AKP’de eleştirdiklerimizi neden eleştiriyoruz?

Sevgili okurlarım, gazetemiz hafta içinde biri pazartesi diğeri cuma iki önemli manşetle çıktı.

Her ikisinin de kupürünü köşeme aldım.

Pazartesi manşeti, “İşte Erdoğan ile Fikri Işık arasında iplerin koptuğu an” başlığını taşıyordu.

Cuma manşeti ise “İlyas Şeker açıkla! Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında o sözü söyledin mi, söylemedin mi?” şeklindeydi.

İki manşet de; Kocaeli siyasetinde, özellikle AKP çevrelerinde “şok” etkisi yarattı.

Bu birkaç günde değişik ortamlarda farklı sorulara muhatap oldum.

Neden sürekli Fikri Işık’ı yazıyorduk?

Neden İlyas Şeker’i haber yapmıştık?

Bunun özel bir sebebi var mıydı?

Benzer sorular daha önce de soruluyordu.

Kartepe eski Belediye Başkanı Şükrü Karabalık’ı yazdığımız dönemlerde…

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu yazdığımız günlerde…

Eski il başkanları Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan’ı yazarken…

Mevcut İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz’ı haber yaparken…

Geçtiğimiz 17 yıllık süreçte AKP’li bir başka ismi çok “belirgin dozda” yazıp eleştirdiğimizi hatırlamıyorum.

Atladığım, unuttuğum varsa söyleyin!

Şimdi hatırladım, bir ara Dilovası Belediye Başkanlığı dönemindeki bir olayı nedeniyle Milletvekili Cemil Yaman’ı belgeleriyle yazmıştık.

Her neyse, AKP’de sürekli yazıp eleştirdiklerimizi toplayın, beştir, altıdır, bilemediniz yedidir, haydi on olsun!

17 yıl boyunca AKP’de kaç kişi bakanlık, kaç kişi milletvekillik, kaç kişi belediye başkanlığı, kaç kişi parti yöneticiliği, kaç kişi belediye meclis üyeliği yaptı, bir hesaplar mısınız?

Yüzlerce…

Peki o halde, bu gazete, yüzlerce AKP’li arasından neden 6-7 AKP’liyi “belirgin dozda” eleştirdi, eleştirmeye devam ediyor?

Hiç bu soruyu kendi kendinize sordunuz mu?

Neden diğerleri değil de; Şükrü Karabalık, İbrahim Karaosmanoğlu, Fikri Işık, Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, Serpil Yılmaz?

Neden?

Samimiyetimle şunu söyleyeyim.

Biz hiçbir kişiye, hiçbir kuruma önyargılı davranmayız.

Bizim hiçbir kişiyle ve hiçbir kurumla sorunumuz yoktur.

Ama bizimle sorun yaşamak isteyen kişi ve kurumlara da tavır koymaktan çekinmeyiz.

Bu çizgimiz 45 yıldır böyle devam edegelmiştir.

Eğer biz AKP’de yukarıda adı geçenleri “belirgin dozda” eleştirmişsek, bu kişiler bizim eleştirmemize davetiye çıkarmışlardır.

Aldıkları kararlarla ve girdikleri rant ilişkileriyle, “toplum yararı”na ters düşmüşlerdir.

Eleştirdiklerimizi, nedenleriyle anlattım.

Bir de eleştirmediklerimiz var.

Örneğin, Mehmet Ellibeş…

Mehmet Ellibeş 15 yıl Gölcük Belediye Başkan Yardımcılığı, 15 yıl da Gölcük Belediye Başkanlığı yaptı.

Bir süredir de AKP Kocaeli İl Başkanı…

30 yıldır yerel yönetimlerde görevde.

Mehmet Ellibeş ile ilgili bu gazetede tek bir eleştiriye rastladınız mı?

Mehmet Ellibeş’in öyle eleştirilecek çok belirgin bir hatası olmadı ki, neyini eleştireceksin?

Ali Korkmaz…

7 yıl AKP İzmit İlçe Başkanlığı yaptı.

Bu gazete Ali Korkmaz’ı da hiç eleştirmedi.

Neden?

Eleştirilecek bir hatası olmadığından…

Hiç düşündünüz mü, bu gazete milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu, Emine Zeybek’i, Mehmet Akif Yılmaz’ı, Sami Çakır’ı, Cemil Yaman’ı neden hiç eleştirmiyor?

Geçmiş dönemlere bakın; neden Vecdi Gönül, Osman Pepe, Nihat Ergün, Eyüp Ayar, Muzaffer Baştopçu, Nevzat Doğan ve Sibel Gönül gazetemiz tarafından öyle çok belirgin eleştiri yağmuruna tutulmadı?

Bir düşünün!

Özetle şunu söylemek istiyorum.

Bizim durup dururken herhangi bir AKP yöneticisini “itibarsızlaştırmak” gibi bir hedefimiz olamaz.

Biz gazeteciyiz.

Gazeteciliğin gereğini yaparız.

Gazeteciliğin özünde eleştirmek vardır.

Gazeteci, halkın haber alma hakkına saygı gösterir, haber yapar ve eleştireceğini eleştirir.

Biz siyasetçi değiliz, herhangi bir siyasi hesabımız olamaz.

Bizim hiçbir siyasi partiyi, hiçbir milletvekilini durup dururken yıpratmak gibi bir hedefimiz olamaz.

Dikkat edin…

Bugün bizim eleştirdiğimiz AKP’lileri, AKP’liler bizden 10 kat daha fazla eleştiriyorlar.

Bir kez daha söyleyeyim…

Bizim eleştirilerimiz toplum yararı içindir.

Eleştirilenler, eleştirenlere kızacaklarına, “Acaba ben ne yaptım?” diye kendi kendilerini sorgulasınlar.

Bizim hiç kimseyle ve hiçbir kurumla sorunumuz yok.

Bizimle sorunu olanlar, buyursun!

Tahir Bey’i takdir ettim

Eskiden…

İbrahim Karaosmanoğlu’nun büyükşehir belediye başkanlığı döneminde…

Alt belediye, yani ilçe belediyelerinde, belediye başkanının makam odasına, büyükşehir belediye başkanının fotoğrafı da asılırdı.

Yeni dönemde…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanlarının makam odasına kendi fotoğrafının asılmasını istemiyor.

İlçe belediyelerinden gelen haberler bu yönde.

Takdir ettim.

Doğruya doğru!

Hayat ve diploma

Prof. Dr. İlber Ortaylı diyor ki:

“Gençler evvela hayatın diplomadan ibaret olmadığını bilsinler. Diploma, insanlara bizim zamanımızdaki gibi imkânlar vermiyor. Hatta hiçbir şey vermiyor. Okuyacağız diye rastgele yerlere gidip ne kendi hayatlarını ne de ailelerinin cebini mahvetsinler. Oralarda üniversite olmaz. Bu kadar açık…

Çocuk iyi bir üniversiteye gittiyse de çalışacak, çalışacak, çalışacak… Hakkını vere vere çalışacak; bu kadar basittir. Talebe kantinde oturmaz; Avrupa’da, Amerika’da öyle kantinde oturan öğrenci görmezsin. Bir öğrenci kantine girer, yiyeceğini alır, kahvesini içip gider. Bu da en fazla 15-20 dakika sürer, katiyen yarım saat değildir. Çok açık ki kantinde oturanlar tembeldir. Eğer hocalar arasında da oralarda bir saat oturanlar varsa, onlar da dalgacıdır.”

4 görüş

*”Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın, namaz değil.” Yunus EMRE

*”Eğer çukurdaysan, kazmaya devam etmenin yararı yoktur.”

*”Gerçek dostluk fosfor gibidir, çevreyi karanlık sarınca iyice parlar.”

*”İki kişi aynı ata binerse, biri mutlaka arka tarafa oturmak zorundadır.” İngiliz Atasözü