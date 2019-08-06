Epeydir notumda, o bu derken yazma fırsatım olmadı.

Yeni Kocaelispor yönetiminin seçildiği günlerdi.

Sanayici bir tanıdığım telefon etti.

“İsmini görünce hayret ettim, o da yönetime girmiş” dedi.

Bir isim söyledi, notuma aldım.

“Hayırdır, o ismin neyi var?” diye sordum.

Anlattı…

Çok eski yaşanmış bir olay.

“O ismi”, yanında çalıştırıyormuş.

Bazı akçeli sorunlar yaşanmış.

Kovmuş ve mahkemeye vermiş.

Mahkemeyi kazanmış, o isim, bugünkü değeriyle 50 bin dolar ödemesi gerekiyormuş.

Ödememiş.

İcraya vermişler, ama yine tahsil edememişler.

Çünkü “o isim” çok uyanık çıkmış, üzerinde hiçbir “değer” bulunamamış.

Ne para, ne taşınmaz!

Hâlâ 50 bin doları alamamış.

“O ismi” Kocaelispor yöneticileri arasında görünce, telefon edip durumu bildirmeyi kendine bir görev saymış.

“O isim” konusunda anlatılanları sizinle paylaştım.

Bunları anlatan sanayiciyi yıllardır tanırım, sözüne güvenirim.

Kocaelispor yönetimini uyarıyorum.

Aman ha!

Borçla yaşarken hovardalık yapmak

Türkiye, Suriyeli sığınmacılara ne kadar harcadı?

40 milyar dolar…

Ortadoğu ve Afrika ülkeleri için harcadığı para ne kadar?

14 milyar dolar…

Paran olur, harcarsın.

Sen borç çevirebilmek için kapı kapı dolaş, yüzde 7 dolar faiziyle (tefeci faizi) borç al, bunları da Suriyelilere, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine harca.

Bunun adı “borçla yaşarken hovardalık etmek” değil de ne?

Volkan Konak’ın yaşama bakışı

Geçenlerde Volkan Konak ile ilgili bir röportajı başından sonuna okudum.

O kadar beğendim ki!

Bir bölümünü, yaşama bakış bölümünü sizinle paylaşıyorum:

*Müzikte 30 yılı geride bıraktım… Şarkı söylemek benim mesleğim ve bu mesleği her zaman aşkla yaptım.

*Ben bu noktaya asansörle çıkmadım, tırnaklarımla geldim. Her zaman tek torpilim üretmek oldu.

*Yalpalamadan, zigzaklar çizmeden, insanları sahte duygularla beslemeden, hep yüreklere dokunarak bu noktaya ulaştım.

*Sürekli insanların arasında olmak bana keyif veriyor. Vazodaki çiçeğin ömrü bir haftadır, topraktaki ömürlüktür. Vazoya girmeyeceksin.

*Karavanla Türkiye’yi karış karış geziyorum. Tarladaki çalışandan, benzinci pompasındaki adama kadar herkese dokundum, dokunuyorum.

*Hastaneleri ve mezarlıkları çok sık ziyaret ederim. Ruhumu diri tutar, terbiye ederim. Bazı geceler babamın mezarına gider, onunla dertleşirim. Bu ziyaretler çok önemlidir. Müzik benim aşkımdır ve bu aşkı böyle besliyorum ben.

*Başka bir iş yapmadım hayatım boyunca. Ne tiyatro, ne sinema, ne film müziği… Heyecanımı ilk günkü gibi yaşıyorum hep. Heyecanımı kaybedersem onurlu şekilde müzikle jübilemi yaparım. Herkese de bunu tavsiye ederim.

Evet, Volkan Konak’ın bu sözleri her meslek grubu için “ ders” niteliğinde.

2 görüş

*”Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştiriniz.” Hz. ALİ

*”Robotların dünyayı yönetmesi, bizim ne kadar aptal olacağımıza bağlı.” Prof. Dr. Levent AKIN