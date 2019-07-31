Profesyonellik mi, işte böyle olur…

Kocaelispor’da yıllar sonra transfer açılıyor ya…

Ayranımız kabardı!..

Kanımız bitlendi!..

Bir şeyler kalktı!..

Artık ne derseniz deyin…

Bir başka havaya büründük hepimiz…

Çarşıda yürüyüşümüz bile değişti…

***

Transfer yasağı döneminde, Ali Asım Balkaya hoca ile sohbetimizde, kendisi bana “Ağabey futbolcuya mahkum kaldın mı, yandın” demişti. Nitekim, yıllardır, transfer yasağı nedeniyle futbolculara mahkum kaldık. Bahri Yavuz geldi, takım amatöre indikten sonra, statüden yararlanıp, amatörleri ve takımı yeniden profesyonelliğe çıkarırken, bir 20 kişi daha kazandırdı.

Ama onları da tükettik!..

Sinan Pektemek, Hamza, Can Emre, Murat Soner Başak, artık ikinci adam olmaya aday…

Gençlerin önü açılıyor…

***

Yukarıda ismini saydığımız bu adamlar, gerçekten, kolay kolay bir profesyonelin yaşayamayacağı şartlar yaşadılar. Takımda hem ağabeylik, hem antrenörlük, hem kaptanlık yaptılar. Profesyonelce davrandılar. Gençlere profesyonelliği öğrettiler. Hele hele, belinde kırık olan Murat Soner Başak’ın yıllardır o şartlarda oynaması, takımın en iyileri arasında ilk sıralarda gelmesi, mucize gibi bir olaydı. Bu adamlar, bu takımı 2.Lig’e yükselme finaline kadar taşıdılar, penaltılarla elendiler.

Hiç dinlenmeksizin, son 6 yıl sürekli oynadılar…

Bu kadar sık çalışan bir insan, sevdiği işten bile nefret eder…

Bunalır…

Dinlenmek ister…

Ama artık bu adamlar için dinlenmek zamanı, emeklilik gibi bir şey olacak…

Eeee, ne diyelim…

Bunun adı profesyonellik işte!..

Bizden daha iyi bilirsiniz…

Buna alışmalısınız…

Kendinize yeni bir yaşam kurmalısınız…

Yeni bir antrenörlük kariyeri açmalısınız…

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Çünkü, herkesin çok istediği transfer açılırsa, sizlerin 11’de yer alması zor gözüküyor…

Sinan gitti…

Sıra ötekiler de sanırım…

Benim bildiğim Engin Korukır’ın takımında, koşmayan, koşamayan adama pek yer olmaz…

Ne diyelim…

Kader…

Hayatın acı gerçekleri bunlar…

Engin hocanız da, Yaşar hocanız da, Nihat hocanız da, Faruk hocanız da bunu profesyonel olarak yaşadı…

Sıra sizde…

Buna da alışacaksınız…

Her şey için çok çok teşekkürler…

Kocaelispor tarihi sizi hiç unutmaz…

Kağıtspor kulübünün yaptıkları…

Kentimizin ve ülkenin en köklü, en eski kulüplerinden biri olan Kağıtspor Kulübü, şu anda bilimsel anlamda çalışan tek kulüp olarak kentimizde en önde yer alıyor. Seka Fabrikası yıkıldığındaki tartışmalar ve kaos ortamından yükselen Kağıtspor Kulübü’nün kapanması için bizzat bendeniz ve çaba sarf ettim.

Vicdanım rahat…

Çünkü son kulübüm Kağıtspor’du. Lisansım bile son olarak orada kaldı. Fevzi Açıkgöz hocam ile orada yan yana oynadık.

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O kulüp, bugün bilimsel bir spor kulübü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor…

Kentin bir çok spor kulübü, inatla, Spor Bilimleri Fakültesi’nin kapısını çalmazken, onlar akademik çalışmaların önünü açıyor, imkan sağlıyor, örnek oluyor…

Kağıtspor’un ilk yıllarında, son derece pahalı bir bayan basketbol takımının kurulmasını bizzat engelleyen benim…

Vicdanım rahat…

Birçok branşta devşirme sporcuların ve ona verilecek çuvalla paraların önünü tıkamak adına yazılar yazan benim…

Vicdanım rahat…

Birçok yöneticinin federasyonlara paralarıyla girip, bol bol yurt dışı seyahat yapabilmek adına harcadıkları belediyenin paralarının harcanmasının karşısına dikilen benim…

Vicdanım rahat…

Şimdilerde o paraların bilimsel spor adına harcanmasını ayakta alkışlayan da benim…

Vicdanım rahat…

Çünkü küçük bir kentte yaşıyoruz ve hepimiz birbirimizin yüzüne bakıyoruz…

Bu kentte spor adı altında soygun yapanlar, tüyü bitmemiş yetimin hakkının aktarıldığı kulüpleri batıranlar, paraları har vurup harman savuranlar, sonra da çekip gidenler, ya da bu paralarla kendilerine kıyak işler kurup, haram yiyen zengin haramzadeleri gördükçe, alnım açık gezebildiğim için kendimle onur duyuyorum…

Vidanım rahat…

Torunlarıma kötü bir miras bırakmıyorum…

Bence en büyük zenginlik bu…

(Dip not: Yandaki habere bakınız. Spor danışmanlığı hizmeti veren Kağıtspor, yine büyük bir işin altına imza atıyor. Kaç kulüp sporcu psikolojisini düşünüyor ki…)

Başkanlara açık ihbarımdır…

Spor kulüpleri başkanları…

Spor sivil toplum örgütleri başkanları…

Belediye başkanları…

En nihayet en büyük başkanlar olan ailelerin ebeveynlerini…

Uyarıyorum…

Özellikle Körfez ilçesindeki futbol okullarından bazılarının, ehliyetsiz, yani diplomasız antrenörler tarafından çalıştırıldığını yasa dışı olarak, aidat adı altında paralar toplandığını öğreniyoruz…

Bu vicdansızlıktır…

Hainliktir…

Cinayettir…

Çocuğunuzun sağlığını, geleceğini teslim ettiniz bu insanlar, büyük zarar veriyor…

Namusuyla, diplomasıyla, bu işi bilerek yapan hocalarımı tenzih ederim…

En büyük sıkıntıyı da zaten bu namuslu adamlar görüyor…

Kurun yanında yaş da yanar hesabı…

Bunu düzeltecek en büyük yetkili, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’tür…

Çocukları kurtarmalıdır…

En açısı da, bunların bazılarının belediye tarafından maddi olarak desteklendiği gerçeğidir…

TÜFAD Şube Başkanı, yani antrenörlerin başı Remzi Demirer hocam ile acilen bir toplantı yaparak, Körfez’de faaliyet gösteren kulüplerin bir şeceresi çıkarılsın…

Bakalım diplomasız olarak kimler çalışıyor?..

Bunlar ifşa edilsin ve bir daha kulüplerin kapısından bile içeri sokulmasın…

Yanıtınızı bekliyorum başkan Söğü