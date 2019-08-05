ADD’nin Derince Belediye Başkanına öfkesi dinmiyor!

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100 yılı nedeniyle ADD Genel Merkezi tarafından hazırlanan projeyle yola çıkan Cumhuriyet Tırı, Türkiye’nin dört bir yanını dolaşmaya devam ediyor…

İçinde Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle ilgili sergilerin, İstiklal Madalyası’ndan,10.Yıl Madalyası’na orijinal objelerin, Türkiye’de ve dünyada basılmış Atatürk’le ilgili yayınlardan oluşan basılı malzemenin ve panoların yer alacağı tırlar; iç donanımı sayesinde akşamları açık hava sinemasına ya da sahneye dönüşebilecek, filmlere, konserlere ve söyleşilere ev sahipliği yapabiliyor.

Cumhuriyet Tırı, Kocaeli’nin diğer ilçelerinde her hangi bir sorun olmadı…

Ama Derince’de sorun yaşandı…

ADD, bunu tepki gösterdi…

AVAZ-KARAHASAN

ADD İzmit ve ADD Kocaeli Şubeleri Eş Güdüm Başkanı Ahmet Kavaz ile ADD Derince Şube Başkanı Sefa Karahasan, dün gazetemize bir mail gönderdi…

“Milli Mücadelenin 100. Yılı ve Zeki Aygün” başlıklı yazıda Cumhuriyet Tırına kent meydanında yer vermeyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e tepki gösterdiler…

AYGÜN’Ü KINADILAR

“Atatürkçü Düşünce Derneği’nin öncülüğünde organize edilen, 100 Yıllık Cumhuriyetimize ve milli mücadelemize ışık tutacak olan Cumhuriyet TIR’ına, Derince Kent Meydanında yer verilmemesini şiddetle kınıyoruz” dediler…

AYGÜN VE PENSİLVANYA

Avaz ve Karahasan’ın açıklamalarını birlikte okuyalım;

“Cumhuriyet tırına kent meydanında yer verilmemesi nedeniyle, kent merkezinin dışında da olsa, Yenikent muhtarlığının önünde 5-6 Ağustos tarihleri arasında, Cumhuriyet Tırı Derinceli yurttaşlarımızla buluşacaktır.

GÜLEN’E TAPANLAR

Pennsylvania’yı KÂBE olarak görüp, Fethullah Gülen’e tapanların, topluca el ayak öpmeye gidip, orada hocasının burnunu sildiği mendille gözlerini silenlerin, elini sıktığı için “6 ay ellerimi yıkamayacağım” diyenlerin Cumhuriyete ve milli mücadeleye sahip çıkmaları elbette ki beklenemez. Yukarıda belirttiğimiz Pennsylvania gerçeği, Kocaeli basının arşivlerinde mevcuttur.

HESABI SORULACAK

AJAN Hocalarının 15 Temmuz’da yapamadığını, siyasi gücünü kullanarak, kadife yumrukla yapmaya çalışanlar er yâda geç bunun hesabını vereceklerdir.

Bunun hesabı kanun ve yasalarımız önünde mutlaka sorulacaktır.

ATATÜRK KARŞITLIĞI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün, Cumhuriyet ve milli mücadele adını taşıyan bu yüce değerlerin karşısında almış olduğu bu katı tutum, özünde Cumhuriyet ve ATATÜRK karşıtlığının eyleme dökülmüş halinden başka bir şeyle izah edilemez.

Tüm Türkiye’de baş tacı edilen ve gittiği her il ve ilçede halkımızın yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılanan Cumhuriyet Tırının, Derinceliler ile buluşmasını engellemek, kime neye hizmet etmektir. Bu gücü ve yetkiyi kimden, nereden almaktadır.

İHANET VE KUMPASLAR

Cumhuriyet Tırını kent merkezine sokmamak, yollarda bariyer kurmak ve bu yöntemle ATATÜRKÇÜLERE engel çıkarmak sonuç vermemiştir.

Benzer engellemeler, ihanet ve kumpaslar, 15 Temmuz öncesi de yaşanmıştır.

Bu zincir 15 Temmuz’da olduğu gibi yine kırılmıştır.

Son olarak Atatürk'ün şu sözünü herkese hatırlatmak isterim, “Vatana ihanetin nedeni olmaz; er ya da geç bedeli olur.” Büyük Türk ulusuna saygılarımızla”

AYGÜN İZİR VERMELİYDİ

ADD İzmit ve ADD Kocaeli Şubeleri Eş Güdüm Başkanı Ahmet Kavaz ile ADD Derince Şube Başkanı Sefa Karahasan’ın görüşleri böyle…

Derince Kent Meydanı, her gün binlerce kişinin gelip geçtiği bir yer…

Başkan Aygün, Cumhuriyet Tırına yer vermeliydi…

TÜGVA-ENSAR VAKFI

Aygün, hükümete yakınlığı ile bilinen TÜGVA veya Ensar Vakfı’nın tırı oraya gelseydi, acaba izin verir miydi, vermez miydi?

Verirdi dediğinizi duyar gibiyim…

AKP’li Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Cumhuriyet Tırı için kent meydanında yer vermemekle, tepkilerin hedefi haline geldi…

Zaten Aygün tepkilere alışık, zira son olarak Manav halkı büyük tepki göstermiş, kendisini yerden yere vurmuştu…