İşte dindar ve kindar nesillerin yeni Türkiye’si

Önce “helal et”le başladılar işe.

Baktılar tuttu, devam ettiler:

Helal gazoz…

Helal turşu…

Dindar geçinen uyanıklar, son yıllarda yaratılan “İslami iklim”den çok iyi yararlandılar.

Siyaseti dinleştirdiler.

Ticareti de…

Artık ülkemizde siyaset de, ticaret de “din ekesini” üzerinden yürütülüyor.

Çünkü kârlı olan bu!

Dini alet etmeden, siyaset yapamıyorlar.

Dini alet etmeden, ticaret de yapamıyorlar.

Bakın siyaset meydanlarına!

Bakın alışveriş merkezlerine!

İnanılmaz bir “helal” kandırmacası başladı.

İlk, gazozda görmüştüm ben bu oyunu.

Üç yıl kadar önceydi.

Torunum “gazoz” istemişti.

Bildiğimiz gazoz…

Başka alacaklarım da vardı, İzmit ’in büyük marketlerinden birine girdim.

İçecekler bölümüne geçtim, istenilen o marka gazozu aramaya başladım.

Buldum…

Ama o da ne?

Aynı marka gazozun bazı ambalajlarının üstünde “helal” yazıyor, bazılarında “helal” yazısı yok.

“Helal” yazan ambalaj üstündeki açıklamaya baktım, “Bu gazozun dolumu İslami usullere göre yapılmıştır” yazıyor.

Allah Allah…

“İslami usullere göre gazoz dolumu” da neyin nesi?

Herhalde “abdestli olarak çalışmak”tan söz ediyor olmalı.

Kafaya taktım, bölümleri dolaşarak raflarda “helal gıda” aramaya başladım.

Hah işte, “helal turşu”!

Kim bilir başka ne “helaller” var?

Milleti düpedüz “Allah” ile aldatıyorlar.

Son 3 yılda bu “helal ticareti” çok gelişti

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Kuraldır…

İhtiyaç varsa, ticaret de vardır.

İnsanların kafalarını “helal”le öyle kurguladılar ki, insanları “helal”le öyle şartlandırdılar ki, bir kesim iğneden ipliğe her şeyin üstünde “helal” aramaya başladı.

Gelişmeleri yakından izliyorum.

Gün geçmiyor ki, yeni bir “helal gıda” çıkmasın.

Helal soda…

Helal peynir…

Helal yoğurt…

Helal ayran…

Helal köfte…

Helal döner…

Helal ekmek…

Helal pasta…

Helal yumurta…

Bu gidişle, yakında bütün gıdaların üzerinde “helal” damgasını göreceğiz.

“Helal gıda”dan sonra…

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Ve sonunda “helal ilaç”, “helal tıbbi malzeme” ve “helal kozmetik”, Türkiye ’nin gündeminde

İşin bu noktaya geleceği belliydi.

Şimdi Türkiye, “helal gıda”dan sonra “helal ilaç”, “helal tıbbi malzeme” ve “helal kozmetik”i tartışıyor.

Hem de üst düzeyde…

Aşağıda okuyacağınız sözler, Prof. Dr.CevdetErdöl’ün.

Erdöl, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel doktoru ve SağlıkBilimleri Üniversitesi’nin rektörü.

Cevdet Erdöl diyor ki:

“Ülkemizde, gıda ve ilaç endüstrisinde yoğun bir şekilde Batılı ülkelerde üretilen jelatin kullanılmaktadır ve bu ürünün ana kaynakları içerisinde, ekonomik ve teknik bazı avantajları nedeniyle ağırlıklı olarak domuz deri ve kemikleri yer almaktadır. Helal olmayan katkılar içeren ilaç ve tıbbi cihazların, Müslümanlarca tüketilmesi endişe verici olup, bu durum genlerimizi, geleneklerimizi, inancımızı tehdit etmektedir. Bu hayati meseleyi zaruret kavramıyla geçiştirmemeli ve biran önce ‘helal ilaç-helal tıbbi malzeme’ konusunda kendi alternatiflerimizi geliştirmeliyiz.”

“Helal” aldatması, bakın nerelere dayandı?

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İnternete girip bakın, şaşırırsınız…

Helal gıdadan, helal içecekten, helal ilaçtan, helal tıbbi malzemeden sonra neler çıkmış neler…

“Helal” iyi iş yapıyor ya, artık her şeyin “helal”i var.

*Helal diyet…

*İslami diyet…

*Sünnet ışığında diyet…

*Hadisler ışığında diyet…

*Maneviyatı artırıcı 40 günlük tefekkür diyeti…

*Diyet yaparken edilmesi gereken dualar listesi…

*Helal zayıflama kampı…

*Helal SPA…

*İslami esaslara uygun masaj…

*Helal yağ yakıcı krem…

*Helal selülit kremi…

*Helal tiramisu…

*Helal Waffle…

Hep helal!

“Helal diyetisyenler” bile var.

“Sadece hanımlara hizmet verilmektedir” diye de not düşmüşler.

Vay benim güzel memleketim vay!

Ortalık “helal”den geçilmiyor.

Ortalık “din tüccarları”ndan geçilmiyor.

Bu işin sonu nereye varacak?

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Bir de arada “sertifika şirketleri” türedi.

“Helal gıda üretenlere sertifika verilir…”

Buyurun size yeni bir rant kapısı daha!

Buyurun size yeni bir “Allah’la aldatma” daha!

Güzel dinimizi de kendimize benzettik.

Siyasi ve ticari rant aracı haline getirdik.

Kim bilir, belki bu nedenle başımız bir türlü beladan kurtulmuyor olabilir.

Toplum olarak bir türlü huzur bulamıyoruz.”

Madem öyle…

Neden sadece yediğimiz içtiğimiz gıdalar ve kullandığımız ilaçlar “helal” olsun…

A’dan Z’ye her şeyimizin “helal” olmasına dikkat edelim.

Elimizden düşürmediğimiz telefonlar…

Masamızdaki bilgisayarlar…

Altımızdaki arabalar…

Evimizdeki buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyonlar…

Giydiğimiz pantolon ve gömlek…

Acaba “helal” mi, İslami kurallara göre mi üretiliyor, bunlara da dikkat edelim.

Bana sorarsanız, bu “helal” konusu insanların ruh sağlığını bozacak noktaya geldi.

Her şey bitti…

Her şey dört dörtlük de…

İş yediğimiz gıdalar, kullandığımız eşyalar ve yaptığımız diyetin “helal” olup olmadığına mı kaldı?

Bu milleti hep sömürdüler…

Şimdi sömürme sırası “din ticareti” yapanlarda!

Dindar ve kindar nesiller için düşünülen Türkiye bu olsa gerek!