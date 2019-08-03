Yine “fakirlerin desteği ile zenginlere ev satışı”

Aralık 2018’de de aynı yönteme başvurulmuştu.

O zaman da yandaş gazete ve televizyonlarda “müjde” diye duyurulmuştu.

Aradan 8 ay geçti, yine aynısı.

Tek fark, faiz oranı…

8 ay önce faiz yüzde 0.98 idi, bu defaki faiz yüzde 0.99.

Mini minnacık bir fark!

Konut kredisi faizinin indirilmesi, tıpkı 8 ay önceki gibi yine “müjde” olarak lanse ediliyor.

Bazı bankalar, aylık yüzde 0.99 faizle “konut kredisi” verecekmiş.

İlk bakışta, “Oh ohh, gayet iyi bir oran, demek her şey normale dönüyor” şeklinde yorumluyorsun.

Sonra kredi veren bankaların hangi bankalar olduğuna bakıyorsun…

Devlet bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank)olduğunu görünce, alınan kararı sorgulamaya başlıyorsun.

Bu işin altında bir bit yeniği var…

Aylık yüzde 0.99 faiz nasıl olur?

Yıllık faiz yüzde 11.88 eder.

Diğer bankalarda yani özel bankalarda, en düşük konut kredisi faiz oranı kaç?

Aylık yüzde 1.55, yıllık yüzde 18.60.

En yüksek?

Aylık yüzde 2.12…

Yıllık yüzde 25.44…

Bu işte bir terslik yok mu?

Aylık düşünürsek…

Bir tarafta yüzde 0.99, diğer tarafta yüzde 2.12 faiz.

Yıllık düşünürsek…

Bir tarafta yüzde 11.88, diğer tarafta yüzde 25.44 faiz.

Enflasyon kaç?

Yüzde 15,72

Şimdi akla şu soru geliyor:

Enflasyon oranı bu kadar yüksekken, devlet bankaları nasıl oluyor da bu kadar düşük faizle konut kredisi verebiliyor?

Bir başka soru, neden veriyor?

Amaçları ne?

“Piyasa faizi” ile “düşük faiz” arasındaki fark, kimin cebinden çıkıyor?

Öyle ya, paranın bir maliyeti var.

Paranın maliyeti yüksekse, sen bu parayı düşük bedelle satıyorsan, aradaki farkı başka bir yöntemle karşılayacaksın demektir.

İşte işin püf noktası da burada!

Aradaki fark kimden çıkacak?

Aradaki farkın, daha doğrusu aradaki zararın bir kısmı konutu satan inşaat firmasından, bir kısmı da Hazine’den çıkacak.

Peki, bu ne anlama geliyor?

Bu, konut değerinin bir kısmının “konut alamayacak kadar fakir olanlar tarafından karşılanması” anlamına geliyor.

Öyle ya…

Hazine, aradaki faiz farkının bir kısmını karşılıyorsa…

Hazine’de biriken parada konut alamayacak kadar fakirlerin de payı var.

Yani, bu yöntemle konut alamayacak kadar fakir olanlar, konut alabilecek zenginlere destek oluyor demektir.

Amaç ne?

Amaç, konut stokunu eritmek, piyasayı canlandırmak, ekonomiyi “düzeliyormuş gibi” göstermek.

Yani çözüm, sürekli bir çözüm değil.

Bulunan formül, sağlıklı değil.

Bir de “adaletli” değil.

Faiz farkının Hazine tarafından tamamlanması her şeyi bir tarafa bırakın, “vicdani” değil!

8 ay önce sonuç alınamadı, sonuç alınamayacağı biline biline yeniden uygulanıyor.

İnşaat sektöründen tanıdıklarla konuştum, “Bu faiz oranı piyasayı canlandırır mı?” diye sordum.

Tamamına yakını umutsuz!

Çoğunun birleştiği nokta şu:

“Sorun faizde değil, güven ortamında! Güven ortamı sağlanmadıkça Türkiye’de hiçbir şey düzelmez.”

8 ay arayla konut kredisinde “düşük faiz” uygulaması, bakalım nasıl bir sonuç doğuracak?