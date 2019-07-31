Lig Şampiyonları belli oldu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Konya Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen 68 kulüp, 983 sporcunun yer aldığı Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de şampiyonlar belli oldu.

17-28 Temmuz 2019 tarihlerinde oynanan Türkiye İş Bankası Satranç Süper Liginde, 14 kulüp ve 14 ülkeden 100’ü unvanlı olmak üzere 167 sporcu mücadele etti. Çift turlu Berger Sistemle (çift devreli lig usulü) eşlendirilen ligde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 22 puan toplayan Tatvan Satranç Eğitim Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı. 21 puan toplayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü ikinci, 19 puan toplayan İstanbul Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üçüncü sırada yer aldı.

Mersin Sertel Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Süper Ligde son üç sırada yer alarak 1. Lige düştüler.

Türkiye Satranç 1. Liginde ise 22 kulüp 332 sporcu hamle yaptı. 22-28 Temmuz 2019 tarihlerinde oynanan maçlar sonunda Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü Derneği 8 galibiyet 1 beraberlikle 17 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı. 16 puanla İstanbul Gökyay Vakfı Spor Kulübü Derneği ikinci, 12 puan toplayan Burhaniye Satranç Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Böylelikle bu üç kulübümüz Süper Lige yükselmiş oldular.

22-28 Temmuz 2019 tarihlerinde oynanan ve 32 takım, 484 sporcunun hamle yaptığı 2. Ligde ise 14 puan toplayan Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği şampiyon olurken, 13 puan ve averajla Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği ikinci, Mercan Satranç Eğitim Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği üçüncü sırada yer aldı. İlimizi temsil hakkı bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü lige katılmayarak bir alt lige düştü.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Liginde gözlemci olarak görev yaptım. İlimiz ulusal hakemlerinden Mihriban Mete ise 1. Ligde hakem olarak yer aldı.

Tokat’tan satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 01-11 Ağustos 2019 tarihlerinde Slovakya, Bratislava'da düzenlenecek.

>>> 27. Troya Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 19-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenecek.

>>> Sivas Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 19 - 24 Ağustos 2019 tarihlerinde Sivas'ta düzenlenecek.

>>> 6. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası, 26 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi

(17 - 28 Temmuz 2019 / Konya)

GM Şanal, Vahap (ELO 2520/TUR - 1998 Doğumlu)

GM Ivanchuk,Vassily (ELO 2684/UKR - 1963 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 Af6 4.d3 d6 5.c3 g6 6.0–0 Fg7 7.Abd2 0–0 8.Ke1 Ke8 9.d4 exd4 10.cxd4 Fg4 11.d5 a6 12.Fa4 b5 13.dxc6 bxa4 14.Vxa4 Kb8 15.h3 Fxf3 16.Axf3 Kb6 17.Fe3 Kxb2 18.Fd4 Kb8 19.e5 Ad5 20.Kad1 Ke6 21.Fa1 Ab6 22.Vxa6 d5 23.Vb5 Ve8 24.Kc1 Vd8 25.Ked1 Ka8 26.Kc2 Ff8 27.Kd4 Ka3 28.Ve2 Ve8 29.Kf4 h6 30.Kf6 Kxf6 31.exf6 Vc8 32.Ae5 Ka4 33.Vd3 Ke4 34.Ke2 Kxe2 35.Vxe2 Ve6 36.Fd4 Ac4 37.Vg4 Vxg4 38.hxg4 Aa3 39.Sf1 Fd6 40.Fb2 Sf8 41.Fxa3 Fxa3 42.Se2 Se8 43.Ad7 d4 44.Sd3 Fb2 45.a4 Fc3 46.f3 Sd8 47.Ae5 Se8 48.Ac4 Sd8 49.a5 1–0

** Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi

(17 - 28 Temmuz 2019 / Konya)

GM Inarkiev, Ernesto (ELO 2693/RUS - 1985 Doğumlu)

GM Şanal, Vahap (ELO 2520/TUR - 1998 Doğumlu)

1.c4 e5 2.Ac3 Fb4 3.Ad5 Fc5 4.e3 c6 5.d4 Ff8 6.Ac3 d6 7.Af3 Ad7 8.Fd3 Agf6 9.0–0 Fe7 10.b4 0–0 11.Kb1 Ke8 12.Vc2 Vc7 13.Fb2 Ff8 14.Ag5 g6 15.f4 exd4 16.exd4 d5 17.c5 Fg7 18.h3 Af8 19.f5 Ah5 20.Ae2 Fxf5 21.Fxf5 Ve7 22.Axf7 Vxe2 23.Kf2 Ve3 24.Fg4 Ag3 25.Sh2 Ae4 26.Kf3 Vd2 27.Vb3 h5 28.Fc1 Vxd4 29.Fb2 Vc4 30.Ve3 d4 31.Vf4 hxg4 32.hxg4 Ke7 33.Kbf1 Kxf7 34.Vxf7+ Vxf7 35.Kxf7 Fe5+ 36.Sg1 Ad2 37.K1f2 Fg3 38.Fxd4 Fxf2+ 39.Kxf2 Ae4 40.Ke2 Ke8 41.g5 Ah7 42.a4 Ahxg5 43.b5 Kd8 44.Fe3 Ae6 45.bxc6 bxc6 46.a5 Kd1+ 47.Sh2 Kh1+ 0–1

** Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi

(17 - 28 Temmuz 2019 / Konya)

GM Ivanchuk,Vassily (ELO 2684/UKR - 1963 Doğumlu)

GM Tomashevsky, Evgeny (ELO 2702/RUS - 1987 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Ac3 Fb4 4.Vc2 0–0 5.a3 Fxc3+ 6.Vxc3 d5 7.Fg5 dxc4 8.Vxc4 b6 9.Kc1 c5 10.dxc5 bxc5 11.f3 Abd7 12.e4 a5 13.Ah3 Fa6 14.Vc3 Fxf1 15.Kxf1 h6 16.Fe3 Kb8 17.Kf2 a4 18.Kfc2 Kb3 19.Vd2 Vb8 20.Ff4 Vb6 21.Af2 Kd8 22.Vd6 Vb5 23.Ad1 Kc8 24.Ac3 Vb7 25.Vd2 Vc6 26.Kd1 Ab6 27.Ve2 Vb7 28.Kcd2 Afd7 29.Fd6 Vc6 30.h4 e5 31.g3 Ke8 32.Sf2 Ke6 33.Va6 Ke8 34.Sg2 Ka8 35.Ve2 Ke8 36.Sh2 Ke6 37.Sg2 Ke8 38.Aa2 Ke6 39.Ac1 Kb5 40.Fc7 Af6 41.Aa2 Abd7 42.Ac3 Kb7 43.Fd8 Ah5 44.Ad5 Af8 45.f4 g6 46.f5 Ke8 47.Fa5 Ah7 48.Ac3 Vf6 49.Axa4 Ka7 50.Fd8 Vg7 51.Axc5 Sh8 52.Vf3 Kg8 53.Kd3 Ka8 54.f6 A7xf6 55.b4 Ah7 56.Kd7 Kf8 57.Fc7 Kae8 58.Fd6 1–0

** Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi

(17 - 28 Temmuz 2019 / Konya)

GM Ivanchuk,Vassily (ELO 2684/UKR - 1963 Doğumlu)

GM Inarkiev, Ernesto (ELO 2693/RUS - 1985 Doğumlu)

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 Af6 4.Fxc4 e6 5.Af3 c5 6.0–0 a6 7.a4 Ac6 8.Ve2 Fe7 9.Kd1 0–0 10.Ac3 Vc7 11.Fd2 Kd8 12.Fe1 cxd4 13.exd4 Fd7 14.Kac1 Kac8 15.d5 exd5 16.Axd5 Axd5 17.Fxd5 Ff6 18.b4 Fg4 19.Ve4 Fxf3 20.gxf3 Ke8 21.Vg4 Ve7 22.b5 axb5 23.axb5 h5 24.Vh3 Aa7 25.Kxc8 Axc8 26.Vxh5 Vc7 27.Fe4 Vc4 28.Fd5 Vc7 29.Fe4 Vc4 30.Vh7+ Sf8 31.Kb1 Ke5 32.Fb4+ Se8 33.Vh8+ Sd7 34.Vh3+ Ve6 35.Vf1 Kg5+ 36.Sh1 Fe5 37.Fxb7 Vh6 38.f4 Ad6 39.Fc6+ Se6 40.Ke1 Vh4 41.Fd2 f6 42.fxe5 Kxe5 43.f4 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ:

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Axa6+ Şa7 2.bxc8V#