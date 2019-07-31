İslâm’ın neresindeyiz?

İslâm’ın ilk buyruğu olan “Oku” emrini yerine getirebildik mi?

“Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz” buyruğuna ömür boyu uyabildik mi?

Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi öbür dünya için çalıştık mı?

İlimde, bilim ve teknikte en ileri seviyede olabildik mi?

Her türlü israfa ‘dur’ diyebildik mi?

Dünden bu gün daha ileri miyiz?

İnsan haklarına yeterince dikkat edebiliyor muyuz?

Kazançlarımızın helal olmasına titizlik gösteriyor muyuz?

İşimizi ve sanatımızı tam yapıyor muyuz? Yüklendiğimiz işleri hakkıyla yapıyor muyuz?

Tüketici olmaktan ziyade üretici olabiliyor muyuz?

Kendi ürettiğimiz ürünleri mi yoksa yabancıların ürettiği ürünleri mi tüketiyoruz?

Kaliteli ürünleri üretebiliyor muyuz? Dünya pazarlarında kaliteli ürünlerin tutunabildiğini hesap ediyor muyuz?

Mesleğimizde her gün daha ileriye gide biliyor muyuz? Dünya iş pazarlarında kaliteli meslek sahiplerinin arandığını biliyor muyuz?

Helal-Haram titizliğini gösterebiliyor muyuz?

Alış-verişlerimizde doğru tartıp, doğru ölçebiliyor muyuz?

Çevremizi temiz tutabiliyor muyuz? Yerleşim yerlerimizin, suyumuz, havamız ve toprağımızın temiz olmasına özen gösteriyor muyuz? Yoksa pervasızca kirletiyor muyuz?

Çocuklarımızın iyi yetişmesine özen gösteriyor muyuz? Onları yetenekleri doğrultusunda iyi meslek sahibi yapıyor muyuz?

Ailenin toplumun temel taşı olduğu bilinciyle aile kurumunu sağlam tutabiliyor muyuz? Yoksa gün geçtikçe boşanmaları çoğaltıyor muyuz?

Çocukların ve kadınların haklarına dikkat ediyor muyuz?

Komşu haklarına dikkat ediyor muyuz?

Elimize, dilimize, belimize sahip miyiz?

Doğru sözlü müyüz?

Emanetlere dikkat ediyor muyuz?

Yetimi, öksüzü ve fakiri gözetiyor muyuz?

İnsanlara iyi davranıyor muyuz? Onlara güler yüz tatlı, söz gösterebiliyor muyuz?

Hayvan ve bitki haklarına dikkat ediyor muyuz?

Kötülük değil iyilikler yapabiliyor muyuz?

Kaliteli ürünler üretebiliyor muyuz?

Temiz gıda ve ürünlerin üretimine özen gösterebiliyor muyuz? Yoksa insan sağlığını hiçe mi sayıyoruz?

Sağlığımıza dikkat ediyor muyuz?

Allah’ın bize verdiği ömrümüzü iyiliklerle ve çalışmayla dolu bir şekildi geçiriyor muyuz? Yoksa en kıymetli hazine olan zamanımızı boş geçirerek israf mı ediyoruz?

Kırgınlıklarımızı, dargınlıklarımızı, çekişmelerimizi bırakarak ölmeden önce birbirimizin kıymetini bilebiliyor muyuz?

Dünyaya sevgi, saygı ve barışı sağlamak için yeterince uğraşıyor muyuz?

Vatan, millet, bayrak aşkıyla yanıp tutuşuyor muyuz? Bu konularda yeterince duyarlı mıyız?

İslâm’ın temel prensiplerini yeterince yerine getirebiliyor muyuz?

Yukarıda sıraladığım konulara cevaplarımız olumlu ise Müslümanlık konusunda epeyi yol kat etmişiz demektir.