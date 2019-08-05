Merih Demiral yeni bir örnek değil ki!...

Kocaelispor’un elindeki cevherleri keşfetmek yerine, başka takımlardan futbolcu devşirme geleneği yeni bir gelenek değil ki!..

İbrahim Üzülmez…

Faruk Sarman…

Sinan Kahraman…

Ali Asım Balkaya…

Metin Tekin…

Yusuf Uzuner…

Bir o kadar daha yazabilirim buraya…

Onları değerlendiremedik…

Bazıları biraz forma giyip, başak kulüplerde yıldız oldular…

Bazıları da hiç Kocaelispor forması giymeden, başka kulüplerin efsanesi oldular…

Bazıları son dönemini Kocaelispor’da geçirip, emekliye ayrıldılar…

Bitti mi?..

Hayır…

Formayı giyip efsane olmuş olanlara da en büyük ihanetin içerisinde bulunuyoruz…

İbriç…

Türkiye’ye gelmiş geçmiş en büyük yabancı yıldız…

Kimse kapısını açıyor mu?..

Merih Demiral…

Dünya yıldızı oldu…

Kocaeli’nde yetişip en yüksek mertebeye çıkan o…

Tabii devamını getirebilirse…

Şimdi de, ‘Şartlar!..’ gereği Kerem, Erkan, Celil gibi gençlerimizi başka kulüplere göndereceğiz…

Anladınız mı, yıllardır transferin açılmasını neden istemediğimi?..

Bu kent yıldız kaynıyor…

Ama, çarkın dişlilerini kim kıracak?..

Hiç kimse…

Demirer ile Murat Aydın’ın seviyeli tartışmaları üzerine…

Kentimizde, spor sivil toplum örgütlerinin öyle karşılıklı düelloları uzun süredir yoktu. Bunda, Murat Aydın’ın uzlaşıcı yaklaşımının etkisi büyüktü elbette. Büyüklerine saygısı, belden aşağıya vurmaması, en önemli özelliği olarak ön plana çıktı. Tartışmak iyidir elbette. Demokrasinin gereği olarak, faydalı sonuçlar çıkar…

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ın, Şelale Kafe’de yaptığı toplantıdaki açıklamaları, sunduğu projeler içerisindeki antrenör görevlendirme projesi, tepki çekti. Konunun direkt muhatabı olan TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, tepkisini dile getirdi ve bu projenin kendilerine ait olduğunu, yeniymiş gibi sunulamayacağını irdeledi…

Remzi Demirer de demokrat bir yapıdan gelen spor insanıdır…

Seviyeli bir tartışma yaşanıyor…

Bunun böyle sürmesini, belden aşağıya inilmemesini, spor için böyle kafa yorulmasını yıllardır söyler dururuz…

Bu süreç de böyle ilerlesin…

Bakalım şimdi Murat Aydın, yan sütunlarda Remzi Demirer’in açıklamalarına nasıl yanıt verecek?..

Remzi Demirer, futbol antrenörlerinin temsilcisi…

Murat Aydın kulüplerin temsilcisi…

Bu sınırları, yani kırmızı çizgileri aşmadan, bu projeyi ne iyi şekilde sürdürmek ise her ikisinin de asli görevi olmalı…

Kafa yormaya devam…

Seviyeli tartışmaya alkış…

Kavgaya hayır!..

Spor şurasını merakla bekliyorum…

Kentim spor dinamiklerini hareke geçirmek için gerekli olan paydaşları, sürekli işin içine çekmek için uğraş veriyorum yıllardır…

Bilimsel hayattan hızla uzaklaşan, akılcılığı rafa kaldırmış ve günü-birlik yaşayan ülkede, spor da bundan nasibini alıyor…

Tasarruf denince hâlâ en başta sportif ve kültürel etkinliklere darbe vuruluyor…

Aileler tarafından spor kurslarına gidenler evde oturtuluyor, gazete okuyanlar, 3-5 kuruş için bunu ‘lüks’ görüp, okumaksızın günlerini geçiriyor…

Kentimize dönelim…

Spor sivil toplum örgütleri…

TÜFAD… KASKF… TFFHGD… TFSKD… GSİM…

Bunlara bir de belediyelerin spor dairelerini ekleyin…

Koskoca bir kitle…

Nüfusun yarısına direkt ulaşabilecek bir potansiyel…

Ama kentin bilim yuvası KOÜ’den uzak…

Spor Bilimleri Fakültesi (eski adıyla BESYO), kentle buluşamıyor… Orada bir çok Kocaeli’nin çocuğu öğretim görevlisi olarak görev yaparken, maalesef yönetimler dışarıdan gelen ve bu kenti tanımayan insanlarla örülmüş…

Kalın bir kalkan var ve kimse bu kalkanı yok edemiyor…

Kent milliyetçiliği gibi saçma sapan bir sözcük kullanmak istemiyorum ama, bu kentten uzak insanları, bu kenti yönetmek üzere görev almaları, direkt sonuca gitme noktasında bürokratik engeller oluşturuyor…

Yani direkt gole ve sayıya gitmek yerine, orta sahada dolanıp duruyorlar…

Tahir Büyükakın başta olmak üzere, kentin yerel yöneticileri, bilim-film arasında gidip gelmeme adına, olaya el koymalılar…

Bu noktada bir spor şurası toplamak niyetindeki Büyükakın başkan, bakalım eskiden çalıştayda yapılan gibi, sporun her şeyine tanık olan yerel basını dışlayacak mı?..

Yoksa kendi kendine mi çalışacak bu şura?..

Bekleyip, görelim…

Ben yine de umutluyum…

Umutlu olmak zorundayım…

Çünkü İzmitliyim…

Yaşadığın yeri sevmiyorsan, orası artık dünyanın en güzel yeri değildir…

Depremden sonar bu kente daha da aışık olan bizler değil miyiz?..

Küllerinden doğan Anka Kuşu (Phonix) gibi…