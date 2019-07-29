Neler oluyor, anlatayım...

Hayatımız hızlı bir şekilde akıyor…

Hunharca geçen zamanı tutmak ya da durdurmak mümkün değil!

Siz değerli okurlarım; geçen her dakikanın kıymetini bilerek üzerinde yaşamakla şereflendiğimiz vatanımıza hizmetler edin, kalıcı eserler bırakın…

İzninizle son zamanlarda neler yaptım, heyecanla ve büyük bir aşkla yapmış olduğum antrenörlük ve yöneticilik mesleğimde neler oluyor, aktarayım…

OLİMPİYAT YILDIZLARI ARTIK BİR MARKA…

Evet, 2009 yılında çalışmalara başladığımız, 2011 yılında temellerini attığımız Olimpiyat Yıldızları artık Türk sporunda ve cimnastiğinde her platformda kendini gösteren, iddiası olan bir spor kulübü oldu…

Sporların temeli olan cimnastik branşımızı Kocaeli’ne kazandıran, sporcular, antrenörler yetiştiren hatta sporcu velisi yetiştirerek hem alanına hem de tüm spor branşlarına sporcu ve sporcu velisi kazandıran bir spor kulübü oldu…

Spor-eğitim politikasında, spor-akademi (üniversite) politikasında, spor-sağlık politikasında, spor-yerel yönetimler politikasında Türkiye’de örnek modeller oluşturmuş bununla da kalmayıp yeni dönemde sahada görülen farklı aksaklıkları da, hataları da örnek bir modele çevirip hayata geçirmeyi hedefleyen bir spor kulübü oldu…

Velhasıl bu arada yetişen ve yetişmekte olan sporcuların müsebbibi olan engin bir koordinasyon sağlayarak örnek bir kulüpçülük sistemini de hayata geçiren bir spor kulübü oldu…

TEŞEKKÜRLER SUAT ÇELEN BAŞKANIMIZA VE MİLLİ TAKIM AİLEMİZE…

Geçtiğimiz hafta kulübümüz adına unutulmaz bir programa imza attık…

İzmit Belediyespor Kulübü Başkanımız Yusuf Erenkaya ile birlikte erkek artistik cimnastik takımımızın ve antrenörlerinin katılımıyla Bolu’da düzenlenen, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan erkek artistik cimnastik takımımızı ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Suat Çelen’i ziyaret ettik…

Kendisini tanımakla şeref duyduğum, her zaman örnek aldığım ve layık olmaya özen gösterdiğim federasyon başkanımızla bir araya gelmek, defalarca seyretmiş olduğum ve yıllardır federasyonumuzun nasıl emeklerle yetiştirdiğine şahit olduğum milli takımımızı seyretmek heyecan ve onur vericiydi…

Ki, siz bir de sporcularımızın ya da antrenörlerimizin heyecanını ve yaşamış oldukları onuru düşünün…

Suat Başkanımız her zaman ki gibi mütevazılık içerisinde heyecanla ve aşkla işini yapıyor…

Dile kolay spora, cimnastiğe her şeyini adanmış bir ömür ve o ömrün lideri…

Arz etmek istediğim diğer önemli bir anekdot ise yeni dönem kulüp başkanımız Yusuf Erenkaya’nın, hem federasyon başkanımızla tanışması, hem de profesyonel cimnastiğe tanık olmasıydı…

Eminim Suat başkanımızın önderliğinde kulüplerimizle, teknik kadrolarımızla, idari personellerimizle, paydaşlarımızla topyekûn ülke sporumuza daha nice yıllar hizmetlerde bulunacağız…

Ayrıca milli takımımıza da bir kere daha başarılar diliyorum; Ziya Özgören, Yılmaz Göktekin, Erdoğan Kapucu, Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Yunus Emre Gündoğdu kısacası hazırlanan tüm sporcularımız ve fedakâr antrenörleri…

İL MÜDÜRÜMÜZ MUZAFFER ÇİNTİMAR VE EKİBİNİ ZİYARETİMİZ…

Hafızam beni yanıltmıyorsa yıl 2011’di…

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar, kurumda staj yaptığım dönemin sonuna doğru göreve başlamıştı…

O günden beri kendisini yakinen tanır, birçok platformda da birlikte oluruz…

Sayın Müdürüm ile çok şey paylaşmışlığımız vardır hem bir spor yöneticisi olarak hem de bir kardeşi olarak…

Kendisi bu süreçte Kocaeli sporuna çok şey katmıştır, özellikle de cimnastik branşımıza…

Hatta kimsenin bilmediği yönlerini de siz kıymetli okurlarıma aktarayım…

Tesisler ve temizliği konusunda çok hassastır, arşive çok önem verir…

Bir de çok iyi bir takipçidir; asla yapılan çalışmaları göz ardı etmez, takip eder, ansızın tesislere gidip kontroller yapar…

Hem ilimizde hem de ülke genelinde sporun içinde de dışında da sevilen, güvenilen, görev yaptığı tüm bölgelerde harika izler bırakmış bir bürokrattır…

Çeşitli bölgelere gittiğimde, temaslarda bulunduğumda yâda ziyaretlerimde bu duruma şahit oluyorum…

Geçtiğimiz günlerde şampiyon sporcularımızla ve antrenörlerimizle birlikte İl Müdürümüzü makamına giderek teşekkür ziyaretinde bulunduk…

Özellikle antrenörlerimize ve bana çok değerli, anlamlı mesajlar verdi, önerilerde bulundu…

Çayını içtik ve yeni dönem projelerimizi anlatıp desteklerinden dolayı teşekkür ederek makamından ayrıldık…

Daha sonra teşkilatın çok değer verdiği Şube Müdürümüz Engin Yaşar’ı ve Okul Sporları Şube Müdürümüz Turgay Bulut’u ziyaret ederek anlamlı temaslarda bulunduk…

Sayın İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar’a ve ekibine ilgi ve alakalarından dolayı şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum…

GENEL BAŞKANIMIZ MURAT AYDIN VE KASKF…

Yaklaşık 10 yıldır tanıdığım bir ağabeyim Murat başkan…

Birçok eylemine, projesine destek verdim ve vermeye devam ediyorum…

Lakin günü geldiği zaman eleştirmişliğim de olmuştur…

Fakat bu eleştirim, Murat Aydın ağabeyimin samimiyetine, duruşuna ve inancına güvendiğim içindir, kendisinin ve makamının zarar görmemesi içidir…

Çünkü hiçbir insan arkasını göremez lakin hep arkadan hançerlenir, o yüzden eleştirerek de hançerden kurtarabilirsiniz…

Ben ise kentimizin spor alanında en büyük taban birliği başkanı olan, beni (kulübümü) ve yüzlerce kulübü temsil eden, rakipsiz bir lider olarak örnek bir spor yöneticisi olan Murat başkanın zarar görmesini istemem…

Bu temennilerimi de ziyarette belirttim…

Murat Aydın başkanımızı ve KASKF’yi çok önemsiyorum, temsil makamımız olmasından, abi-kardeşliğimizden, lider olarak oluşturmuş olduğu vizyon ve misyonundan…

Daha da önemlisi; şu gök kubbe altında hoş bir seda bırakacağımız sporcularımızın geleceği içinde çok önemlidir Murat başkan ve KASKF…

Tabii görüşmemizin farklı bir anlamı da vardı; o da davetimizi kırmayan, işini gücünü bırakıp bize her daim yardımcı olan Yusuf Erenkaya başkanımızın ve velilerimizin de olmasıydı…

Toplantıyı derleyecek olursam…

Murat başkanımızın ve ekibinin yine heyecanı ve temposu çok yüksek…

Birçok yeni projeyi de bir ekip ruhu içerisinde tüm kenti kapsayacak formatlarda düşünüyor, eğitime önem veriyor…

Yani bu dönemde saha ve akademi daha çok birleşecek, ortak paydada buluşacak…

Nitekim kulübümüz adına ziyaretten çok memnun kaldık, velilerimiz ise Başkanımızı ve KASKF’yi daha yakından tanıyarak spor liderinin misyon ve vizyonuna şahit oldu…

Sporda Murat Aydın gibi rakipsiz bir lidere şahit olmaları çocuklarına sporda ne kadar değer verileceğini, hizmet edileceğini ve önemseneceğine şahit oldular…

Yeni dönemde Genel Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyor, her zaman destek sözü veriyorum…