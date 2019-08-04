Karamürsel İdman Yurdu’na Juventus’tan Merih Demiral kazığı

“Siz yeter ki sporcu yetiştirin, biz yanınızdayız. Maddi desteğimizi vereceğiz” sözcüklerini çok duyduk…

Ama bu sözler karşılık bulmuyor, bu ülkede…

Maalesef…

Lafta kalıyor…

Lafla da peynir gemisi yürümüyor…

En taze ve son olmayacak örneği…

Merih Demiral…

Juventus…

Karamürsel İdman Yurdu…

Örneği…

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Yıllardır kentimize çok sayıda sporcu kazandıran ve özellikle de yıldız isimlerin altına imza atan Karamürsel İdman Yurdu ve onun efsane başkanı Muharrem Erdoğan, Merih Demiral’ın Juventus’a transfer olmasıyla doruklara çıkarken, tüm dünyanın ilgisini çekti…

Ama o kadar…

Yetiştirme bedeli için hukuk yoluna başvuran kulüp, bir anda en zengin kulüpler arasında yer almaya hazırlanırken, 5 kuruş dahi kazanamadı ve harcaması da yanına kâr kaldı…İşte Erdoğan’ın bu nokta bana yaptığı açıklaması…

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Bizler tüm yıl, futbol okulu açıp, 4-5 hocayla (üniversite mezunu hocalar) çalışmalar yapıyoruz. Çok şükür Kocaeli'nde ilk araç alan kulübüz. TFF, amatör kulüplere, Türkiye şampiyonası için 1.750 TL. veriyor.

4 gün süren şampiyona otel, yemek, nakliye 10.000 TL. civarı bir para tutuyor. Şampiyona maliyetleri çok.

İşte Merih olayı. Bu noktada 5 kuruş dahi para alamadık. Yasal hakkımızı kazanmak için avukat tuttuk. Yasal yetiştirme bedelimizin peşine düştük. Eski kalecimiz Hakan Arıkan ve bazı sporcular için çerez parası zor almıştık. Ama bu kez umutluyduk. Meblağ büyüktü. Ama olmadı. Harcadığımız paralar da yanına kâr kaldı. Kimse, TFF yetiştirme bedeli dekontu olmadan, işlem yapmasın. TFF 3 lira eksik olursa, amatörün lisansını yapmıyor. Profesyonel lisanslı da, dekont görmeden oyuncusunu kimseye vermesin. Bizleri, velilerle ve bürokratlara uğraştırmasınlar. Bizim bayımıza bu geldi. 5 kuruş alamadık. Çok şükür Karamürsel Stadı’nda sağlıkçı, her maçta geliyor. Ancak TFF kurulunda, amatör kurul ne iş yapar?.. Amatörlerin hakkını neden savunmazlar?.. Hiçbir basının bu konuları yazdığını görmedik. Bu gibi şeylere çok üzülüyorum. Ne kadar dayanacağız bilmiyorum? 15 yaşına kadar uğraşıp, spor yaptırıp, yetiştiriyoruz, X kulüp alıyor. Sonra X kulüp, sizden fazla yetiştirme ücreti istiyor ve alıyor. Anaokulu kulüp, ancak nasihat alıyor. Merih’te de böyle oldu. Sahipsiz kaldık. Biz yetiştirdik başkaları para aldı. Buna bir son verilsin. Kimse bizim düştüğümüz duruma düşmesin…

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İşte durum ortada…

KASKF…

TFF…

Bakanlık…

Kimse gıkını çıkarmıyor…

Sadece Merih için övgü alan kulüp, arkasını nasıl yetiştirecek?..

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Cuma günü, benim katılamadığım basın toplantısında bu gebe yatıcı ve genel konulara değinmeyen Murat arlın başkanın, mutlaka bu olayı takiph edeceğini, çözümler arayacağını umuyorum. Diğer kulüplerin de önü açılacaktır böylece…

Haydi gerekeni yapın artık!..

30 bin lira bile veremiyorsanız, bırakın bu işi?..

Kocaelispor Kulübü’ne tahsis edilecek olan Başak Ekmek Fırını yanındaki binanın kiralanmasından vazgeçilmiş…

Bir süre önce yayınladığım yazımda, bu binanın bize çok yakışacağını, Kocaelispor’da yöneticilik yapmanın öyle kolay bir şey olmaması gerektiğini, herkesin taşın altına elini koymasının lazım geldiğini, bunu yapmıyorlarsa bu işi hemen bırakmaları gerektiğini söylemiştik…

Aylık 30 bin lira…

10 yönetici her ay 3’er bin lira verseler, kirayı rahat rahat öderler…

Ancak, bu yönetim maalesef bu parayı bile toplayamayacağını gösterdi…

Üzgünüm…

Çok üzgünüm ve şaşkınım…

Ya ben hesap bilmiyorum…

Ya da kafamdaki yöneticilik profili çok farklı…

Bakalım nereyi tutacaklar?..

Merak ediyorum…

İlksen Kuttekin olayı…

İlksen Kuttekin…

Kocaelispor alt yapısında yetişmiş eski kaleci Mustafa Kuttekin’in oğlu…

Gençler Birliği’nde iyi bir kariyer yapmıştı…

Bozacı Mürsel’in torunu…

Belediye derince ine anlaşmış…

Mutlu oldum…

Kiralık gelmiş…

Birçok kulüp peşindeydi…

Belediye Derince’ye gelmesi ve göz önünde olması, mutluluk verici bir şey…

Gelişimini izliyorum…

Kendisini kazandıranları tebrik ederim…

Büyükakın noktayı koydu…

Hangi kulüple temas kararsa kursun, hangi ziyarette bulunursa bulunsun, spor kulüplerine hep aynı şeyi söylüyor…

“Kendi yağınızla kavrulun, kendi çocuklarınızı yetiştirin”…

Seçim öncesindeki mitinglerinde de sık sık buna vurgu yapan ve kaynak aktarımını artık eskisi gibi bol keseden olmayacağını söyleyen Büyükakın, sözünde duruyor…

Bu durumda da kapıları zorlamanı hiç anlamı yok…

Büyükakın başkan, Gebze ziyaretinde de aynı şeyi söylemiş…

“Kendi çocuklarınızı yetiştirin”…

Yapabileceği tem şey kombine bileti almak…

O kadar…

Haydi görelim bakalım Gebze’yi…