Neler Oluyor, Anlatayım(2)…

Bir önceki yazımın içerisinde zamandan dem vurmuştum vurmasına ama dünyada hızlı dönüyor…

Kimisi doğarken kimisi ölüyor…

Hayatın değerini, aldığımız nefesin önemini fazlasıyla bilen biri olduğumu düşünüyorum…

Bu düşünce içerisinde her gün çeşitli yerlere ziyaretlerde bulunuyor, beşeri ilişkilerimi geliştirmeye çalışıyorum…

Bizi ayakta tutan şey ise yaşama, mutlu olma tutkumuzdur, bu tutkuyu da siz değerli okurlarıma tavsiye ederim…

Gelelim ziyaretlerime…

Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımızı Ziyaret Ettim…

Kendisini milletvekilliği döneminden beri tanıdığım ve takip ettiğim yeni dönem İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’i iki kere ziyaret etme fırsatım oldu…

Birincisinde Kocaeli Tokatlılar Derneğimizin değerli başkanı Turan Şahin ve yönetim kurulu ile ziyaret ettim…

Turan başkan, Tokat ilimizi ve derneğin çalışmalarını belediye başkanımıza anlatarak güzel bir sunum gerçekleştirdi…

Fatma başkan ise her iki cümlesinin birinde saygı, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak bizleri en iyi şekilde ağırladı…

Evet, sayın Başkan çok haklıydı!

Bu dönemde dünya insanlığı adına en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyde budur!

Daha sonra ise sayın Başkan projelerini anlatarak fikirlerimizi dinledi…

İkinci ziyaretim ise başkanı olduğum kulübümüz adına oldu…

Malumunuz o dur ki; kulüp olarak İzmit Belediyesi desteği ile ülkemizde bir ilk olan yarı özerk spor politikasını geliştirerek sporların annesi, atası olan cimnastik branşına hizmet ediyoruz…

Hatta bu proje o kadar çok büyüdü ki bu sayede oluşturduğumuz hem bayan hemde erkek takımlarımız Türkiye dereceleri almaya başladı…

Bizde Türkiye 1.si olan erkek takımımız, Türkiye 3. olan bayan takımımız ve antrenörlerimiz ile bir dizi ziyarette bulunduk…

Ziyarette yeni dönem spor müdürümüz Mithat Ağa ağabeyde vardı…

Fatma başkanımız kafilemizi çok sıcak karşıladı, çalışmalarımızı ve projelerimizi dinledi…

Hatta yeni dönem projelerimizin yer aldığı iki farklı dosyayı çalışmalarımızla destekleyerek hazırlayıp belediye başkanımız adına spor müdürümüz Mithat ağabeye teslim ettik…

Sayın Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyor, bölgemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum…

Yasin Özlü Başkanımızı Ziyaret Ettim…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllar üst düzey bürokrat olarak hizmetleri bulunan başarılı bir devlet adamıdır Yasin başkan…

Bu çıtayı o kadar çok üst seviyeye çıkarmış ki dönemin K.B.B Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun en yakın çalışma gurubundaydı…

Aldığı her görevi zor şartlara rağmen başarıyla tamamlayıp güven tazelemiştir…

Tabi diğer bir durum ise her kimle konuşursam konuşayım mütevazı kimliğinden ve duruşundan bahsediliyor…

Nitekim bu çalışmalarının mükâfatını da Başiskele’de popüler ve güçlü rakipleri karşısında hem aday olarak hemde seçimi kazanarak almış olmasıdır…

Gelir gelmez tüm şikâyetleri ortadan kaldırdı, vaktinin büyük bir kısmı sahada, halkın içinde geçiriyor…

Ayrıca kendisini Kağıtspor’dan tanıdığım çok kıymetli de bir özel kalem müdürü var; Sevcan Kutlu Aydemir…

Bu arada sayın Müdürümüze de hayırlı hizmetler, başarılar diliyorum…

Ziyaretimizde Yasin başkandan aldığım en önemli geri bildirim ise şeffaf belediyecilik vurgusu…

Kısa zamanda bu anlayışı yaymakla kalmayıp yılların verdiği belediyecilik tecrübesini her cümlesinde bizlere yansıttı…

Yasin başkanın Başiskele’ye çok değer katacağını düşünüyorum, belki de bununla kalmayıp bu güne kadar kurmuş olduğu ilişkileri, tecrübeleri, geliştirmiş olduğu belediyecilik modeli ile bölgeye nefes aldıracaktır…

Sayın Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyor, bölgemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum…

Mustafa Kocaman Başkanımızı Ziyaret Ettim…

Geçtiğimiz günlerde önemli bir ziyarette yeni dönem Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a gerçekleştirdik…

Yönetim kurulu üyesi olduğum Kocaeli Turizm Derneğimizin kıymetli başkanı Soner Kılıç ağabeyim önderliğinde mini bir dernek ziyareti yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulunduk…

Çok değer verdiğim ilimizin kıymetli bürokratlarından, Kartepe Belediyesi Basın Yayın Müdürü Deniz Dalgıç’ın bizlere eşlik ederek ziyaretimizde bulunması da ayrıca bizi onurlandırdı…

Mustafa başkan sabırla ve itinayla bizleri dinledi, notlarını aldı…

Çok yorgun gözüküyordu sayın Başkan ama bir o kadarda normaldir tabi…

Çünkü biz bile geç saatlerde ziyarette bulunduk, önümüzde de bir sürü bekleyen ziyaretçileri vardı…

Mustafa başkanda gözlemlediğim en önemli izlenim ise heyecanlı ve arzulu olmasıydı…

Bölgesinin sorunlarını ve isteklerini iyi biliyor bilmesine ama bir o kadar da bölgenin en değerli özelliği olan turizm noktasına titizlikle yaklaşıyor…

Sayın Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyor, bölgemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum…

Erenkaya ve Koştur Ağabeylerimi Ziyaret Ettim…

Her ikisini de uzun yıllardır tanırım, gerek sosyal camiadan gerekse spor camiasından…

İzmit Belediyespor Kulübümüzün başına Yusuf Erenkaya, İzmit Belediye Gençlik ve Spor Basketbol Kulübümüzün başına Uğur Koştur Geldi…

Her ikisi de kentimizi iyi tanıyan, sporu ve bir takım ihtiyaçların neler olduğu bilen kişilerdir…

Bir diğer özellikleri ise halk nezdinde karşılığı olan, sevilen, takdir edilen kişilerdir…

İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hanım kulüpler konusunda son derece önemli ve bir o kadar da doğru adımlar attı…

Her iki kulüp başkanımızı da ziyaret ederek Mithat ağabeye sunduğum projeleri dosya halinde onlara da sundum…

Zor şartlara rağmen gece gündüz çalışılıp basketbol takımımız kuruldu…

Evet, duydunuz, çoğu kimse kurulmaz yâda yapılamaz derken kuruldu…

Bu büyük bir başarıdır…

Sayın kulüp başkanlarımıza ve ekiplerine şimdiden başarılar diliyor, bölgemiz ve Kocaeli sporumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum…