CHP’ye göre kamuda çalışanlar ne istiyor?

Sevgili okurlar…

Kamuda çalışan 3 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci dün başladı…

Daha önceki dönemde Kocaeli Eğitim-Sen Şube Başkanlığı ve KESK Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu üyeli yapan CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, toplu sözleşme süreciyle ilgili bir değerlendirme yaptı…

ÖZLÜK HAKLARI

“Kamuda çalışan 3 milyon emekçinin yanı sıra, kamu emeklisi 3 milyona yakın yurttaşımız, toplamda aileleri ile birlikte 25 milyona yakın bir kitleyi ilgilendiren “toplu sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başladı. Maalesef bu sürece gerçek bir toplu sözleşme demek mümkün değil. Çünkü masaya ücret maddesinin dışında bir gündem getiremiyorsunuz, kısaca memurların binlerce birikmiş “özlük hakları” burada konuşulamıyor.

HAKEM HEYETİ

İkincisi “hakem heyeti” adı verilen kurulun 11 üyesinin 6’sının hükümet tarafından atanmış olması. Bu durum anlaşmazlık olması halinde (Ki hükümete yakınlığı ile bilinen Memur-Sen Konfederasyonu bugüne dek, hakem heyetine dahi götürmeden tüm teklifleri masada imzalamıştır) son kararı hükümet tarafından verileceğinin net bir kanıtı. Kısaca ortada dönen şey, 25 milyonluk bir halkın sorunlarının çözümü değil, göstermelik bir tiyatro aslında. Hükümet yandaşı Konfederasyon ’da bu oyunun bir parçası aslında.

Bu durumda, gerçek sendikaların da ifade ettiği gibi ;

-Kamu emekçileri ve emeklileri öncelikle bugüne kadar ellerinden alınanları geri istiyor.

-Bugüne kadar hep ertelenen, fazlası ile hak ettikleri insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek için haklarının garanti altına alınmasını istiyor.

ÇÖZÜM İÇİN 5 BAŞLIK

Bunun çözümü de beş ana başlıktan oluşuyor. Bunları sıralayacak olursak:

Halktan yana bir kamu hizmeti

Güvenceli istihdam, güvenli gelecek

Demokratik, adil bir çalışma yaşamı

İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret

Gerçek bir toplu pazarlık hakkı

HEP BANA HEP BANA

Bizi CHP olarak, kendine Müslüman olan, ‘hep bana hep bana’ diyenlerden en başından beri kalın çizgilerle ayıran niteliklerimiz vardır. Biz işçisinden, kamu emekçisine, emeklisinden asgari ücretlisine, küçük esnafından çiftçisine kadar emeği ile yaşam mücadelesi verenleri bir bütün olarak görüyoruz. Ne yazık ki yıllardır hayata geçirilen ve ülkeyi uçurumun kıyısına sürükleyen neo liberal politikalar görev yaptığımız kamu hizmetleri alanını sadece bizim değil, toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan emekçi sınıfların, dar gelirli yurttaşların da aleyhine olacak şekilde dönüştürmüştür. Biz her şeyden önce bu dönüşümün yıkıcı etkilerinin, Halktan Yana Bir Kamu Hizmetinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

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OHALin ilanından yaklaşık altı ay sonra kurulan, çalışmalarına ise OHAL ilanından yaklaşık bir yıl sonra başlayabilen ‘OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’ bir oyalama aracına dönüşmüştür. Diğer taraftan sendikal ayrımcılık, özellikle kadın kamu emekçilerine yönelik ayrımcılık ve mobbing sistemli bir hale gelmiştir. Siyasal iktidara yakınlığı ile bilinen konfederasyona bağlı sendikaların tüm faaliyetlerine katılanlar, her türlü desteği sunmaktan geri durmayanlar gerçek sendikaların faaliyetlerine köstek olmaya devam etmektedir. Tüm kamuyu saran bu haksızlıkların, hukuksuzlukların ortadan kaldırılması ancak Demokratik, Adil Bir Çalışma Yaşamının tesis edilmesi ile mümkündür.

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Bu nedenle CHP olarak demokratik, adil bir çalışma yaşamı için,

İşe almada ve görevde yükselmede-ünvan değişikliğinde kariyer ve liyakatin esas alınmasını,

Torpilin ve kayırmanın kapısını ardına kadar açan mülakatın, güvenlik soruşturması arşiv kaydı araştırmasının kaldırılmasını,

Sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açılmasını, sendikal ayrımcılığa son verilmesini

önünün açılmasını, son verilmesini Kadın kamu emekçilerine; çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılığın, mobbingin son bulmasını,

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Ülkeyi yönetenlerden en çok duyduğumuz sözlerden birisi “işçiyi, memuru enflasyona ezdirmedik” sözüdür. Ancak bu sözde ifade edilen enflasyon TÜİK tarafından açıklanan, çarpık hesaplamalara dayalı resmi enflasyondur. Oysa işçiyi, kamu emekçisini, emekli ezen TÜİK’in resmi rakamları değil, sokakta, pazarda, mutfakta yaşanan hayatın gerçek, gayri resmi enflasyonudur.

TÜİK hane halkı anketlerini kiminle yapıyor bilmiyoruz. Ama halkının en az %20’si açlık sınırı altında, %60’ı yoksulluk sınırı altında olan bir ülkede açıklanan resmi enflasyon rakamlarının bir karşılığı olmadığını biliyoruz.

Öte yandan bizler yıllardır TÜİK’in çarpık enflasyon rakamlarına mahkum edilmemize rağmen ne yazık ki medyanın büyük bir bölümünün maaşlarımız, aldığımız zamlar konusunda kamuoyuna yanlış bilgi verdiğine şahit oluyoruz.

Kamu emekçilerinin maaşlarındaki erimeyi en düşük maaş alan kamu emekçisinin maaşından izlersek;

Geçtiğimiz dönemin toplu sözleşme tekliflerinin verildiği 2017 Haziran’dan 2019 Haziranına kadar enflasyon %33,5 artmıştır.

2017 Temmuz itibari ile 2 bin 266 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşı 2019 Temmuz itibari ile ne kadar perdelenmeye çalışılsa da yaşanan yüksek enflasyonun maaşlara yansıtılması ile 3 bin 55 TL’ye çıkmıştır.

En düşük kamu emekçisi maaşında iki yılda yaşanan 789 TL artış yaşanmıştır. Söz konusu artışın oransal karşılığı yüzde %34,8 artışa denk gelmektedir.

Ancak yüksek enflasyon oranları sonucunda yaşanan bu önemli artışa rağmen kamu emekçisinin maaşı döviz ve altın karşısında ciddi bir erime yaşamıştır.

Buna göre 2017 Temmuz itibari ile ortalama 3,56 TL olan dolar kuru 2019 Temmuz itibari ile 5,67 TL’ye çıkmıştır. Bu durumda 2017 itibari ile en düşük maaşı alan kamu emekçisinin maaşı 637 dolara eşitken, bugün itibari ile yani 2019 Temmuz itibari ile 539 dolara düşmüştür. Yani en düşük maaşı alan kamu emekçisinin maaşı iki yılda dolar cinsinden %15,4 değer kaybederek 98 dolar azalmıştır.

15 Temmuz 2017 tarihinde maaşını alan, en düşük maaşlı kamu emekçisi bunun tamamına 9.81 adet çeyrek altın ya da 16,2 adet gram altın alabiliyorken, 15 Temmuz 2019 tarihinde maaşının tamamı ile 7,09 çeyrek altın ya da 11,72 adet gram altın alabilmektedir. Yani en düşük maaş ile alınan çeyrek altın sayısı iki yılda 2,72 adet, gram altın sayısı ise iki yılda 4,48 adet azalmıştır.

32 yıldır açlık ve konfederasyon rakamları açıklayan, bu konuda tüm kamuoyunda kabul gören Türk İş’in açlık yoksulluk sınırı araştırmalarına göre:

2017 Haziran itibari ile 4 kişilik bir aile için 4.913 T olan yoksulluk sınırı Haziran 2019 itibari ile 6.733 TL’ye çıkmıştır. Yani yoksulluk sınırı iki yıl içinde rakamsal olarak 1.820 TL, oransal olarak %37 artmıştır.

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Bu sebeple, 25 milyonluk bir kitleyi direkt ilgilendiren bu toplu sözleşme düzeni acilen değiştirilmeli ;

Beş milyon kamu emekçisinin ve kamu emeklisinin ortak ekonomik, sosyal, demokratik, özlük ve mesleki hak ve çıkarlarını temel alan,

İktidarın hem işveren olarak tarafı hem hakemi olmadığı,

Her sendikanın, konfederasyonun kendi üyeleri adına masaya oturabildiği,

Kadın kamu emekçilerinin kendi talepleri ile masada temsil edildiği,

Başta ILO sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu,

Grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme, olarak tekrar hayata geçirilmelidir.

Bugün emekli bir kamu eğitim emekçisi ve aynı zamanda açık siyaset alanında mücadele veren birisi olarak; tüm emekçilere ve halkımıza sözlerimi;

“İnsanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek” için mücadele etmekten başka çaremiz yok diyerek sonlandırıyorum. Mücadele edenler her zaman kazanamazlar ancak; kazananlar daima mücadele edenlerdir. “

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CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer’in açıklamaları uzundu… Belli kesintiler yaparak, özünü vermeye çalıştım… Değer, kısaca “İnsanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek” istiyor… Aslında hepimizin isteği… Ama bu maalesef mevcut hükümet ve mevcut sistemle mümkün gözükmüyor…