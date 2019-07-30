Oğulları ölen Kaçar ailesinin feryadı, yürekleri dağlıyor!

Sevgili okurlar…

Haziran ayında İzmit Milli İrade Meydanı (eski Perşembe pazarı alanı) mevkiinde Kadir Kaçar (22), motosikleti ile kavşaktan geçerken, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti…

Sonrasında Kadir Kaçar’ın ölümüne sebebiyet veren Muhammet Enes Malgir adlı genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadir Kaçar’ın annesi Sevim Kaçar ve babası Rahim Kaçar, oğullarının ölümüne sebebiyet veren otomobil sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına isyan etmişti.

Kaçar çifti, oğullarının ölümüne sebebiyet veren Muhammet Enes Malgir’i magandalıkla suçlamıştı. Kaçar ailesi, “oğlumuz mezarda, maganda dışarıda” diye isyan etmişti…

Biz de Kaçar ailesinin feryadını gazetemizde yayınlamıştık…

“BEN MAGANDA DEĞİLİM”

Yaptığımız haber üzerine Muhammet Enes Malgir, babasıyla gazetemize gelerek, maganda olmadığını belirtti…

Enes, maganda olmadığını tekrarlayarak, arkasında kavga birilerinin kavga ettiğini, kavga edenlerin kendilerine yöneldiğini görünce paniklediğini, bu esnada gaza bastığını, motosikletle çarpıştığını söylemişti.

“OĞLUMU ÖLDÜREN, MAGANDA DEĞİL, TRAFİK TERÖRİSTİDİR”

Muhammet Enes Malgir’in açıklamaları Kaçar ailesinin tepkisine neden oldu…

Kaçar ailesinin haberini yapmış, Enes ve babasının açıklamalarına gazetemizde yer vermiştik…

Kaçar ailesi, Enes’in açıklamalarını üzerine ısrarla açıklamalara cevap vermek istediklerini söylediler…

Sevim ve Rahim Kaçar çifti, gazetemize gelerek açıklamalarda bulundular…

Kaçar çifti, “oğlumuzu öldüren şahıs, maganda olmayı kabul etmiyor, kendisini maganda kabul etmiyorsa, o halde trafik teröristidir” diyerek tepkilerini dile getirdi…

"KULLANDIKLARI ARACIN MUAYENESİ YOK"

Ölen Kadir Kaçar’ın babası Rahim Kaçar, şu açıklamalarda bulundu;

“Oğlumuzun ölümüne sebep verenler, biz maganda değiliz, bu biz bunu kabul etmiyoruz diyorlar.

Peki kullandıkları aracın muayenesi yok.

Bu aracın trafik sigortası da yok…

Bu şekilde trafiğe çıkmak, magandalık değil de nedir…

Şahısların arka kısımda bulunan başka bir aracın sahipleri ile kavga ettikleri söyleniyor.

Bu bizim sorunumuz değil, bu bizi bağlamaz…

Kavga ettikleri yerden kuyruklarını kıstırıp kaçacaklarına, araçtan inselerdi de ne oluyor diye diğer tarafla yüzleşselerdi…

SAATTE 20 KM HIZLA GİTMEK

Birinci viteste, saatte 20 kilometre ile gidiyorduk diyorlar, 20 kilometre hızla giden bir araç, haşat olmuş. Saatte 20 km hızla giden bir araç bu hale gelir mi?

Mobese görüntülerini izlemişler mi?

Bunu da soruyorum…

Bunu haber yapan gazeteci cip yazmış, bizim canım oğlumuz hayatını kaybettikten sonra araç cip olsa ne yazar, taksi olsa ne yazar…

Bunların bize haber gönderdikleri, maddi manevi destek vermek istediklerini söylemeleri doğrudur. Benim canım oğlum kara toprakta iken, bana İzmit’i bağışlasalar ne yazar.

Hangi yüzle benim kapıma gelecekler…

Ben bu saatten sonra adalet istiyorum.

Sonuna kadar bu davanın peşini bırakmayacağım.

Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidereceğim, bu işin peşini bırakmamaya kararlıyım… Ateş düştüğü yeri yakar, ben 22 yaşındaki oğlumu toprağa verdim, bedelini ödedim…

Devletin hakkın, kestiği parmak acımaz, sonuna kadar bu işin takipçisiyim.

Kanunen sonuna kadar hesabını soracağım.

“BEN ALLAH’A SIĞINIYORUM”

Şunu bilmelerini istiyorum, yüce Allah’ın adaleti yavaş çalışır, ama hüküm kesindir.

Ben Allah’a sığınıyorum.

Benim canımı yaktılar, bizim çektiğimiz acıların misli misli çekmelerini Allah’tan diliyorum.

Eğer bu söylediklerim yanlışsa, diğer taraf belgelerle ispat ederlerse, ben bütün kamuoyundan özür dilerim.

Ben de bütün mobese kameraları var, olayı sağa sola saptırmasınlar. Adalet, er geç tecelli edecek, adalet yerini bulacaktır.

ANAYIM, YÜREĞİM YANIYOR

Bana Rahim Kaçar’dan sonra acılı anne Sevim Kaçar konuştu;

Gazetelerde Enes Cengiz ismi yazılıyor…

Oğlumun ölümüne sebep veren kişi, Muhammet Enes Malgir’dir…

Tutanaklarda böyle geçiyor…

Neden soyadlarını gizliyorlar, bir anlam veremedim…

Anayım, yüreğim yanıyor…

Oğlumu kara topraklara verdim.

Benim çektiğimi acıyı kimse bilemez.

Ateş düştüğü yeri yakıyor.

Benim çocuğum mezarda, oğlumu öldüren kişi dışarıda…

Bu adalet mi?

Oğlumun ölümüne sebebiyet veren Enes’in psikolojisi bozulmuşsa, bizim de bozuldu…

Böyle giderse, onun psikolojisini kanun düzeltecek, bizim psikolojimizi kim düzeltecek…

KAMERA KAYITLARINA BAKSINLAR

Oğlumu öldüren kişinin tutuklanmasını beklerken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, bizi çok ama çok rahatsız etti…

Vicdanen çok rahatsızız.

Gece uyuyamıyorum.

Yine söylüyorum, biz adalet istiyoruz.

Adalete güveniyoruz…

O annesinin koynundan özlem giderirken, ben oğlumu çok özlüyordum…

Enes’e ve babasına söylüyorum, kamera kayıtlarını incelesinler, suçun kimde olduğunu göreceklerdir. Madem babası oğlunun yanındaydı, arkadan kavga çıktı diyorlar, oğlum kırmızı ışıta duralım, kaza yaparısın deseydi babası…

Benim çocuğumun suçu neydi?

Bunlar resmen baba-oğul trafik magandası…

Ben adalete güveniyorum, adalet mutlaka tecelli edecek, oğlumun ölümüne sebebiyet verenler, mutlaka cezasını çekecektir” dedi.

SON SÖZÜ ADALET SÖYLEYECEK

Değerli okurlar…

Gazete olarak haberi yaptık…

Sonrasında Enes ve babasının açıklamalarını gazetemizde yayınladık…

Son olarak Kaçar ailesinin Enes’e verdiği cevaplarını yayınladık…

Yani her iki tarafa da söz hakkı verdik…

Bundan sonra bu konuyla ilgili her iki tarafa da söz hakkı vermeyeceğim…

Mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz…

Biz iki tarafın açıklamalarını objektif olarak verdik…

Kimseyi suçlamadık…

Taraf tutmadık…

Söz bundan sonra yüce adalette.

Yüce adalet, olayla ilgili en doğru kararı verecektir…