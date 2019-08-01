Aydın’ın bugünkü toplantısından önce, sorular ve sorunlar dağ gibi…

Yepyeni bir sezonun arifesinde, takımlar da sıkı hazırlık yaparken, çağımızdan hayli uzak kalan amatör kulüpler, kırmızı alarm veriyor. Kentimizin en eski organizasyonu olan amatör futbol ligleri, gereği kadar ilgi görmüyor.

Tribünler boş…

Heyecan yok…

Bilinçli yönetim ona keza: Sıfır…

Sırtını siyasete dayamış olan bir çok amatör kulüp, belediye başkanlarının iki dudağından çıkacak söze bakıyor. Belediyeden parayı kaptıkları anda da, çarçur edip, ayağını bir kere topa değen adama on binlerce ödeyerek, yetimin hakkını yiyor.

Asıl görevleri gençliğe spor eğitimi hizmeti vermek olan siyasi belediyeler, suça alet oluyor.

Amatör teriminin anlamının yerinde yeller esiyor…

Amatör demek, hiç bir ücret almaksızın bir işi hobi olarak yapan demektir…

Aklımı yitireceğim…

Günümüzde, hiç para almadan oynayan amatör gördünüz mü?..

Bu kadar açık bir tanım varken, profesyonel liglerden daha çok parayı amatörlere harcayanlar var…

Hesap soran mı?..

Nerdeeeeeee?..

Adamın asgari ücretle çalıştıracağı bir masörü yok…

18-19 yaşındaki çocuğun eline de, 35 yaşındaki dedenin eline de on binleri tıkır tıkır sayıyor…

Yani ayranı yokken içmeye, tahtırevanla gidiyor tuvalete…

Yazıktır…

Günahtır…

Kimse KASKF yönetimini tek başına suçlamasın…

Allah akıl vermiş, fikir vermiş…

Kendiniz düşünün, gencecik çocuklara nasıl maddi destek verirsiniz diye…

Köy ağası gibi, para vereni omuzlara alma yalakalığını bırakın, o köyün çocuklarına eğitim hizmeti verin…

Çocukların ailelerine maddi destek verin…

Haydi diyelim omuzlara alınan başkanlar ruh hastası, adamlar omuza alınmaktan memnun…

Pekala, sizin hiç aklınız yok mu?..

Karamürsel İdman Yurdu’nun Başkanı Muharrem Erdoğan, Juventus’a giden Merih Demiral’ı yetiştirirken, yalakalık mı yaptı?..

Hakan Arıkan’ı kazandırırken, el etek mi öptü?..

Adamlar para basıyor…

***

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın ve yönetimi bugün bir basın toplantısı yapacak…

Toplantının sohbet ortamında geçeceği belli…

Acaba yukarıda saydığım konular gündeme gelecek mi?..

Bir zamanların efsane futbolcuları Kaan Dobra, Engin Öztonga, Haydar Koç ve diğerleri, 10-11 yaşındaki çocuklara gönüllü olarak hizmet verirken, sizce safça mı davranıyorlar?..

Onlara destek vermek kimsenin aklına geliyor mu?..

Yoksa ehliyetsiz, yani diplomasız adamlara paralarınızı ve çocuklarınızı teslim ederek, cinayete ortak olmaya devam mı edeceksiniz?..

Akıl tutulması yaşanıyor bu kentte…

Çocuklar kamyonet sırtında maçlara taşınıyor…

Kulüplerin masörleri yok…

Pek çok maç sağlıkçısız oynanıyor…

Hepsi Allah’a emanet!..

Ama yürümeyi ile bilmeyen ‘amatör’ler paraları cukka ediyor… Amatör simsarlar bile para kazanıyor bu kentte…

Pekala harcanan kimin parası?..

***

Belediye başkanları…

Spor sivil toplum örgütleri…

Spor Bilimleri Fakültesi eğitmenleri…

Bu gidişe ‘Dur’ demeyecek misiniz?..

Göz göre göre işlenen cinayetlere seyirci mi kalacaksınız?..

Ve siz siyasiler…

5-10 lira önlerine atıp, kulüp başkanlarını başınızdan savmayı, ‘yerel yöneticilik başarısı mı?’ sayacaksınız?..

***

Murat Aydın başkan, bence bugün bunlarla ilgili açıklamalar yapmalı…

Not: Bu kentte, sadece son bir yıl içerisinde bir bayan futbolcu maç sırasında beyin kanaması geçirdi, hastanede öldü. En az 3 çocuk, idmana giderken trafik kazasında yaşamını yitirdi. İşte bunlar amatörün sorunlarıdır… Sağlık, ulaşım, eğitime ekonomik destek olmadıkça, kimseye spor yaptırmış olmuyorsunuz. Cinayete alet oluyorsunuz… Benden söylemesi… Hakikaten, şu spor yöneticiliği bölümünden mezun olan üniversiteli çocuklarımızı, kulüplere birer ikişer dağıtma projesi ne zaman hayata geçecek?.. Yoksa o çocuklar, kulüplerin yönetimlerinin rantını bozar diye mi korkuluyor?..