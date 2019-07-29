Türkiye Ortadoğu’nun lideri olabilir

Büyük enerji kaynakları nedeniyle 19. Yüzyıldan bu yana Ortadoğu; dünyanın, özellikle emperyalizmin ilgi ve mücadele merkezi haline gelmiştir.

Bu coğrafyada çağdaş demokrasiden bahsetmek mümkün değildir.

Zaten çağdaş demokrasi, emperyalizmin işine de gelmez.

Ortadoğu’ya, Arap Baharı bahanesiyle demokrasinin geleceği iddia edilmiş ise de bunun bir emperyalist kandırmaca olduğu bugün görülmektedir.

Libya’ya, Irak’a ve Suriye’ye baktığımızda bunu net olarak görmekteyiz.

FETÖ darbe girişimi ile ülkemizde de emperyalizmin aynı oyunu oynamaya çalıştığını da bugün bilmekteyiz.

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2002 seçimlerinde dini referans aldığını söyleyen AKP’nin seçimle iktidara gelmiş olması ülkemizdeki demokratik olgunluğu kamuoyuna göstermiştir.

Aradan geçen 17 sene itibariyle Türk toplumu devlet yönetmenin dindarlıkla değil; ehliyet, liyakat ve bilgi ekseniyle olabileceğini artık görmektedir.

Türkiye bugün laikliği reddeden değil çoğunlukla kabullenen, savunan bir halk çoğunluğuna sahiptir.

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Bugün üzerinde emperyalizmin gölgesi olsa dahi Ortadoğu’daki ideolojik kavga; laiklik ve dincilik, Sünnilik ve Şiilik arasında değildir.

Ülkemizin kuruluşuyla birlikte benimsediği laiklik ilkesiyle de ilgili değildir.

Ortadoğu’daki temel kavga, İslam dünyasındaki tam demokrasi ya da İslam’ı kullanan totaliter rejimler arasındadır.

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Ortadoğu’da tarih boyunca Türkiye-İran ilişkileri her zaman barışçıl, seviyeli olmuş ve olacaktır. Ortadoğu’daki asıl kavga, demokratik bir İslam ülkesi olan Türkiye ile dini gerçeklikten uzak biçimde totaliter rejime sahip olan Suudi Arabistan arasında olacaktır. Arabistan’ın ülkemizi yalnızlaştırmak için bazı ülkelerle işbirliğine girme çabası da bu nedenledir.

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İslam dünyasında demokrasiyi benimsemiş yegane ülke olan Türkiye, bu mücadelede demokrasisini daha da geliştirecek, er ya da geç Ortadoğu’da lider konumuna gelecektir. Bunun nedeni ülkemizdeki gelmiş geçmiş iktidarlar ya da liderlerden çok sahip olduğumuz kuruluş felsefesidir.

Türkiye aydınlanma devrimi ve tam demokrasi hedefini hayata geçirdiğinde mutlaka Ortadoğu’nun lider ülkesi haline gelecek, İslam dünyasına örnek olma özelliği daha da artacaktır.