Konut piyasası canlanır mı?

Geçenlerde konut sektöründen bir arkadaşım uğradı.

Bitirdiği projeden elinde satamadığı villalar var, yeni projesinden ise daha siftah etmemiş.

“Durum nasıl, kıpırdama var mı?” diye sordum.

Öyle ya, hükümetin faiz ısrarının arkasında inşaat sektörü vardı, faizle yattık faizle kalktık, eee faizler de düştü, şimdi piyasanın canlanması lazım.

“Sanki bir şeyler olacak gibi… En azından soran eden başladı” dedi.

“Soran var da, alan var mı?”

“Yok… Henüz yok…”

Oturduk beraber bir hesap yaptık.

Son politika faizinin 4.5 puan düşürülmesinden sonra konut kredisi faizi kaç oldu?

1.49 civarında…

Peki, bu faiz oranıyla ev alınabilir mi?

Tabii, konut sektöründe faizin ötesinde başka etkenler de var.

“Arz fazlası” var…

“Konutun artık yatırım aracı olamayacağının anlaşılması” var…

“Konut satış fiyatlarında son yıllarda oluşan balon” var…

“Bankaların elinde satılmayı bekleyen hacizli on binlerce konut” var…

Diyelim ki, bütün bu etkenler kalktı, konut sektörünün canlanmasına sadece “yüksek faiz” neden oluyor…

Faizler de düştüğüne göre, sektör canlanacak…

Canlanır mı?

Canlanmaz…

Faizler düştü de, nereye düştü?

1.49’a…

Kaba bir hesap yapalım.

300 bin liraya bir daire buldunuz, 100 bin lira paranız var, 200 bin lira kredi kullanacaksınız.

120 ay üzerinden hesapladığınızda, ayda 3.588 lira taksit ödemeniz gerekiyor.

Masraflar hariç toplam ödeyeceğiniz tutar 430.591 lira…

Masrafları da katın, yuvarlak hesap 440 bin lira.

Kendi ödediğiniz parayı da katın 540 bin lira…

Kim girer, kaç kişi girer böyle bir yükün altına?

Hele yatırım amaçlı hiç kimse girmez.

Çünkü son yıllarda yatırım amaçlı konut alanlar, tam anlamıyla “hava” aldılar.

Satmak istiyorlar, satamıyorlar.

Kiralamak istiyorlar, tutan yok.

Dolara vuruyorlar, olmuyor…

Altınla, faizle hesap ediyorlar, yine zarardalar…

Bence konut sektörünün kısa vadede canlanması mümkün değil.

Cezamızı daha bir süre çekeceğiz.

Yurt dışından aldığımız borçları, hesap kitap yapmadan, taşa-toprağa-betona yatırmanın cezasını…

CHP’nin yeni “OK”ları…

CHP’nin amblemini biliyorsunuz, 6 ok!

*Devletçilik…

*Milliyetçilik…

*Halkçılık…

*Laiklik…

*Cumhuriyetçilik…

*Devrimcilik…

Bu “6 OK”a, geçen hafta “7 OK” daha eklendi, oldu “13 OK”!

CHP artık “13 OK” ile yönetilecek, “13 OK”la anılacak.

Bu “7 OK” nereden çıktı?

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını Afyon’da topladı, 7 emir verdi.

“Bu emirlere uyacaksınız, bu emirleri çerçeveletip odanıza asın” dedi.

Eee, CHP’de genel başkanın emirleri “OK” yerine geçer.

Önce o emirleri yazacağım, sonra o emirden çıkardığım “OK”u…

*EMİR 1:Yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi inançları, kimlikleri, yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaşları kucaklayınız. (7.OK: Kucaklaşmak)

*EMİR 2: Hizmeti belli kişiler için değil, halk için üretiniz. Sizi oraya halkın getirdiğini unutmayınız. (8.OK: Yaygın hizmet)

*EMİR 3: Fakir ailelere, mahallelere pozitif ayrımcılık yapınız. (9.OK: Fakirlere pozitif ayrımcılık)

*EMİR 4: Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyunuz, ailenin ya da kişinin fakirliğini asla kimseye teşhir etmeyiniz. (10.OK: Gizli yardım)

*EMİR 5: Yaptığınız harcamalarınızı yatırımlarınızı mutlaka mali disiplin içinde planlayınız. (11.OK: Mali disiplin)

*EMİR 6: Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. (12.OK: Liyakat)

*EMİR 7: Belediyeyi adaletle yönetin. Adaletinizi Mısır’daki sağır sultan bile duysun. (13.OK: Adalet)

Ne yaptı?

7 emir, “6 OK”a “7 OK” daha ekleyin, toplum “13 OK”!

Bence CHP’nin bu son “7 OK”unu bir tarafa not edin, CHP yöneticilerinde, CHP’li milletvekili ve belediye başkanlarında “kurallara aykırı tutum” görürseniz, önce kendilerini uyarın, sonra da genel başkana mesajla durumu bildirin!

Faizi indirdik, ama…

Bazı çevreler, Merkez Bankası’nın faiz indirmesini “iktidarın zaferi” olarak görüyor ve gösteriyor.

Tamam, Türkiye 4.5 yıl aradan sonra faiz indirdi, ama hâlâ “politika faizinin en yüksek olduğu ülke” konumundayız.

Türkiye’nin bu konuda en yakın rakibi Meksika ile politika faizinde 11.50 puanlık fark var.

Türkiye’de politika faizi 19.75, Meksika’da 8.25…

Politika faizinin en yüksek olduğu diğer 3 ülke ise şunlar:

*RUSYA-7.50

*ENDONEZYA-6.50

*G. AFRİKA-6.50

Gördüğünüz gibi, önümüzde yürüyeceğimiz daha çok yol var.

3 görüş

*”Bilgisizlik, en az egoizm ve bencillik kadar tehlikelidir.” Tuncay ERCİYAS

*”Deli, deliliğinde diretse, bilge olur çıkar.” William BLAKE

*”Benim anlayışıma göre demokrasi, en zengine ve en fakire aynı fırsatları bahşeder. Bu amaca da sadece barışçı yollardan ulaşır.” Mahatma GANDHİ