Türkiye’de çalışanların yüzde 85’i mutsuz, ya siz?

Mutsuzluk adeta bir salgın gibi yayılıyor.

2019 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu’nda “Yalnızlık ve Mutsuzluk” en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Uluslararası araştırma şirketi Gallup tarafından hazırlanan rapor, Dünya genelinde mutsuz çalışan oranının %87 olduğunu gösteriyor.

Aynı rapora göre Türkiye’deki çalışanların %85’i mutsuz. Mutsuzluk sadece iş yerleriyle sınırlı değil.

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Gallup’un “Küresel Memnuniyet Araştırması 2019’a göre, Türkiye "Mutluluk Endeksi" listesinde 143 ülke arasından 50 puanla sondan dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılında yayınladığı raporda ise mutlu insanların oranı bir önceki yıla göre % 6 düşerek %53’e geriledi.

Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti ise 60 milyar TL’yi geçmiş durumda.

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Great Place to Work tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye iş yerinde mutluluk sıralamasında 45 ülke arasında 41’inci.

OECD tarafından yayımlanan İstihdam Görünümü Raporu'na göre, Türkiye’de çalışanlar yılda 1.832 saatini iş yerinde geçiriyor.

Türkiye’de bu kadar işsizlik varken, bu kadar ekonomik kriz varken, üniversite kapısında binlerce genç birikirken, insanların mutlu olmaları düşünülemez…

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Karamürsel’de sinekler hayatı kabusa döndürdü!

Karamürsel’in sahili adeta sinek istilası altında… Sıcakların bir anda yükselmesinin ardından halk sineklerin saldırısına uğradı. Karamürsel sahil boyunca özellikle Dereköy sahil şeridinde sıkça görülen, gözle görülmesi zor sineklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar, sahillerin ilaçlanmaması nedeniyle tepkilerini yükseltiler. Sahilde yürüyüş yapan, sahilde oturan ve denize giren vatandaşların çok küçük sürü halindeki sineklerden son derece rahatsız olan vatandaşlar, ilçenin sokaklarında dolaşmak bile artık tam bir çile haline dönüşmüş durumda.

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Sinekleri verdiği rahatsızlık öyle bir boyuta ulaşmış durumdaki, sağlık açısından da zarar veriyor. Sineklerin ısırmasının ardından kaşıntı oluştuğunu, daha sonra kaşınan yerlerde yaraların da oluştuğunu belirten vatandaşlar, belediye tarafından ilaçlanmaların yapılmadığını, yapılmasını istediklerini belirten sahil şeridindeki vatandaşların hayatı da kabusa dönmüş durumda.

Müdürler boyacı oldu

Kandıra Zafer İlkokulu, 1958 yılından bu yana öğrencilere hizmet veriyor… Okul eskidi, yıprandı… Okul 2017 yılında yıkılıp, yerine yenisi yapılacaktı. Ama olmadı. Okul müdürü Faruk Özaydın ve müdür yardımcısı Hüdaver Soylu, her yıl olduğu gibi bu yıl da okulun boya işlerini yaptı. Kimileri müdür v müdür yardımcısını takdir ederken, kimileri de onların görevi öğrencileri eğitmek, okulu boyamak olmamalı diyor.

CHP’de Özmural polemiği!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi’nde yardımcılarını belirlemeye devam ediyor. Daha önce Dilek Yalçın, Nurettin Bulut ve Cem Güler’i yardımcısı olarak atayan Hürriyet’in siyasi işlerden sorumlu bir başkan yardımcısı atamak istediği biliniyordu. Bu ismin ise Makina Mühendisleri Odası eski Başkanı ve CHP’li meclis üyesi Ünal Özmural olacağı iddia ediliyor. Özmural ise henüz bu iddialara bir yanıt vermezken, parti örgütünden birinin bu görev için konuşulması parti içinde rahatsızlık yaratmaya başlamış. CHP’liler neden tepki gösteriyor ki, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tahir Büyükakın da parti teşkilatından değil, bürokrattı…