl Başkanlığı Toplantı Salonu.

Hani 23 Haziran İstanbul seçiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge bölge milletvekilleri ile toplantılar yapıyordu ya…

6 Temmuz’da da Marmara bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi.

Amaç, hem İstanbul seçim sonucunu değerlendirmek, hem de AKP’den ayrılanların kuracağı yeni parti konusunda milletvekillerin nabzını tutmak.

Milletvekillerin konuşmaları 3’er dakika ile sınırlandırıldı.

Öyle anons edildi…

Her neyse, uzatmayalım, konumuza dönelim.

Fikri Işık da söz aldı.

Bize anlatılanlara göre, ses tonu ve üslubu biraz “samimiyet ve o güne kadar sergilediği normal nezaket kuralları”ndan farklıydı.

“Yüksek dozda” eleştiriler yapacağı anlaşılmıştı.

Beklendiği gibi de oldu.

Fikri Işık, bakanları eleştirdi.

Bakanların iyi çalışmadığını, değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik krizden söz etti.

Piyasalarda yaşanan sıkıntıları anlattı.

Dış politikadaki yanlışları aktardı.

Eleştirisini sürdürürken seçtiği sözcükler hep sertti.

Sert ve iğneleyici…

O eleştirisini sürdürürken, salondaki gözler Erdoğan’daydı.

Yüz hatları gergindi.

Her öfkelendiğinde fark edildiği gibi, kulaklarından ensesine doğru renk değişikliği başlamıştı.

Kim bilir, üst üste çok önemli bakanlıklara getirdiği Fikri Işık’tan böyle bir “tavır” beklemiyordu.

3 dakika sınırı da çoktan aşılmıştı.

Fikri Fikri, otur yerine!

Ve Erdoğan’ın “sabır taşı” çatlamıştı.

Salon, “Fikri Fikri, otur yerine” diye çınladı.

Devamı geldi:

“Sen zaten fazla konuştun. Ben sana bu kadar söz hakkı vermedim ki…Sen başkalarının ağzıyla konuşuyorsun. Sen başkalarının kayığına binmişsin…”

Erdoğan, sonra salonun diğer tarafına döndü, olup biteni şok içinde izleyen milletvekillerine Fikri Işık’ı şikâyet etti:

“Görüyorsunuz… Arkadaş, bakanken böyle konuşmuyordu. Bakanlığı gidince, başka bir görev de verilmeyince böyle konuşmaya başladı… Başkalarının kayığına binmiş bu, başkalarının…”

Erdoğan “Fikri Fikri, otur yerine” demişti, ama Fikri Işık hâlâ oturmamıştı.

“Daha son sözümü söylemedim” tavrı içindeydi, salondaki milletvekillerin şaşkın bakışları arasında şöyle dedi:

“Madem öyle, bundan sonra ya devlet başa, ya kuzgun leşe! Başka söyleyecek bir şeyim yok!”

Salon bir anda “buz” kesmişti.

Bu olay üzerine neler söylediler?

Salonda bulunan diğer milletvekilleri, bu şok olayla ilgili acaba ne düşünüyorlardı?

Olayın ayrıntılarını araştırırken, bu sorumuzun cevabını da almaya çalıştık.

*Fikri Işık; kendisini üst üste milletvekili yapan, kendisine üst üste önemli bakanlık görevleri veren Erdoğan’ı neden “nezaket kuralları dışına çıkarak” eleştirmişti?

*Erdoğan, Fikri Işık’a neden “Başkalarının ağzıyla konuşma! Sen başkalarının kayığına binmişsin!” diye çıkıştı? Fikri Işık, kulislerde konuşulduğu gibi Ahmet Davutoğlu’nun partisine mi geçecekti?

*Fikri Işık, Erdoğan’a son söz olarak neden “Madem öyle, bundan sonra ya devlet başa, ya kuzgun leşe” dedi? Bu son söz bir tehdit miydi?

Olaya tanık olanlardan bu soruların cevaplarını da almaya çalıştık.

Değerlendirmeleri şöyle:

*Erdoğan, Fikri Işık’ı çoktan defterinden sildi. Son olay, defterden silmeyi tescilledi.

*Fikri Işık, AKP’de işinin bittiğini biliyor. Bu olayla Davutoğlu’nun partisine gitmek için zemin yarattı.

*Fikri Işık’ın bu konuşması, Sayın Erdoğan’a kafa tutmadır. Partiden ayrılıp yeni parti kuracakların tipik davranışı…

*Fikri Işık’ın son cümlesi, “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” cümlesi, tehdit kokuyor.

Salonda bulunanlardan bazılarının değerlendirmeleri böyle!

“Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” ne demek?

Söyleyen kişiye, söylenen kişiye ve söylenen ortama göre anlamı değişiyor.

Ben bütün anlamlarını yazayım, yukarıdaki olayla ilgili anlamını siz yorumlayın.

“Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” deyiminin sözlükte şöyle anlamları var:

*İşin başındakileri, devleti iyi yönetmeye davet etmek… Örneğin, “Devleti devlet gibi yönetin, yoksa kuzgunlara leş olacağız…”

*”Büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesini bile göze almak” anlamında kullanılır.

*Bu ifadeyle, “büyük bir başarı için, her tehlikenin hatta ölümün bile göze alındığı” belirtilir.

*Bir toplum, kendisini yönetecek bir devletten yoksun ise, düşmanları onun üzerine üşüşür ve onu kolayca yok ederler.

Her şeyi zaman gösterecek

Sevgili okurlarım, sizlere bir olay aktardım.

Eksiği vardır, fazlası vardır…

Yazdıklarımla ilgili söz isteyenlere, köşem her zaman açık!

Yaşanan olayın ne gibi sonuçlar doğuracağını da hep birlikte göreceğiz.

Haa, şunu da söyleyeyim…

Siyasette uzun dostluklar, uzun düşmanlıklar yoktur.

Bugün düşman görünenler, yarın bir de bakmışız kol kola!

Dost görünenler ise, düşman!

Ancak Erdoğan-Işık arasında bu yaşanan, kentimiz ve ülkemiz için önemli bir olay!

Kentimiz yönünden önemli…

Eğer Erdoğan Fikri Işık’ın defterini gerçekten dürdüyse, Kocaeli’nde kartlar yeniden karılacak.

Bu işin siyasi yönü…

Bir de işin ticari yönü var.

Eğer AKP’de Fikri Işık’ın işi bittiyse, Fikri Işık’a bel bağlayarak iş yapanların işi de bitmiş demektir.

Başta 17 yıl boyunca bölgemizdeki bütün “baba ihaleleri” alan, inşaat dışında da pek çok işe dalan o işadamının.

Özetle…

Fikri Işık’ın siyasi gücünün yok olması, bazı rantçıları üzer.

Fikri Işık’ın, siyasi gücüyle yıllardır mağdur ettiği pek çok kişi de bu işe çok sevinir.

Gelişmeleri izlemeye devam edelim.