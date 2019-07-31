Tahir Büyükakın, “durduğu tarafı” açıkladı

AKP’den yeni iki parti çıkacak ya, konuşulan bu, dedikodu gırla gidiyor…

*Şu milletvekili Ahmet Davutoğlu’nun partisine gidecekmiş.

*Şu milletvekili de Ali Babacan’la temasta.

*Üç belediye başkanının Davutoğlu’nun partisine geçmesi kesin.

Bunlar konuşulurken, milletvekili ve belediye başkanlarının konuşma ve davranışları da izlemeye alındı.

Acaba kim, “kurulacak partiler” konusunda ne diyecek?

Belki tesadüf, belki bilinçli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önceki akşam “durduğu tarafı” açıklayıverdi.

Karamürsel’deki konuşmasında aynen şunları söyledi:

“Hedefte bir tane adam var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Son tahlilde yapmak istedikleri şeyin özeti budur. Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan… Gerisi lafı güzaftır. Yeni bir parti kurulacak diyorlar. İktidara gelemeyeceği belli. İktidara gelme ihtimali olmayan bir parti kurulur mu? Dert belli, hepsi bir araya gelmişler Recep Tayyip Erdoğan’a hücum ediyorlar.”

Evet, Tahir Bey “Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Böylesine net ifadelerden sonra parti değiştirecek hali yok herhalde.

Bakalım, AKP’li diğer belediye başkanları “saflarını” ne zaman açıklayacak?

“Çakar lamba” ile hava atan eski belediye başkanı kim?

O başkan, Şevket Demirci.

Çayırova eski belediye başkanı…

AKP’li…

Yeniden aday olabilmek için çok uğraştı, ama başaramadı.

Ağababası Fikri Işık’ın da gücü yetmedi buna.

Öyle konuşuluyor.

Her neyse, zaten dünyalığını da yapmıştı, bir sıkıntısı yok.

Akaryakıt istasyonunu işletmeye devam ediyor.

“Minik kuş”, Şevket Demirci ile ilgilibir haber getirdi.

Süper lüks yeni bir otomobil almış.

Volvo Jip…

Plakası, 41 TS 053…

Güle güle kullansın, kimsenin malında gözümüz yok.

Ancak bu jip, sürekli “çakar lamba” ile dolaşıyormuş.

Yani hava atarak…

Çayırova halkı, bu işe fena bozuluyor.

Bildiğimiz kadarıyla eski belediye başkanlarının (hatta yenilerinin de) makam arabalarında “çakar lamba” kullanma hakları yok.

“Bu ne iş?” diye soruyorlar.

“Trafik, çakar kullanan herkese ceza yazıyor da, Şevket Demirci’nin çakarını görmüyor mu?” şeklinde üzüntülerini dile getiriyorlar.

Bir de, Şevket Demirci, sağda solda çakar lambanın Milletvekili Fikri Işık’a ait olduğunu söylüyormuş, bu doğru mu?

Eski bir belediye başkanı, eski bir bakanın “çakar lamba”sını kullanabiliyor mu?

Dediğim gibi, Çayırova halkı bu “çakar lamba”ya kafasını fena takmış durumda.

Biz de dillendirelim dedik.

70 milyonun talihlisine ne oldu?

Aradan 7 ay geçti, Milli Piyango’nun en büyük talihlisi ortaya çıkmadı.

“Yılbaşı çekilişinde 70 milyon tam bilete çıktı” denildi, bilet ortada yok.

İki hafta kadar önce, bütün TV kanalları balon bir haber geçti.

“Balon” diyorum, balon olduğu haberin verilişinden belliydi.

Efendim, birisi Milli Piyango telefon etmiş…

Ben Almanya’da çalışan bir işçiyim demiş…

Yılbaşı biletini İstanbul’daki evimde unutmuşum demiş…

Yeğenimin düğününe gelince gördüm demiş…

70 milyonu hazırlayın, almaya geliyorum demiş…

Sonra?

Sonrası yok!

Şu ciddiyetsizliğe bir bakar mısınız?

Bu işin içinde ne var, yakında öğreniriz.

2 görüş

*”İnsanın azınlıkta olması, tek kişilik bir azınlık olması bile, deli olduğu anlamına gelmez. Bir doğru vardır, bir de doğru olmayan. Doğruya sarıldığın zaman, tüm dünyayı karşına bile alsan, deli olmuyorsun. Akıllılık, çoğunluğa bakılarak ölçülmez.” George ORWELL

*”Ne kadar ilim öğrenirsen öğren, bildiğini yapmazsan, cahilsin demek. Birkaç kitabı yüklenen hayvan, ne muhakkik olur, ne de danışman. Sırtındaki odun mu yoksa kitap mı, o boş kafaların haberi yoktur ki…” Sadi ŞİRÂZİ