Çok sayıda davada yargılanan o eski başkan kim?

Bundan önceki dönemde belediye başkanlığı yaptı.

Bir dönem…

Sonra çok istemesine rağmen aday gösterilmedi.

O akrabam, bu bilmem kim dedi, ama fayda etmedi.

Belediye başkanı olmadan önce de çalıştığı kurumdan sıkıntılı ayrılmıştı.

Alavere dalavere…

Duyduk ki, görev yaptığı dönemde de pek “uslu” durmamış.

Yaramazlıklar yapmış.

Akçeli işler…

Hepsi de yargıya intikal etmiş.

Dosya sayısı fazla…

Dosyalar hayli kalın…

Şimdilik bu kadar yeter.

Arkadaşlar çalışıyor, kim bilir belki bir gün o dosyalarda ne var ne yok, hepsini ortaya saçıveririz.

Kim mi bu eski belediye başkanı?

Tanıyorsunuz tanıyorsunuz…

Onu çok iyi tanıyorsunuz.

Belediye başkanlığı bitmesine rağmen ortalıkta en çok dolaşanlardan biri…

“Vatan kurtaran Şaban” rolünü üstlenmiş, havasından geçilmiyor.

Sonunda “vatan”ı mı, yoksa “kendini” mi kurtaracak, izleyip göreceğiz.

Hüseyin Yusuf’un o paylaşımı

Hüseyin Yusuf…

AKP’nin eski İzmit İlçe Başkanı…

Kopmuş değil, hâlâ partide.

Bütün yaşananlara rağmen, AKP’nin artılarının eksilerinden daha fazla olduğuna inananlardan…

Ama geçmişten günümüze, çizgisini bozmayan ve sözünü esirgemeyenlerden…

Doğruya doğru, eğriye eğri…

Sosyal medyada bugüne kadar paylaştığı bir görüşünü, “pardon” deyip geri çekmiş, silmiş değil.

Hüseyin Yusuf’un sosyal medyadaki paylaşımlardan biri partisindeki son gelişmelerle ilgili…

İsim vermemiş, ama kimden söz ettiği, neyi eleştirdiği gayet açık!

Birlikte okuyalım.

“Siyasetçinin kuşkusuz en değerli ve harcı âlem harcanmaması gereken en önemli sermayesi, sözüdür. Onun için bugün “sesini” yükseltenlerin dün “sözünü” yükseltip yükseltmediğine bakılır. Ahirde söz sermayesinin harçlık edilebilmesi için evvelde biriktirilmiş, ayrıca tutarlılık ve güvenirlik yönüyle tahkim edilmiş olması gerekir. Bugün partinin istişare kültüründen uzaklaştığını söylemek belki doğru bir ifade olur. Ancak bunu söyleyenler yıllarca bulundukları ortamda statükonun temsilciliğini yapanlar ve genel merkezle teşkilatlar arasında geçişkenliği tıkayıp her şeyi tozpembe gösterme gayretinde olanlar olunca, insan ister istemez şöyle bir afallıyor…”

1 liralık kahveyi 15 liraya içmenin sağladığı statü

Çok garip bir milletiz, çok!

Neden garibiz, bakın anlatayım.

Hani yabancı kahve zincirleri var ya…

Starbucks gibi…

Ben içmedim, gördüğümü ve duyduğumu söylüyorum…

Karton kutuda 1 liralık kahve,15 liraymış.

O kadar parayı bayılıyorlar, ellerine karton bardakları alıp “Starbucks’ta kahve içme” statüsüyle hava atıyorlar.

Neden bu konuyu “bizim millete” bağladım?

Nedeni, kuvvetli!

Türkiye’de kaç Starbucks var biliyor musunuz?

470…

Fransa’da?

175…

Almanya’da?

168…

İspanya’da?

154…

Rusya’da?

135…

Yunanistan’da?

31…

Belçika’da?

26…

İtalya’da?

1…

Şu halimize bakar mısınız?

Yabancı hayranlığı, yabancı marka kullanma çılgınlığı, 1 liralık kahveyi 15 liraya içerek statü sağlama saflığı, bizde iyice tavan yapmış durumda.

Ne diyelim?

Ayranımız yok içmeye, tahtırevanla gideriz bilmem nereye!

Suç, iklim değişikliğinde

Dikkat ediyor musunuz?

Kendimize, beceriksizliğimize, aptallığımıza yeni bir “suçlu” bulduk.

“İklim değişikliği”…

Yağmur yağıyor.

Dereler taşıyor, kentleri sel basıyor.

Onlarca ev yıkılıyor, onlarca can yok oluyor.

Yetkililer televizyona çıkıp, utanmadan “iklim değişikliği”ni suçlu ilan ediyor.

“Dünyada iklim değişikliği yaşanıyor, bu nedenle sel geldi…”

İyi de o dere yatağında ev yapılmasına neden izin verdin?

Kentlerde senin yağmur sularını toplama kanalların nerede?

İmara açtığın bölgelerin altyapısını neden doğru dürüst yapmadın?

Sen görevini yapma, sonra da karşında “sanal bir düşman” yarat!

Bütün suçu, “iklim değişikliği”ne yık!

İklim değişti, böyle oldu!

Kolaycılık bu!

Suçu başkasının üstüne atıp, sıvışma!

Ah, iklim değişikliği!

Hain, iklim değişikliği!