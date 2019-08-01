İhmaller can alıyor!

Turizm ilçesi Kartepe’de, göl ve dağ bir arada olunca çeşitlilik de çok oluyor.

Kimi dağları geziyor, kimi su üzerinde geziniyor, kimi alternatif doğa sporlarına yöneliyor kimi de kayağa…

Yedi renk dört mevsim güzelliğe sahip olması ilçeyi cazip hale getiriyor.

Bu yüzden son yıllarda bölgeye gelen turist sayısında ciddi artış yaşandı.

Özellikle hafta sonu ilçe yerli ve yabancı turistlerle doluyor.

Çevre esnafı da bu yoğunluktan kazançlı çıkabilmek adına yatırım üstüne yatırım yapıyor. Haklı olarak esnaf para kazanmanın derdine düşüyor.

İlk düşünce ne doğal dokunun bozulması, ne de gelenlerin canı!

Yeni yeni turizme yelken açan ilçenin işletmelerinin çoğu da acemi...

Buna yerel belediyeyi de ekleyince, ortaya hoş olmayan görüntüler de çıkabiliyor.

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Son günlerde sayısını hatırlayamadığım kadar insan Kartepe’nin doğal güzelliklerini yaşamak istersen ne yazık ki canından oldu.

Kimi gölde boğuldu, kimi atv sürerken öldü, kimi salıncaktan düştü.

Bu gibi birçok kaza yakın zamanda yaşandı ilçemizde.

Üzücü olan, bu kazalardan tam anlamıyla ders çıkartmamış olacağız ki, bu tür haberleri duymaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Sapanca Gölü’nde yaşanan bir boğulma vakası gibi...

Yaşı henüz 13 olan Eren arkadaşlarıyla bindiği tekneden göle girerek canından oldu.

Bir tane can yeleği ya da gölde sorumlu bir cankurtaran görevli olsaydı, bu hadise yaşanır mıydı diye düşünüyorum.

Geçtiğimiz yıllarda yine buna benzer bir boğulma olayı Seka Kamp alanında olmuş ve gölde bir can daha gitmişti. “Para kazanalım da nasıl olursa olsun” diye bakan işletmecilere de, sorumsuz davranan yöneticilere de bu yaşanan acı olayın ders olması gerekiyor.

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Önümüzdeki yıldan itibaren bu tür işletmelere de iş güvenliği tedbirleri alma zorunluluğu geliyor.

Artık bir kişi bile çalışsa, bakkal ya da berber gibi küçük esnaf da olsa çalışanların güvenliği sağlanmak zorunda.

Belediyelerin de bu konuda işi sıkı tuturak atv, zipline, eğlence parkları, tekne gibi riskin olduğu her türlü alanlarda güvenlik tedbirlerini alması şart.

Turizm dernekleri ile işbirliği yapılarak tüm işletmeciler bu anlamda bilinçlendirilmeli.

Ucuz yollu hizmet sunmaya çalışarak kaliteden taviz verilmesinin önüne geçilmeli.

Gerekirse fiyatlara standart getirilmeli.

Bu konuda yerel belediye bir adım atarak gereken tedbirleri almalı ve ona göre denetimleri artırmalı.

Herkesin fikri alınarak ortak akılla doğru sonuçlar alınmalı.

Biraz parası olanın istediği kadar atv alarak kafasına göre kiraladığı bir ilçe statüsünden ivedi bir şekilde çıkılmalı.

Kalite standartlarını yakalayamayan hiçbir işletmeye izin verilmemeli.

Tebdili kıyafet denetimler yapılarak kurallara uyulup uyulmadığı denetlenmeli.

Ölen insanlar bu işlere öncülük edenlerin yakını olsaydı eminim bu işler çok daha hızlı olurdu.

Ancak şimdi korkuyorum, yine ihmal ve bir takım bahanelerle bu işler geciktirilecek ve yine Erenler karanlık sularda hayatını kaybedecek...