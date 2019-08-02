Sekiz yıl önce TBMM

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonumuz olarak sekiz yıl önce Büyük Millet Meclisine randevu alarak kırk kişilik bir heyet ile ziyaret etmiştik.

Ziyaret amacımız başta Amerika ve Avrupa ülkelerinin dayatması ile Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapısının açılması ile imzalanan protokol nedeniyleydi.

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Gitmeden önce Ulusa Sesleniş mektubunu yayınlamıştık.

Azerbaycan ile Türkiye'nin tarihi kardeşliği ve dostluğu baz alınarak örneklerle tarihsel süreci değerlendirmiştik.

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Azerbaycan topraklarının yüzde 20 si Ermeni ' ler tarafından işgal edilip buradaki kardeşlerimiz tarihte eşi benzeri olmayan bir şekilde SOYKIRIMA uğradılar.

Sırf HOCALI kasabasında bir gecede 613 insanı katlettiler.

Bunun gibi tarihi gerçekleri detaylı şekilde yazmıştık.

Randevumuz de hemen hemen yazdıklarınızı tekrar ederek bazı bilgileri de ilave etmiştik.

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İlk önce meclis Başkanı Köksal Toptan beyi ziyaret ettik.

Aldığımız cevap bu kapı açılamaz dediler.

Sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal beyi ziyaret ederek 45 dakika kadar görüştük.

Deniz Bey de Azerbaycan ile ilişkilerimizi kapsayan 21 sayfalık hazırladıkları raporu da vererek aynı ifadeleri kullanarak bu kapı asla açılamaz.

Eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur demişlerdi.

Sonra MHP yetkilisi Oktay Vural beyle görüştük.

Oktay Bey de aynı duygu ve düşüncelerle cevap verdi.

Her üç yetkili sanki önceden anlaşmış gibi aynı ağzı kullandılar.

Biraz sevinç birazda hayretler içinde kalarak geri dönmüştük.

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Bizden birkaç gün sonra milletvekili Ganire Paşayeva ile birlikte gelen milletvekillerinin görüşmelerinde de aynı sözlerin söylediğini basından öğrenmiştik.

Yanlıştan dönülerek bir daha kapının açılması sözü ve protokolü rafa kaldırıldı.

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Tarihe not düşürmek adına 8 yıl önce yanlış imzalanan protokolün nasıl uygulanamadığını anılarımızı tazelemek adına yazı ve fotoğraf ile sizlerle paylaşmak istedim.