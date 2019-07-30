Boş lafa karnımız tok, artık sokaktaki adam da yemiyor!..

Yönetici olmak, hele hele Kocaelispor gibi bir kulüpte yöneticilik, başkanlık yapmak kolay değildir. Mazisi olan bir kulüptür. Şu anda her ne kadar 3.Lig’de olursa olsun, mayası sağlamdır. Mutlaka bir gün Süper Lig’de gerçek yerini alacaktır. Deprem faciası olmasa, bu kulüp yine Süper Lig’in tek ilacı olacaktı.

Eğer Kocaelispor’un olmadığı yaklaşık 20 yıllık sürede bir tek Bursa ve İstanbul Başakşehir, İstanbul balonlarına rakip olarak ortaya çıkabildiyse, bu işte Kocaelispor eksikliği var demektir.

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İki Türkiye Kupası sahibi bir kulübün başkanı olmak da, yöneticisi olmak da bir takım ağır sorumluluklar getirir. Vebali büyüktür ve ayrıca, toplumda kulübü temsil edenlerin de usturuplu kişiler olması gerekir. Oturuşuna kalkışına, yemek yiyişine, toplumdaki sosyal aktivitelerde yer alırken, kulübünün nasıl temsil edileceğine dikkat etmesi gerekir.

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Ben asıl işin şu en önemli kısmına dikkat çekmek istiyorum. Yukarıda saydığım özelliklerin en önemlisi, kulübe kaynak yaratabilmektir. Yani sağda solda Kocaelispor yöneticisi olarak çaka satmanın bir bedeli vardır…

Ya cebinizden ödeyeceksiniz…

Ya da kaynak bulacaksınız…

Bu kadar sanayi kuruluşunu içerisinde barındıran, besleyen bu kentte, eğer tek bir kaynak bile bulamıyorsanız, kendinize yönetici demeyin. Bu eskiler için de geçerliydi, sizin için de geçerlidir. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray daha çok sosyal hizmet ve pazarlama sektöründe bol sponsor bulabilirken, siz dünya sanayi üretiminin kalbi olan bu kentte bir tek bile sponsor bulamıyorsanız, yöneticiyim diye çaka satarken, oturup düşünmeniz lazım.

Brisa…

Pirelli…

Hyundai…

Ford…

Tüpraş…

Onlar için sadece bir saatlik kazanç olan 1’er milyon lirayı verseler, en azında bir çırpıda 5 milyon lira olur. Diğer kartelleri siz ekleyin artık. Sonuçta da nasıl bir meblağ oluştuğunu gözlerinizle görün. Eğer bunu yapamıyorsanız, dedim ya, bu kentte iş insanı ya da Kocaelispor yöneticisi sıfatını kullanmayın. Zaten yakışmaz, insanlar size güler. Hâlâ dosyaları ‘şu temizledi, bu temizledi’ diye çocukça sataşmaları görüyorum, tebessüm ediyorum.

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Bu kulüpte bir pazarlama direktörlüğü kuramazsanız, yukarıda saydığım dev kartellerden iş alıp, ekmek yiyenlerin arasına bir Kocaelispor A.Ş.’yi sokamazsanız, bu kulübün büyüklüğüne de gölge düşürmüş olursunuz.

33 yıllık Kocaelispor gazeteciliği yaptığım meslek hayatımda, ülkenin dört bir yanına gittiğimde, oradaki vatandaşlarla sohbetimde hep şunu söylediler: Yaa, koskoca sanayi kenti Kocaelispor nasıl parasız kalabiliyor?..

Ben bu sorulara bir türlü yanıt veremiyordum…

Yine de yanıtlayamıyorum…

Bu yönetimin vereceği bir yanıt var mı, bilemiyorum?..

Ama umutlu değilim…

Yapılan yine ortada…

Sırtını yasla Büyükşehir’e…

Balık tutma, hazır balık ye!..

Tıpkı eskiden Kumkapılarda rakıya meze yapılan Kocaelispor arması gibi…

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33 bin kişilik stada yakışan bir Kocaelispor’a, yakışan yöneticiler ve başkan olmalı. Bu satırlar yazılırken, Hyundai sponsorluğuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleniyordu. Bu toplantıdan hiçbir bilgim olmadan yazımı sürdürüyorum…

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Kocaelispor şirketleşmeli. Karteller sponsor olmuyorsa, hiç olmazsa onlardan iş almada öncelikli olmalı. İhalelere girmeli. İnşaatlar yapmalı. Taşımacılık, turizm yapmalı. Dünyada bizim kartellerimiz kadar bir kentten ‘Rahat rahat para kazanan’ başka karteller bulamazsınız…

Hesap soran yok…

Karışan yok…

Denetleyen yok…

Adam da gidiyor, Barcelona, Lyon, Şampiyonlar Ligi, İnter, Premier Leagu’e sponsor oluyor. Burnunun ucundaki Kocaelispor’u görmeyi bile içine sindiremiyor. Aslan yattığı yenden belli olur sözü, bu kent için boşuna söylenmiş.

Kartellerin vefası ise bu şehirde bir sokak adı bile değil.

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Tabii bu noktada, bu kartellerin küçük de olsa haklı bir yönü var. Yıllardır kapısına sabah başka Kocaelispor yöneticisi, akşam başka Kocaelispor yöneticisi dayanan karteller bıktırıldı. Kulübün güven kaybı, onları da geri çekti. Zaten niyetleri yoktu, sponsor olmaya hep endişeli baktılar. Soyuluyoruz hissine kapıldılar. Bu güven ortamının yeniden sağlanması ise yukarıda da değindiğim gibi, kulübün şirketinin acilen faaliyete geçirilmesi, fabrikaların, belediyelerin ihalelerine girilmesi, rakiplerin de öyle kolay kolay karşısına çıkamaması gerekir.

Çünkü bu kentte Kocaelispor denince akan sular durmalıdır…

Eskiden olduğu gibi…

İşte bunu başaran yönetim, tarihe geçecektir…

Dilencilikten kurtulacaktır…

Bunu sağladıktan sonra çıkılacak Süper Lig, bize şakışan basamak olacaktır…

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Tahir Büyükakın başkan da, bunu açıkça söylüyor…

“Yaptıklarınız bir görelim bakalım, sonrasına bakarız” diyor…

Sonuna kadar da haklı…

İşte sizin yönetim olarak yapmanız gereken, Kocaelispor A.Ş.’ni acilen hareket geçirmenizdir. Engeller neyse, bunu açık açık kamuoyuyla paylaşmanızdır. Kocaelispor’a zarar veren engelleri tek tek ifşa etmenizdir. Kendi özel işlerinizi düşünüp, korkmamanızdır.

Böyle günü birlik transferi açmakla, sağdan soldan para toplamakla bu işler yürümüyor.

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Son söz…

Eğer yukarıdaki söylenenleri yapamıyorsanız, lütfen Kocaelispor yöneticiliğini hakkıyla yerine getirdiğinizi, ya da enkaz devraldığınızı falan söylemeyin.

Artık yemiyoruz…