Mutlu muyuz?

İnsanın “mutluluk” dediği duygu, görecelidir.

Kimi, sıcak bir yemeğin özlemi içindedir; bir dost sofrasında bu özlemini giderdiğinde mutlu olur.

Kimi insan, mutluluğun maddi güçte olduğunu düşünür; varsıl olmanın da gerçek bir mutluluk olmadığını zamanla anlar.

İnsan, ailesi içinde, yaşadığı mahallede, kentte ve ülkede mutluluk ve huzur arar. Daha da ötesi, yaşadığı dünya ölçeğinde mutluluk arar.

Üniversite mezunu ancak, kendi mesleki alanında iş bulamamış, hala ailesine yük olan bir genç mutlu olabilir mi?

Emekli olamadan işinden çıkarılan, yaşı da ilerlemiş bir kişi, bugünün koşullarında iş bulabilir mi? Mutlu olabilir mi?

Ekonomik koşulların yetersizliği nedeniyle aileler parçalanıyor. Ruhen çöküntü içindeki kimi insanlar, bu yüzden en sevdiği insanların canına kıyıyor! Onlar için mutluluk mümkün mü?

Eğitim düzenimiz yaz-boz tahtasına dönmüş; BİLİMİN IŞIĞINDA EĞİTİM olanakları her geçen gün kayboluyor! Siyasi iktidar hemen her okulu “İmam Hatip” yapmanın inadında! Hatta “Medrese düzeni” bile kurulmuş! Hem de iş garantili!

Oysa, “insan gücü planlaması” diye bir şey var;

ülkenin yakın, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyduğu ve duyacağı “nitelikli insan gücü” nedir? Eğitim planlaması bu ihtiyaç ve hedeflere göre yapılır.

Ne yazık ki, ülkemizde böyle bir “planlama kültürü” yok!

Son yapılan Üniversite sınavının sonuçları utanç verici;

fizik, matematikte öğrenciler son derece başarısız olmuşlar!

Türkçe ; 40 soruda 14.7 doğru yanıt.

Sosyal; 20 soruda 6.7 doğru yanıt!

Fen; 20 soruda 2.2 doğru yanıt!

Matematik; 40 soruda 5.7 doğru yanıt! (Kaynak: ÖSYM)

İlk sınavda 628 bin öğrenci elenmiş!

NEDEN?

Çünkü, okullarımızda “nitelikli bir eğitim” verilmiyor!

Bu ülkede ilköğretim düzeni bozuk!

Siyasi iktidar, öğrencileri İmam Hatiplere yönlendirmeye, eğitim çarkına kimi cemaatleri katmaya, eğitimi medrese eğitimine dönüştürmeye çalışıyor!

Oysa, bilimsel ve teknolojik bir eğitim sistemiyle “nitelikli, üretken insan” yetiştirmeye mecburuz!..

Her ile üniversite yapıldı ama bu okullarda gerçek anlamıyla üniversal bir eğitim yok!

Öte yandan 3 bin öğrencinin bursu kesilmiş!

Karnı aç, her açıdan mutsuz bir gençlikten başarı bekleyemezsiniz!

Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz gelmiş!?

2004 yılında okul müdürü olan kişi, okulun bodrum katını bir tekstil firmasına kiraya vermiş! Yıllar sonra ise Milli Eğitim Müdürlüğü firmayı çıkarmış! Firma da mahkemeye vermiş ve kazanmış! Okula haciz işlemi başlatılmış!

Bu ne başıbozuk bir düzendir?

Gaziantep’te okul inşaatları “ödeneksizlik” nedeniyle durdurulurken, Vali Bey için yaklaşık 4.5 milyon liraya mal olacak “saray yavrusu” bir konut inşaatı hızla sürüyor!

Bu ülkeye SARAY saltanatı nasıl geldi?!

Anneler, babalar; bu ülkedeki EĞİTİM DÜZENİ sizi mutlu ediyor mu?

Çocuklarınızın geleceğinden emin misiniz?

Şeker fabrikaları apar topar satıldı. Pancar üreticileri fabrikaların önünde ürünüyle sefil oldu! Şimdi, büyük bir kısmı pancar üretmekten vazgeçmiş! Kimin umurunda? ABD’li firma, ABD’den ithal ettiği GDO’su değiştirilmiş mısırdan tatlandırıcı üretip iç piyasada satıyor.

Tarımsal üretim ve hayvancılık, bütün olarak sefalet içinde. Üreten kazanamıyor, tüketen yüksek fiyatlar nedeniyle tüketemiyor!

Ne üreten mutlu, ne tüketen!

Ya emekliler?

Yaşamlarının son baharında geçim sıkıntısı içinde kalan insanlar mutlu ve huzurlu olabilirler mi?

Dünya, BİLİŞİM alanında hızla ilerliyor.

Biz, “CAHİL NESİL” üretmenin ve kolayca gütmenin peşinde “DEMOKRASİ OYUNU” oynuyoruz!

Böyle bir ülkede insanlar MUTLU olabilirler mi?

Örneğin ben;

Kişisel olarak mutsuzum!

Çünkü, benim için “YAŞAMSAL ÖNEMİ” olan tansiyon ilaçlarım bulunamıyor!

Soruyorum;

Bu yüzden vakitsiz gidersem katilim kim olacak?

Yaşamak için “Kent Hastanesi” denilen “TİCARETHANELERE” mi teslim olmalıyım?!

Ya sizler?

Bugünün Türkiye’sinde yaşamaktan mutlu musunuz?