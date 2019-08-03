Aya gidildi, Dünya yuvarlak; sen de cahil bir yobazsın

Geçen hafta yayınlanan Komplo Teorileri başlıklı yazıma gelen yorumlar ve mailler üzerine bu hafta ikinci bir devam yazısı yazmam gerektiğine karar verdim. Yazıya yapılan yorumlar ve bana özel olarak maille ulaşan birçok kişi “dünyanın düz olduğunu” çılgınlar gibi savunma çabası içindeydiler. “Aya gidilmediğini” kanıtlamak için bir yerlerden duyup ezberledikleri bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladılar.

Öncelikle yine bu komplo teorilerinin ne amaçla ve hangi kaynaktan dolaşıma sokulduğu konusunu kısaca açalım ve birbirleriyle olan bağlantılarını ortaya koyalım. Pozitif bilimlere karşı çıkanların önü arkası belli olmayan ve hiçbir kanıta ve veriye dayanmayan önerilerinin hemen hepsi ABD kaynaklı olarak dünyaya yayılıyor. Özellikle siyahi camia ve Müslümanlar tarafından ABD’de sahiplenen bu iddialar kısa bir süre içerisinde internetin de yardımıyla dünyaya yayılıyor. Hırslı konuşmalarıyla kitleleri coşturan papazlar gibi davranan bir takım genç sözde Müslüman ilahiyatçılar da küresel çapta bu propagandanın yayılması için görevlerini yapıyorlar.

AMERİKA’YI SEVMESEK DE ADAMLAR AYA GİTTİ

Politikaları sebebiyle ABD’nin küresel olarak bir nefret ikonuna dönüştüğü gerçeğini artık tartışmaya gerek yok. Özellikle İslam coğrafyasında, geri kalmış bölgelerde ve pırasa keser gibi insan katledilen coğrafyalarda bu nefret artık zirve noktasına ulaşmış durumda. Bunu da en iyi analiz eden elbette küresel hakimiyeti elinde bulunduran ABD’nin ta kendisi.

ABD dünyayı nasıl sömürüyor? Ekonomik gücüyle. Nedir bu ekonomik güç? Bütün dünya ticaretinin %88’inin Amerikan Dolarıyla yapılması. Yani ABD bir ülkeden bir şey almak istediği zaman bir kağıdın üzerine 100 Dolar yazıyor, binde bir maliyetle istediğini alıyor.

Sonra siyasi, stratejik ya da ekonomik olarak ilgisini çeken coğrafyalarda her türlü melaneti tetikliyor. Ticaret karşılığı kağıda basıp verdiği Dolarları; silah, kredi, altyapı projesi gibi ticari çalışmalarla iş ya da mal satarak geri alıyor. Sonucunda bu coğrafyaların insanları aslında ABD’ye çalışarak hayatlarını tamamlayıp geçiyorlar. Aklı başında insanlar bu düzenin devam edemeyeceğini tespit ediyorlar ve karşı argümanlar geliştiriyorlar.

Ancak her ülkede aklı başında insanların bir sorunu çözmek için yeterli olmadığı malum. Geniş kitleleri etkilemeleri gerekiyor. Özellikle ABD karşıtlığının yaygın derecede zirve yaptığı İslam coğrafyasında ABD ve İsrail karşıtlığının dini çerçeveye çekilmesini ve boş hamasetten ibaret olmasını ABD sağlayarak kendi düzenini koruyor. Çünkü Türkiye hariç İslam coğrafyasının tamamı hala daha gericiliğin ve tutuculuğun pençesinde kıvranıyor.

ABD bu isyan dalgalarının akıl, mantık, iktisat, siyaset ve bilim odaklı bir şekilde gelişmesini engellemek adına “dünya düzdür” gibi argümanları İslam coğrafyasına pompalıyor. Bir kısım radikal Hıristiyan gruplar dışında dünya çapında bu argümanı destekleyenlerin çok büyük bir kısmı Müslümanlardan oluşuyor. “Aya gidilmediğini” savunanlar da aynı şekilde. Sevelim sevmeyelim, ABD çok başarılı bir organizasyonla kendi ülkesinin çıkarları için bu kurduğu düzeni yaşatmak adına “gerçek bir vatansever” politikayla süreci yönetmeyi başarıyor. Sevmeseniz de bu kurulu yapıyı takdir etmek zorundasınız.

İşin özü; ABD kendisini sevmeyenlerin akıllı mantıklı düşünceler üretmesini engellemek için kitlelerin önüne boş beleş argümanlar sürüyor. İktisadi kurguyu ve stratejik planları tartışmak yerine “dünya düz” diye bağıran düşmanlar kadar ABD’yi mutlu edecek kimse yoktur sanırım.

Bu saçmalıkları savunanların tüm argümanları tek bir noktaya dayanıyor; “ABD 11 Eylül’ü kendi kendisine yaptı” diye cümleye başlıyorlar. Sonrasında “Bunu yapan ve halktan gizleyen yapının tüm argümanları tartışmalıdır” diyerek işi Aya gidilmediğinden Dünyanın düz olduğuna kadar götürüyorlar ve hatta evrim teorisine kadar konu uzuyor.

BİRUNİ, İDRİSİ, İBN-İ MİSKEVEYH, MEVLANA

973 ile 1048 yılları arasında yaşamış olan büyük bilim insanı Biruni o zamanlar çölde yaptığı çalışmalarla dünyanın şekli ve çevresinin boyutunu belirlemek için uğraşıyor. Çölde yere çaktığı sopaların gölge hareketlerinden ve boyutlarından yola çıkarak yaptığı hesaplamalarla neredeyse gerçek rakamları da bulmuş. Üstelik kendisinden önce dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden Pisagor ve Aristo’nun sadece düşünce olarak ortaya attığı bu argümanı ilk olarak verilerle ortaya koyan kişi. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladı denilen Galile’den 500 sene önce bir İslam bilimcisi bu fikri ispatlamıştır. Ayrıca yer çekiminin varlığını ispata dair çalışmaları da Newton’dan 650 sene önce bu konuda ortaya atılmış fikirlerdir.

Biruni öldükten 50 sene sonra doğan İdrisi de aynı şekilde dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren çalışmalar yapmış ve çizdiği haritalar insanlık tarihinin o güne yaptığı en başarılı haritalardır. Kolomb Amerika kıtasını keşfe giderken bu haritaları da kullanmıştır.

Dünya çapında en tartışmalı konulardan birisi olan Evrim Teorisi de bu cehaletten nasibini alıyor. Teoriye karşı çıkanlar konuyu olabildiğince düz bir şekilde “maymundan geldik” diye algıladıkları için karşı çıkarken İslami “yaradılış” referansına indirgiyorlar ve “sen maymunsun biz eşref-i mahluk insanız” gibi sözde aşağılayıcı yorumlarla karşı çıkıyorlar.

Şu bir gerçek ki insanlık tarihinin en büyük keşfi, evrim mekanizmasının tespitidir. Bu teoriyi ortaya atan Darwin’in söylediklerinin büyük bir kısmı bugün çoktan aşılmıştır ve Darwin’in iddialarının büyük kısmı artık geçersizdir. Ancak tespit ettiği mekanizmanın gerçekliği de tartışılmaz bir gerçektir. Birçok hırslı ve kibirli bilim insanının akıllarını kötüye çalıştırarak sahte fosiller türetmesi gibi olaylar yüzünden; dini hassasiyetleriyle bu teoriyi inkar edenlerin ellerinde gerçekçi argümanlar varmış gibi görünse de evrim bugün tartışılacak bir noktada değildir. Detayları henüz tespit edilememiş bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.

Evrim teorisini ilk ortaya atan kişi 942 yılında doğduğu tahmin edilen, yani Darwin’den 900 sene önce yaşamış olan İbn-i Miskeveyh adlı İslam filozofu ve bilim insanıdır. Ortaya koyduğu görüşe göre “yüksek alemden inen nefs (ruh) çeşitli dünya varlıklarında kendini göstere göstere tekamül etmiş, nihayet insanlık mertebesine gelmiştir. Bu süreçte, hayat eserini ilk kabul eden varlık bitkidir. Aşağı düzeyinde bitki tohumsuz ürer. Otlar gibi... Nihayet evrim, üzüm ve hurma ağacına ulaşır. Bitkiler alemi, hurma ile tekamülünün son sınırına varmış olur. Hurmada artık hayvan özelliği belirmeye başlamıştır. Hurma, bitkinin son, hayvanın ilk mertebesidir. Hayvanlar aleminde ilk mertebe, kısmen hareket edebilen, sadece dokunma duyusu bulunan sedef ve salyangoz gibi hayvanlardır. Evrimleşme, köstebek ve benzeri 4 duyu sahibi hayvanlarla devam edip 5 duyu sahibi, terbiye edilebilir hayvanlara ulaşır. Bu mertebede at ve şahin tipiktir. Evrimleşmenin insanlık mertebesine bağlanma noktasında maymunlar ve benzeri gelişmiş hayvanlar görülür” demektedir.

Süleyman Ateş ve Yaşar Nuri Öztürk de İnsan Suresi ve Bakara Suresinde bu teoriyi doğrulayan, İbn-i Miskeveyh’in görüşlerinin temellerini aldığı ayetleri tespit etmişlerdir. Mevlana ve Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi önemli İslam alimleri de İbn-i Miskeveyh’in ortaya koyduğu, sistematize edilmiş bu teoriyi yer yer tekrar etmişlerdir.

Batı dünyası evrim teorisini “kendi çocuğu” eski bir Papaz olan Darwin’e mal edilerek bu büyük icadın fikri mülkiyetini sahiplenmektedir. Bizim isyan etmemiz ve karşı çıkmamız gereken bu büyük buluşun köklerinin İslam dünyasının Rönesans’ı denilen döneme kadar uzandığıdır. Dünyayı peşinden sürükleyen bu fikri kendine mal ederek “puanları onlar topluyor”.

Milet Okulu denilen M.Ö. 600’lerde oluşmuş olan felsefe ekolünün önemli isimlerinden olan ve Tales’in de öğrencisi olan Anaksimenes’in ortaya attığı “yaşam merdiveni” görüşlerinden de İbn-i Miskeveyh’in ilham almış olması olasıdır. Bilim zaten böyle bir şeydir. Birleşerek, üstüne koyarak gider. Bugün batının felsefe tarihinin bütün birikimi olan Antik Yunan eserlerini, Arapça tercümelerinden yüz yıllar sonra yeniden öğrenmiş oldukları da bilinmektedir. Doğu ve Batı arasındaki kavga görülüyor ki sunidir.

İslam dünyasının bağnazlık pençesine düştüğü yüzlerce yıldır gelişmeye yönelik ilk aydınlanma hamlesi olan Türk Cumhuriyeti ve devrimlerinin sahibi olan bizlerin, mücadele etmesi gereken hem kaynağı doğu olan bilimleri batının sahiplenmesi, hem bizim dünyamıza soktukları nifaklar, hem de içimizdeki cehaleti örgütleyen mürtecilerdir. İnsan olarak teleskopla önemsizliğimizi, mikroskopla önemimizi tespit etmiş canlılar olarak dünyanın düz olduğunu iddia edenlerin aslında kendi beyinlerinin düz olduğunu da suratlarına vurmamız gerekiyor ki bilime karşı hurafeyi savunma cüretleri ortadan kalksın.