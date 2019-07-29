Kayhan Alyürük ağabey için çok gecikmiş bir yazı…

Herkesin bir idolü vardır…

Çocukluğumuzun Pele’si…

Maradona’sı…

Ama benim fraklı bir idolüm vardı…

Kayhan Alyürük…

Evet...

Amatör bir futbolcu…

Ama belki bir Rıdvan, Tanju kadar olabilecek bir süper yetenekti…

Çocukken izledim…

Gençken izledim…

Gazeteci olarak izledim…

Her dönemde de hayran oldum…

Hatta çim halıda beraber maç yaparken, heyecanım 5’e katlanırdı…

Gazeteci olduktan sonra, bir tünlü onun için bir köşe yazısı kaleme alamadım…

Belki anlatamamaktan korktum, belki de kıskandım…

Hatırlamıyorum…

Ama yazamadım…

Elim gitmedi…

O da zaten spordan uzak durarak, biraz buna zemin hazırladı…

Daha doğrusu, babası rahmetli Rıdvan amca onu futboldan uzak tuttu…

Kocaelispor’da profesyonel olması çini rahmetli Nasut Kayalı amca çok çaba sarf etti…

Ama aileden izin çıkmadı…

Sadece benim değil, tüm eski İzmitlilerin gönlünde taht kurmuştu…

Sadece futboluyla değil, beyefendiliğiyle, sessiz kişiliğiyle ve de o müthiş sporcu zekâsıyla…

İşte bu duygular içerisinde dün sabah acı haberi aldım… Kayhan Alyürük’ü kaybetmiştik… Uzun süredir de görmüyordum Kayhan ağabeyi…

Dünyada en kıskandığım insandı…

Ben de futbolcu çok seviyordum ve ben de öyle ya da böyle, çevremde söylenilene göre yetenekliydim…

Ama ben onu idol görüyordum...

Çünkü benden 100 gömlek daha iyi bir yetenekti…

Doğuştan yetenek dedikleri gibi…

***

Bu kadar sessiz bir kişi olmasına rağmen, bu kadar sevilmesi, bu dünyada nasıl bir iz bıraktığının da en büyük göstergesidir…

Seni unutmayacağız Kayhan ağabeyim…

Nur içinde yat!..

Fikstür günü…

Liglerin uzun ara vermesi nedeniyle özleriz futbolu…

Fikstür günlerinde de içimiz bir başka coşar…

Şimdi, spordan, futboldan anlamayan ‘Amaan alt tarafı fikstür’ der…

Değil işte…

Bir kulübü adım adım takip ediyorsanız, onun her hafta oynayacağı maçları öğrenmek, ayrıca bir heyecandır…

Tutkudur…

Tiryakiliktir…

Eskiten fikstür çekilince, gazetemize, (Uçak yolculuğu olmadığı için) hemen harita koyar ve Körfezimizin kaç kilometre yapacağını deliler gibi hesaplardık…

Şimdi her yere uçakla gittikleri için, kilometre hesabı da mantıksız kalıyor elbette…

Ama yine de özlüyoruz o günleri…

Bugün de takımını içeride dışarıda destekleyecek futbol-severler için, fikstürün ayrı bir değeri olacak…

Hesaplar, kitaplar yapılacak…

Taraftar yolculuğunu hâlâ otobüsle yaptığı için, harita hesabı tabii ki onlar için hala geçerli…

Ama şimdi de YHT var…

Ucuz uçak var…

Rahat otobüsler var…

Rahat yollar var…

Yine de…

Fikstür çekiliyorsa, o gün bizim günümüzdür…

Haydi hayırlısı bakalım…

Tarık Durmuş ve Yüzbaşılarspor…

Kentimizin son dönemde yetişen en önemli değerlerinden olan Tarık Durmuş hoca, yeni kurduğu Yüzbaşılarspor’da önemli etkinliklere imza atıyor…

Geleceğin modern bir takımını hazırlıyor…

Yakında meyvelerini verecektir bu çalışmalar…

Karşıyaka’dan yine birçok yıldız adayı çıkacaktır…

Değirmendere’nin yıllardır eksikliği hissedilen kulübünü Yüzbaşılarspor olarak hayata geçiren Tarık hocaya bizzat ben de destek veriyorum…

Gölcükspor’un efsane kaptanlarından ve teknik direktörlerinde Ömer Faruk Uzuner hocam da ona kucağını açmış ve destekliyor…

Bu birliktelik güze şeyleri ortaya çıkaracaktır…

Gölcük Belediye başkanı Avukat Ali Yıldırım Sezer’in de olaya yakın bakacağına eminim…

Yaşasın Yüzbaşılarspor…