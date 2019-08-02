İzmit Plajyolu’nda tuvalet sorunu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, kentin sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor… Taşdemir, önceki gün İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde incelemelerde bulundu. Taşdemir bölge sakinleriyle bir araya gelerek dertlerini dinledi. Sonra da sorunlarla ilgili bir değerlendirmede bulundu… Taşdemir şunları söyledi; “Bu bölgede binlerce yurttaş yaşıyor. Hafta sonu bölgenin nüfusu 2’ye, 3’e katlanıyor. Hem piknikçiler, hem de olta balıkçıları için bölge oldukça önemli, ancak sahilde tek bir tuvalet yok. Tuvalete gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre yürümek zorunda.

YALALAR İÇİN KÖPRÜ

Bir de olta balıkçıları için bir iskele talebi var. Bu talep oldukça makul. Sekapark’taki iskeleler gibi oval bir iskele bölgeye inşa edilebilir. Bölgedeki bir diğer sıkıntı ise Şirinevler Camii ile ilgili. Cami cemaati tren yolu ile bölünmüş durumda. Tren yolunun üzerinden basit bir yaya köprüsü yerine, büyük bir araç köprüsü geçiyor. Bu köprü de yolu bir hayli uzatıyor. Cemaat yayalar için yeni bir köprü, yeni bir köprü inşa edilemezse mevcut araç köprüsüne merdiven ve asansör ile ek ulaşım talep ediyor. Söz konusu cemaatin büyük bölümü yaşlı yurttaşlardan oluşuyor. Talepleri gayet makul. Bugüne kadar kimi siyasi sebeplerle Plajyolu mevkii görmezden gelinmiş olabilir. Mevcut yönetimin eskilerle aynı hataya düşmeyeceğini, Plajyolu’nun sesine kulak vereceğini umuyorum.”

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CHP’li Taşdemir’in görüşleri böyle…

Aslında bölgenin sorunlarına bakıldığında, çözülemeyecek sorun değil…

Birkaç küçük dokunuşla, sorunlar çözülür…

Göle deniz kumu döküldü!

Önceki gün Whatsapp ihbar hattımıza bir bilgi geldi… Kartepe Belediyesi tarafından Sapanca Gölü’nün Eşme sahiline Kandıra sahillerinden deniz kumu getirildiği iddia edildi. Adapazarı ve Kocaeli için içme suyu olarak kullanılan gölün kenarına dökülen deniz kumu dikkatli vatandaşlar tarafından fark edildi. Yanlış bir uygulama olduğunu belirten bir okuyucumuz, “İçme suyu kalitesini olumsuz etkileyeceği gibi, gölde yaşayan canlılarda tuzlu deniz kumu olumsuz etkileyecektir” dedi. Yetkililer bu uyarıyı dikkate alırsa iyi olur…

Bunu da gördük; İlanla hırsız aranıyor!

Gebze 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eşi benzerine pek alışık olunmayan bir ilan verildi. Gebze’de hırsızlık yapan Afganistan uyruklu Sadıq Ahmet Zai, gözaltına alındıktan bir müddet sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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Zai’nin serbest bırakılması sonrası zanlı hakkında dava açıldı. Gebze 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada zanlı Sadıq Ahmet Zai'ye hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Kayıp zanlı polis tarafından bulunamayınca, mahkeme Zai’yi ilanla aramaya başladı. Enteresan bir durum… Bakalım daha neler göreceğiz?

Gebze Kirazpınar halkı taşocağından şikayetçi

Vatandaşların isteği üzerine Gebze Kirazpınar bölgesinde bulunan taşocakları ile ilgili şikayetlerimizi daha önce dile getirmiştik… Ama sorunlar hala devam ediyormuş. Emlak Konut tarafından yeni yapılan konutlarla birlikte Kirazpınar bölgesinde yaklaşık 4 bin adet konut bulunmakta. Konutlara 250 metre mesafede ki taşocakları bölgesinde patlatma yapılıyor ve binalar sarsıntıya maruz kalıyor. Çıkan toz gökyüzüne yükselerek bulutlar oluşturuyor. Bu taşocaklarına ait kamyonlar ve araçlar yasak olan yolları, çocuklarımızın okula gidip geldikleri yolları kullanıyorlar. Bu sorun çözülmeli… Aslında bu sorun Yukarı Hereke bölgesinde de mevcut…

Kapağı kapatılmayan rögar, tehlike saçıyor

İzmit Cephanelik Mesire Alanı’nda uzun süredir kapağı açık olan rögar tehlike saçıyor. Her gün yüzlerce insanın piknik yaptığı ve çocukların bisiklet sürüp top oymadığı alanda, rögar kapağının olmaması ölüme davetiye çıkartıyor. Ayrıca kapağın olmaması nedeniyle kanalizasyondan yayılan kötü koku çevrede piknik yapmak için gelen vatandaşı rahatsız ediyor. Canlılar için tehlike oluşturan rögarın bir an önce yetkililer tarafından kapatılması gerekiyor.