Antalya’ya değil, Miami’ye gezi düzenleseniz ne yazar?..

Geçtiğimiz hafta, herkesi heyecanlandıran, ama inanın ki beni hiç heyecanlandırmayan ve beklentiye sokmayan bir toplantı yapıldı. Bu toplantıyı KASKF Genel Başkanı Murat Aydın düzenledi. Bazı meslektaşlarım, bu noktada umutluydu. Toplantı öncesindeki yazılarında, umutlarını dile getirdiler. Ben de beklentilerimi toplantı öncesindeki yazımda ilettim…

Ama… Hiçbirine değinilmedi… Murat Aydın, benim yazdığım tek bir soruya bile değer verip, yanıtlamadı.

Canı sağ olsun…

Biz bu sorularımızı iletmeye tabii ki devam edeceğiz…

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Geçtiğimiz bir yıla baktığımız zaman, profesyonel futbolda, tam bir iflas yaşadığımızı açıkça görebiliriz. 2.Lig’deki takım Darıca Gençler Birliği, rezil rüsva oldu, averaj takımı haline geldi, 10 yıl aradan sonra yükseldiği 2.Lig’de paraşütsüz düştü.

Azerilerin elinde oyuncak yapıldı. Şimdi Arif Gülen denen, pek tanımadığımız bir isim, farklı şeyler yapmak için çaba sarf ediyor. Baş döndürücü değişiklikler izliyoruz. Real Madrid’in alt yapı hocalarını görevlendiriyor. Geniş çaplı bir revizyon ve çok çok ileriye dönük bir projeyi başlatmış bulunuyor. Zaman her şeyi gösterecek. Pekala bir gece ansızın çekip giderse ne olacak?..

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Siyasete kurban giden bir başka takım da Gebzespor…

O da Darıca gibi, 5 yıl aradan sonra yeniden profesyonel hayata imza atarken, bir yıllık çabalar, harcanan paralar sokağa atıldı. Son maçta küme düştü… Amatöre geri döndü…

Yeni bir dipsiz kuyu açılıyor…

Yine transferleri art arda yapıyor, bakalım seneye neler göreceğiz?..

Tabii ki yine tek dayanak, Gebze Belediyesi olacak…

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Dünya siyaset tarihine tez olacak bir konu da, Körfez konusu…

Körfez Belediye…

Körfez Gençler Birliği…

Kocaeli Birlik…

Körfez Spor Kulübü…

Bu kentte bu kadar değişen bir spor kulübü olayı yaşanmamıştır…

Fikri Işık’ın projesiyle kurulan kulüp, Kocaelispor’un yerini almaya kalktı…

Ardından türlü değişikliklerle, yeni yeni projelerle adeta kobaya döndürüldü…

Sonra da kapandı gitti…

Yaklaşık 30 milyon lira da böyle çöpe atıldı…

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Murat Aydın Gebzelidir ve Gebze kulüplerine önem verir…

Ancak şu anda Gebze amatör futbolu da tam bir iflasın eşiğinde…

Uzun süre ufukta bir siyasi seçim de görünmediğine göre…

Yandı gülüm keten helva…

Kentin bir spor profili olmadığı için, siyaset yoksa, spor da yok örneğinin en güzel yaşandığı ilçedir Gebze…

Sanayinin kalbi olan ilçe, belediyenin koltuk değnekleriyle ayakta durabilmektedir…

Neden?..

Zamanında siyasilerden sağlanan kaynaklar tükenince, kulüpler de tükendi…

Ortada da somut bir şey yok…

Doğu’daki birçok ilden daha çok nüfusa ve ekonomik yapıya sahip Gebze’nin, futboldaki hali içler acısı…

Neden?..

Kaynakların doğru yönlendirilememesinden…

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Belediyeden gelen kaynaklar, har vurup, harman savrulunca, Körfez ilçedeki kopya cinayetler burada da yaşandı…

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Kartepe’de, Başiskele’de, Gölcük’te futbol bitti…

Kandıra ve Karamürsel’de birkaç iyi adam, iyileştirme çalışmaları yapıyor…

İzmit ise Kocaelispor ile yatıp kalkıyor…

12 ilçe bir araya gelip, Kocaelispor’u Süper Lig’e yükseltemiyor…

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Bunlar sadece futbolda, o da deplasmanlı ligde yaşanan sıkıntılar…

Sporun başka branşları da var…

Ya onların dağ gibi sorunları ne olacak?..

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Elhasıl-ı kelam, bu kadar sorun varken, hâlâ tek bir projeden bahsedilmesi ve bunun üzerine de karşılıklı suçlayıcı açıklamalar yapılması, bana garip geliyor…

Böylesi bir noktada da spor şurası toplanması için ‘iyi niyetli’ bir gayret içerisinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın nasıl bir sonuç alacağını doğrusu merakla bekliyorum…

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Kentin sokaklarına inilmedikçe, mahallelerin spor kulüplerinin sorunlarına eğilmedikçe, siz bırakın Antalya’yı, Miami’ye gezi düzenleseniz ne fayda?..

Bayram gelmiş neyime!..

Şu anda sokakta yürürken, beni tanıyan ve yazılarımı takip eden Kocaelispor sevdalıların, hemen ilk sorusu şu oluyor:

Transfer yasağı kalkacak mı?..

Yönetim kurulu, bir süre önce, bayram öncesinde gerekli müjdelerin verileceğini söyledi…

Ancak bu müjdeler insanlara, öyle kuvvetli bir rüzgâr etkisi yaptı ki, şimdi herkes beklentiye girdi…

Eğer, transfer kalkmazsa…

Eyvah ki ne eyvah!..

Bu bayram iki kez zehir olur…

Yani Sırat Köprüsü’nde ilerliyoruz…

Sancılı süreç…

Kocaelispor’da, kontenjana takılan ya da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar bir bir ayrılıyor…

Sancılı bir süreç yaşanıyor ve bu bizim beklediğimiz bir olay…

Engin Korukır, transferin açılacağını düşünerek, mevcut kadroda indirime gidiyor...

Yıllardır kulübü sırtlayan, en olumsuz koşullara rağmen zirveden uzakta tamamlayan futbolculara teşekkür ediliyor…

Hamza…

Kadir Öge…

Murat Soner Başak…

Bu kulübün tarihine geçmiş isimlerdir. İleride bu daha da iyi anlaşılacak gibi gözüküyor. Ancak şu anda öylesi bir olay yaşanıyor ki, kesinlikle ileride yara açacak ve bu çocukları küstürecek bir olay…

Burada köprü vazifesi tabii ki Engin Korukır hocanın…

Bakalım neler yaşayacağız?..

Ama gerçekten de üzgünüm…

Tabii ki ayrılıklar olabilir…

Ama bu şekilde olmamalı…

Haklar verilmeli…