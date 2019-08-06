Yağma düzeni-2

“Üretim ekonomisi” yerine “rant ekonomisi” tercihini yapan, bilimsel araştırma ve teknoloji üretimini ıskalayan siyasi iktidarlar, “2001-2002 yıllarında somutlaşan bir “ekonomik kriz” dönemi yaşamamıza neden oldular.

AKP, işte bu dönemde siyasi iktidar oldu.

Adından da anlaşılacağı gibi, AKP “ADALET ve KALKINMA” ile birlikte “YOLSUZLUK ve YOKSULLUKLA MÜCADELE” vaat ediyordu. Avrupa Birliği’ne en kısa sürede katılmayı hedefliyordu.

Oysa, en büyük ve ülke ekonomisine etki edecek özelleştirmeler AKP döneminde yaşandı. Özetle belirtelim;

2003 yılında; SEKA Balıkesir, Aksu, Kastamonu, Taşucu tersane alanı, Sümerbank Nazilli Basma fabrikası, TCDD İzmit Limanı, Trabzon Dikili limanı, TZDK Sakaray Traktör işletmesi, PETKİM Standart Kimya, Kuşadası Limanı,

2004 yılında; SEKA Karacasu İşletmesi, ETİ Bakır, ETİ Gümüş, Kütahya Şeker Fabrikası, TÜGSAŞ, İGSAŞ, TEKEL Alkollü içkiler, TÜMOSAN, Çayeli Bakır işletmesi,

2005 yılında; Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura fabrikası, SEKA İzmit, ETİ Seydişehir Alüminyum, TÜRK TELEKOM, Adapazarı Şeker Fabrikası, THY kamu hisselerinin yüzde 23’ü,

2006 yılında; TÜPRAŞ, ERDEMİR, THY kamu hisselerinin yüzde 28’i,

2007 yılında; TCDD Derince Limanı, Araç Muayene İstasyonları, TCDD Mersin Limanı,

2008 yılında; PETKİM, TCDD Bandırma ve Samsun limanları, TEKEL Sigara Sanayii işletmeleri,

2009 yılında; Başkent Elektrik Dağıtım, Kastamonu-Kırşehir-Turhal-Yozgat-Çorum-Çarşamba şeker fabrikaları, bir bir satıldı.

Köşe yazısının sınırı nedeniyle satılan daha pak çok tesisi yazmıyorum!

Peki ne oldu?

Bugün, gazete kağıdını bile başka ülkelerden ithal ediyoruz!

TEKEL Alkollü İçkiler 2 yılı ödemesiz 292 milyon dolara satıldı. Firma, 2 yıl sonra 920 milyon dolara bir ABD’li şirkete sattı! Devlet olarak uğradığımız zarar 600 milyon dolar! Bu satışın sonrası 9 fabrika kapandı!

TEKEL Sigara sanayi 5 yabancı sigara tekelinin eline geçti! Türkiye genelinde, İstanbul-Adana-Bitlis-Malatya-Samsun, Akhisar başta olmak üzere 60 yaprak tütün işletmesi kapandı!

En büyük vurgunu da TÜRK TELEKOM’u satın alan Lübnanlı HARİRİ ailesi yaptı! TT’nin yüzde 55 hissesini 21 yıl işletme garantisi ile 6.5 milyar dolara aldılar. Bu, kurumun 2 yıllık kazancı karşılığı idi.

Türk kamu bankalarından kredi desteği aldılar. Sonra, TT’nin en değerli mülklerini sattılar, 15 milyar dolar tutan karlarını transfer edip “kurum zararı” yarattılar! Vergi de ödemediler. Türk halkına 4.7 milyar dolar borç taktılar!

AKP iktidarı bu “özelleştirme” adı altındaki “kıyak satışlardan” 14 yıl içinde toplam 60 milyar dolar topladı. Peki, bu kaynak ne oldu?

Üretime mi dönüştü?

Yeni istihdam alanları mı oluştu?

Bilimsel ve teknolojik araştırmalara mı harcandı?

Hiçbiri olmadı!

Bugün dış borçlarımız 500 milyar doları aştı!

“Yağma Düzeni” daha farklı alanlarda da sürüyor;

Atatürk Orman Çiftliği yağmalandı ve hala yağmalanıyor,

Ankara’da TCDD’nın en değerli ve tarihi binaları şimdiki sağlık bakanının kurucusu olduğu bir firmaya verildi!

Avrupa’da yasak olduğu halde, yabancı firmalar “kaz dağları” başta olmak üzere en güzel ormanlarımızda SİYANÜRLE altın arıyor, ormanlarımız yok oluyor.

başta olmak üzere en güzel ormanlarımızda SİYANÜRLE altın arıyor, ormanlarımız yok oluyor. AKP iktidarı döneminde “Kamu İhale Yasası 186 defa değiştirildi!? İhalesiz, “sözde pazarlık usulü” ihaleler verildi!

İhalesiz, “sözde pazarlık usulü” ihaleler verildi! Dünya ölçeğinde, 197 ülke içinde en çok kamu ihalesi alan ilk 10 şirketten 5 tanesi Türkiye’de! Bu şirketler, özellikle birer yabancı ortak bulup, “YAP-İŞLET-DEVRET” yöntemiyle köprüler, otoyollar, hava alanları inşa ediyor ve 20-25 yıllık sürelerle “geçiş garantili” ve “dolar bazında belirledikleri” geçiş ücretleri ile, bugünümüzü ve geleceğimizi sömürüyorlar!

ŞEHİR HASTANELERİ de aynı yöntemle inşa ediliyor; Devlet, işi üstlenen firmaya bedava kamu arazisi veriyor, hastane inşa ediliyor. Firma, 20-25 yıl boyunca hastaneyi işletme ayrıcalığını alıyor! Devlet bu firmaya “hasta ve tıbbi tetkik garantisi” veriyor! Hastane çevresindeki eczanelerin, büfelerin, kafelerin kiraları da firmaya gelir sağlıyor! Kimileri, bu hastanelere başvuracak vatandaşlar için “MÜŞTERİ” diyor! Bir “SOSYAL DEVLET” sağlığı bir “Ticari Meta” haline dönüştürüyor!

Ne diyebiliriz ki?

Kimileri “kör, sağır, aptal” olmuş, “celladına aşık kurban” misali, bu yağma düzenini göremiyor!

Allah sonumuzu hayır etsin!..