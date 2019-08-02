Belediye yüzünden…

Bir kitap yazacağım. Konusu Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yaptıkları yanlışlar olacak. Kent ağaçlarına ilişkin olarak o kadar yanlışlar yapıyorlar ve yapmakta devam ediyorlar ki kitabı okuyan bu konuda her şeyin doğrusunu otomatikman öğrenecek.

Bunun için epeydir hazırlanıyorum. Yapılan yanlış uygulamalarla ilgili olarak yazdığım yazıların ve çektiğim fotoğrafların sayısını ben de unuttum.

Dikilecek ağaçların seçiminden ve dikim yerlerinin belirlenmesinden başlayan, başka kentlerde rastlanması mümkün olmayan yanlış işlemlerden bazıları şunlar:

Budama adı altında ağaçların dallarını, gereği yok iken, zamansız, yoğun şekilde ve tekrar tekrar “doğruyorlar”. Öyle ki kendi diktikleri ağaçların kuruyup ölmesine de neden oluyorlar ( Örnek: SEKA Camisinin doğusundaki boş alanda, kuruduğu için dipten kestirdikleri ıhlamur ağacı),

Alanının çok büyük bir kısmı taş kaplı parklar tesis ediyorlar. (Örnek : Kültür tepesi),

Beton kutulara gül fidanı dikercesine ağaçlar dikiyorlar, (Örnek: Derince alt geçit üstündeki palmiyeler),

Ağaç fidanlarını plastik kaplarından çıkarmadan dikim adıyla parklarda toprağa sokuyorlar (Örnek: Ekolojik park dedikleri yerde böyle dikilen Leylandi ağaçları),

Kentteki sedir ağaçları kururken, bunların neden kuruduğunu araştırma gereği duymaksızın, üstelik 1-2 m aralıkla, gül bitkisi diker gibi sedir fidanları dikiyorlar. (Örnek: Şirintepe-Kuruçeşme yolunda 1-2 m aralıkla dikilen sedirler),

Toprak ve iklim şartları hiç değişmezmiş gibi kentin her yanına üstelik yabancı tür ağaçlar dikiyorlar,

Yol konumundan çıkan alanlara, tabandaki asfalt veya betonu kırmadan 30-35 cm yükseklikte kaldırım taşı ile çevirdikten sonra ortada oluşan boşluğu toprakla doldurulup ağaç dikiyorlar (Örnek: Merkez Bankasının doğu kısmında üzerine ağaç dikilen iki parça alan)

En son örnek “Yürüyüş yolu” diye tanımlanan ve “insanların kirli havadan zehirlendiği” yolda, devrilen ağaçla ilgili olarak yapılandır. Böyle bir olayla karşılaşıldığında, “devrilme gövdeden kırılma nedeniyle olmamışsa” ağacın bıraktığı kök boşluğunun büyüklüğü, kök gelişimi ve kökteki zararlılar (özellikle mantarlar) ile toprağın kimyasal ve fiziksel özellikleri ve drenaj şartları arasındaki ilişki belirlenir. Bu yapılmadan gövdelerinde oluşmuş oyukları “tedavi” ederek devrilmelerin önleneceği kararına nasıl varılmıştır?

Bu oyuklar bir hastalığın sonucu olarak değil, gövdelerine araç çarpmaları ve yoğun, zamansız, sık tekrarlanan budamalar sonucu oluşmuşlardır.

Ben bu devrilme haberini alınca hemen oraya gittim. Devrilen ağacı kaldırmışlardı. Ancak devrilme sonrası oluşmuş kök boşluğunu fotoğrafladım. Devrilme anının videosunu gördüm. Bu yere yeniden ağaç dikilirken, devrilen ağacın kök oluşturamadığı ve yüzeye oldukça yakın durumdaki sert taban aynen duruyordu. Yani devrilme ile toprak şartları arasındaki bağlantı hiç irdelenmemişti.

Ben bu kitabı inşallah yazacağım. Elimle dağıtacağım. Ve… çok hayırlı bir iş yapmış olacağım.