Demek öyle İlyas Şeker efendi?

Sevgili okurlarım, biliyorsunuz, Kocaeli halkı pazartesi gününe gazetemizin “bomba haberi” ile uyandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milletvekili Fikri Işık arasında geçen bir “ağız dalaşı” haberiydi bu.

6 Temmuz’da İstanbul’da yapılan toplantıda yaşananları “İşte Erdoğan ile Fikri Işık arasında iplerin koptuğu an” diye vermiştik.

Yazdıklarımız bütünüyle doğruydu.

Doğru olmasa, sizinle zaten paylaşmazdık.

Eğer haberimiz doğru olmasaydı, o gün İzmit’te yer yerinden oynar, AKP teşkilatları, milletvekilleri, belediye başkanları bir araya gelip “gazetemiz aleyhine” basın toplantısı düzenler, arkasından topluca adliye binasına gidip “suç duyurusunda” bulunurlardı.

Bugün, beşinci gün…

O haberle ilgili iki cılız “sosyal medya” paylaşımından başka bir şey yok.

Paylaşımlardan biri Fikri Işık’tan…

Diğeri sürekli “Fikri Işık’ın kayığında dolaşan” İlyas Şeker’den…

Bu paylaşımları zaten bekliyorduk.

Ne diyecekler?

“Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la böyle bir diyalog yaşandı” mı diyecekler.

Elbette “hayal ürünü” deyip, olayı geçiştirmeye çalışacaklar.

Öyle yaptılar…

Ama şunu unutuyorlar.

Gerçek, gerçektir.

Bir şey ya doğrudur, ya doğru değildir.

Marmara Bölgesi’nin bütün AKP milletvekillerinin gözleri önünde yaşanan o olayın üstü örtülemez.

Fikri Işık’la ilgili gerçekleri artık bütün partililer biliyor.

Bilinmeyenler de yakında su yüzüne çıkacak.

Bu dünyada hiçbir şey gizli kalmaz.

Hele gizlenen şeyler, siyasetçi ile ilgiliyse…

Siyasetçinin akrabaları ve işadamı arkadaşlarıyla ilgiliyse…

Gün gelir, bir bir ortaya dökülüverir.

Biz yarım asırlık gazetecilik yaşamımızda; bir zamanlar “aslan” pozlarıyla dolaşanların, sonradan nasıl “kediye” döndüklerini çok gördük.

Biz buradayız…

Yaşımız ilerledi, ama “akıl ve beden sağlığımız” yerinde.

Allah bizlere o günleri de görmeyi nasip etsin!

İftira öyle mi İlyas Şeker efendi?

Önce Milletvekili İlyas Şeker’in sosyal medyadaki o paylaşımını size aktarayım:

“Ak Parti 17 yıldır ülkeye hizmet ederek ülkeyi uçurumun kenarından alıp zirveye tırmandırdı.

Ak Parti Kocaeli teşkilatları da 17 yıldır ülkeye yapılan hizmetlerde genel merkeze en büyük desteği verdi vermeye devam ediyor.

Gerek genelde gerekse yerelde yapılan bu hizmetler; teşkilatlarımızın, belediyelerimizin, milletvekillerin ve görev yapmış bakanlarımızın uyum içinde çalışasının bir sonucudur.

Ülkeye hizmet etmek yerine yalanla, dolanla teşkilat arasına fitne sokmak isteyenler asla başarılı olamayacaklar, kendi yalanlarında boğulacaklardır.

Hem genelde hem de yerelde yapılan projelerde katkısı ve emeği olan önceki dönem başbakan yardımcımız, milletvekili arkadaşımız Fikri Işık beye karşı yalana ve iftiraya dayanan haberleri şiddetle kınıyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın genel başkanlığında Ak Parti Kocaeli teşkilatları uyum içinde, ekip ruhuyla, bu aziz vatana hizmet etti ve etmeye de devam edecek.”

İlyas Şeker’in paylaşımı böyle!

Partisine ve genel başkanına övgüler yağdırıyor…

“Vatan millet sakarya” edebiyatı yapıyor…

Sonra da gazetemizin Fikri Işık’la ilgili haberinin “yalan” ve “iftira” olduğunu söylüyor.

Tamam, İlyas Şeker efendi, biz bunu bir tarafa yazdık.

Gerçekleri “yalan” ve “iftira” diye gizleme gayretini, önümüzdeki günlerde her fırsatta önüne koyacağız.

Madem öyle, buyur böyle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında o sözü söyledin mi, söylemedin mi?

Sevgili okurlarım, bugün sizlere AKP Milletvekili İlyas Şeker ile ilgili bir konuyu aktaracağım.

Fikri Işık’la ilgili yazdıklarıma “yalan” ve “iftira” dedi, bakalım buna ne diyecek?

Olay, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü geçiyor.

Antikkapı’da AKP’nin “daraltılmış istişare toplantısı” var.

İl başkanı…

Büyükşehir belediye başkanı…

Milletvekilleri…

Toplanacak toplam 9 kişi.

İl Başkanı Mehmet Ellibeş, davet sahibi olarak toplantıda…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplantıda…

Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz toplantıda…

Sadece bir kişi yok toplantıda.

6 Temmuz İstanbul toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la “ağız dalaşına” giren Milletvekili Fikri Işık…

Bu nedenle toplantı 8 katılımla yapılıyor.

Toplantının başında, Tahir Büyükakın istişare toplantılarının önemine değiniyor.

“İstişareler iyidir… Şehrimizin menfaatleri için, bölgemiz için, teşkilatlarımız için istişare yapmak lazım” diye söze başlıyor.

İlyas Şeker, “istişare” sözcüğünü duyunca anında söze giriyor, masadakilerin şaşkın bakışları arasında aynen şunları söylüyor:

“Cumhurbaşkanı da istişare yapıyorum diyor, ama istişareye uyduğu mu var… Bizim istişareler de onun gibi olmasın. Cumhurbaşkanı ile görüşüyoruz, ama hep kendi dediği oluyor…”

Olay, bu!

Şimdi İlyas Şeker’e soruyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bu sözleri söyledin mi, söylemedin mi?

Sadece soruyorum…

“Söylemedim” diyebilirsin.

Büyük bir olasılıkla da “Söylemedim, iftira” diyeceksin.

Ancak dikkat et, söylediğin halde “Söylemedim” dersen, arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacaksın, onu düşün!

Ya işte böyle İlyas efendi!

Madem öyle, buyur böyle!

“Harita” defterlerini de bir karıştıralım mı?