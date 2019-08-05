Gençlik Merkezinde Milli Takım ile buluşma!..

Gençlik ve Spor Bakanımız 16 Yaş altı Voleybol Bayan Takımımızı Ankara’daki bir gençlik merkezinde kabul etti. Onları kutladı. Başarılarının devamını diledi. Voleybol Federasyonu başkanı da konuşma yaptı. U şeklinde düzenlenen toplantı formatında masalar arasındaki boşluğa bir sehpa üzerine alınan kupa konulmuştu.

Masaların etrafındaki oyuncular konuşmaları sabırla dinlediler…

Voleybol sporu, son 15 yıl içerinde inanılmaz şekilde gelişti. Kim ne derse desin bunda Erol Ünal Karabıyık imzası bulunuyor. Ardından bir seçimde başka birisi başkan oldu. Sonra da, galiba şimdiki başkan…

Buraya kadar bir sorun yok. Ama bu federasyon, spor salonları, spor otelleri ve en önemlisi de bir spor lisesi yarattı. Hatırlıyorum, bu lisede derslerin dışında voleybolcu olup burada eğitim alanlar için Üniversiteye hazırlıkta özel öğretmenler görev aldılar. Spor nedeni ile sınavlarda başarısız olmamaları için her türlü önlem alındı.

Aklıma takılan, bu kadar çok voleybol eseri olan yerde bu oyuncuları kabul etmek varken neden bir Gençlik Merkezi seçiliyor? Bunu Sayın Bakanımız mı istiyor yoksa adamları mı buna karar veriyor? Voleybolun muhteşem yapılanmasının görülmesi istenmiyor mu?

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Voleybolda Tokyo için şimdilik vize alamadık. Ama eminim Ocak 2020’de yapılacak Avrupa elemelerinde bu hedefe ulaşılacaktır. Voleybol bir taraftan eğitim diğer taraftan kondisyon işine çok önem veriyor. Yapılan antrenmanların kalıcı başarılara yol açması için aralarında benim de arkadaşım olanların gayretlerini dikkatle izliyorum. Darısı diğer sporların başına…

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Tekrar başa dönersek, başarıların kutlanması konusu Betül Mardin’e kadar uzanması gereken bir halkla ilişkiler işidir. Kazandıklarımızı iyi ifade edemezsek geleceğin sporcularını etkileyemeyiz. PR (Halkla İlişkiler) sporumuzun bugünü için son derece önemli bir çalışma alanıdır. Siz bakmayın futbola; kulüpler, anlaşmalardan doğan alacaklarını bile alamazken, diğer sporlar mütevazı koşullarda inanılmaz başarılara imza atıyorlar.

Sualtı Hokeyi Milli Takımımızın aldığı şampiyonluk,Yelkende arka arkaya gelen birincilik, Üniversite takımlarımızın Avrupa’da aldığı dereceler gururlandığımız sonuçlar olarak karşımızda duruyor.

Basketbolda İspanya maçındaki hakem rezaletini de paylaşmadan geçemeyeceğim. Ama sizin FIBA Avrupa Başkanınız Türk oluyor da maçta Türk takımı haksızlığa uğruyorsa bunu başka şekillerde izah etmek gerekir!

Sanıyorum spor ve spor yönetiminin artık gözden geçirilme zamanı gelmiş hatta geçmektedir. Ülkenin dışa açılan en önemli kapısı olan bu yapı değişmeli, değiştirilmelidir!