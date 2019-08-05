555 milyar liralık israf… Vay babam vay!

Ekonomide kuraldır.

Gelirini artıramıyorsan, giderini kısacaksın.

“Gider” deyince, “israf” da bu kalem içinde sayılır.

Türkiye, ekonomik kriz yaşıyor.

Eksilerdeyiz, büyüyemiyoruz…

Hiç olmazsa böyle bir dönemde israftan kaçınalım.

Dinimiz “İsraf, günahtır” der, ama kimsenin umurunda değil.

Bizde dindarlık, şeklen!

Camide görünüyor musun, “oruç tutar gibi” yapıyor musun, gerisi hikâye!

Dinin özüne inen yok.

Son rapor ne diyor?

Kısa adı TİSVA olan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın hazırladığı son rapor, ürkütücü.

Rapora göre, bir yılda milli gelirin yüzde 15’i israf ediliyor.

Bunun tutarı da 555 milyar lira.

Göze batan israf kalemleri şöyle:

*Türkiye’de yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor.

*Ülkemizde 300 gram üzerinden günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretiliyor, tüketim ise 79 milyon civarında. Günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor.

*En büyük israf kalemlerinden biri de enerji… Konutlarda her 100 liralık elektrik faturasının 35 lirası israf kapsamında.

*Her yıl 26 milyon ton gıda israf ediliyor, bunun parasal karşılığı 125 milyar lira.

*Türkiye’de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ı kayboluyor, israf ediliyor.

Şu rakamları görüyor musunuz?

Yılda 555 milyar lira, israf nedeniyle buharlaşıyor.

Bu soruna mutlaka çözüm bulmalıyız.

Bizim müteahhitlerden akıl fışkırıyor

Fazla akıllıyız.

Haddinden fazla…

Bu “fazla akıl” da bizi hemen ele veriyor.

Geçenlerde Türkiye Müteahhitler Birliği, bir öneride bulundu.

Hani inşaat sektörü zor durumda ya, iktidara “çıkış yolu” gösterdi.

*Şu an ülkemizde 800 bin ile 1 milyon arasında “konut stoku” var.

*Devlet bir fon oluştursun, satılmayan bu konutlarımızı satın alsın.

Nasıl ama?

Müthiş değil mi?

Müteahhit hesapsız kitapsız, kafasına göre konut üretecek…

Satamayıp iflas noktasına gelecek…

Sonra da devlete “Al bunları, bizi kurtar” diyecek.

İnanılmaz bir finansal model.

Nobellik bir zekâ bence!

Eee, buraya nasıl geldiğimiz belli.

Dünyada “inşaatla kalkınma” diye bir model yok.

Ama biz yarattık.

Aldığımız borç paraları taşa, toprağa, betona gömdük.

İpini koparan inşaat işine girdi.

Avrupa ülkelerindeki toplam müteahhit sayısı, 25 bin civarında…

Nüfusu bizimle aynı Almanya’da 3 bin müteahhit var…

Türkiye’deki müteahhit sayısı 330 bin!

Müteahhitlik, herkesin yapabileceği bir iş oldu.

Dağ taş her taraf inşaat doldu.

Girin “sahibinden.com” internet sitesine, 1 milyon 87 bin 889 satılık emlak var.

Sadece konut sektörünün bankalara borcu ne kadar biliyor musunuz?

252 milyar lira…

Vurun dolara!

45 milyar dolar…

Ne yapacakmış?

Devlet fon kurup, müteahhitlerin satamadığı 800 bin-1 milyon adet konutu fona alacakmış.

Yani müteahhitleri borçtan kurtaracakmış.

Başka emriniz?

Demokrasi kültüründe “bedel ödetmek” var mı?

Son günlerde sıkça duyduğumuz tehditler:

*Bunun bedelini sizlere çok ağır ödetiriz.

*Onun hesabı ağır olacak.

*Bu tür ihanetlerin içinde olanlar, bu işin bedelini de ağır öderler.

Bu sözlerin kime ait olduğunu bilmem ismen yazmama gerek var mı?

Artık hepimiz kanıksadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer “tehdit ifadeleri”ni sıkça kullanıyor.

İyi de…

Bu tip söylemler, demokrasi kültürüne yakışır mı?

Siyaset etiğine sığar mı?

Parti kurmak anayasal bir hak mı?

Evet, anayasal bir hak!

Parti değiştirmek de anayasamızın kişilere tanıdığı bir hak mı?

Evet, öyle…

O halde, parti kurmanın “hainlik” ve “ihanet etmek”le ne ilgisi var?

Fikir ayrılığına düşebilirsiniz…

Politikalarınız farklılaşabilir…

Bunlar normal yaşamda da, siyasi yaşamda da “normal karşılanması gereken” olaylardır.

Yeni bir parti kurmayı, farklı düşünmeyi “hainlik” olarak nitelendireceksek, bunun sonu gelmez.

Demokrasi, karşı düşünceye saygı ile başlar.

Demokrasinin temel kuralı budur.