Türkiye’de sessiz sedasız bir çalışma yürütülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerini “dini esaslara” oturtma çalışması…

Belki farkındasınız, belki değilsiniz.

Kim bilir, farkında olanlarınız da “kondurmak” istemiyordur.

“Olmaz, mümkün değil” diye geçiriyordur içinden.

Ama şunu kabul edelim, eğitim sistemimiz çoktandır “dini temeller” üzerinden yürütülüyor.

“Bilim”e değil, “din”e dayalı sistem uygulanıyor epeydir.

Okullar, “insan üretim” merkezleridir.

Nasıl bir insan üretmek istiyorsan, sistemi öyle kurgularsın, istediğin tip insanı elde edersin.

Bizim eğitim sistemimiz “dindar ve kindar nesiller yetiştirmek” için kurgulandı, öyle devam ediyor.

Şimdi “Tekke ve zaviyeler de nereden çıktı?” diyeceksiniz.

Şuradan çıktı.

Önce “tekke” nedir, “zaviye” nedir, birer cümleyle hatırlayalım.

TEKKE: Tarikattan olanların barındıkları, dinsel tören yaptıkları yer. Dergâh…

ZAVİYE: Tekkelerin küçüğü… Gelip geçenlerin ibadet ettikleri yer.

Başlıkta, “Tekke ve zaviyeler legalleşiyor mu?” diye sordum.

Yani “Tekke ve zaviyeler yasallaşıyor mu?”

Evet, legalleşiyor.

Bu yönde adımlar atılıyor.

Şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bir komisyon kuruldu.

Bu komisyon, “Türkiye’deki Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Akımlar” başlıklı 226 sayfalık bir rapor hazırladı.

Raporun bir yerinde aynen şu öneride bulunuluyor:

“Türkiye’nin biran önce Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile yasakladığı dini yapıları legalleştirecek çözümler üretmesi ve ancak bu yolla şeffaf ve denetlenebilir yapılar olarak cemaatleri ahlaki/dini sorumluluk alanına döndürmesi bir zaruret haline gelmiştir.”

Raporun sonuç bölümünde bu öneri şöyle somutlaştırılıyor:

“Devletin öncelikli ele alması gereken tedbir, ülkemizdeki dini hareketlerin şeffaflığını temin edecek yasal çerçeveyi ortaya koymasıdır. Esasen Osmanlı Devleti’nin son yıllarında hayata geçirilen Meclis-i Meşayih tecrübesi bu bağlamda incelenmeyi hak etmektedir.”

Raporda aynen bu önerilerde bulunuluyor.

“Meclis-i Meşayih” aklınıza takılmış olabilir…

Meclis-i Meşayih, Osmanlı İmparatorluğu’nda tekkeleri denetlemek ve idari işleyişini kontrol etmek için kurulan kurum.

“Böyle bir kurum kurulup, açılmasına izin verilecek tekkeleri denetleyebilir” demeye getiriyor rapor.

Bu rapor ne anlama geliyor?

Bu rapor ve içindeki öneriler, devrim kanunlarından olan “tekke ve zaviyelerin kaldırılmasına ilişkin kanunu yok etme niyeti” anlamını taşıyor.

Düpedüz böyle!

Cumhuriyet kuruldu, Mustafa Kemal’in ifadesiyle “Türkiye Cumhuriyeti artık şeyhler, dervişler ve müritler memleketi olamazdı”.

30 Kasım 1925’te kabul edilen bir yasayla tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı.

Türbedarlıklar ile şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik gibi unvanlar kaldırıldı.

Sadece camiler ve mescitler muhafaza edildi.

Atatürk’ün emriyle Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu, cami ve mescitler buraya bağlandı.

Şimdi düşünebiliyor musunuz, Diyanet, “Tekke ve zaviyeler yeniden açılsın” derken, kendini var eden Cumhuriyet’e karşı adım atıyor.

Diyanet; toplumu dinle aldatarak siyasi ve ticari çıkar sağlamak isteyenlere “meşruiyet”, yani “yasallık” kazandırmak istiyor.

Hazırlattığı raporun altında bu yatıyor.

Tekke ve zaviyeler neden kapatılmıştı?

Atatürk, NUTUK’ta tekke ve zaviyelerin neden kapatıldığını şöyle açıklar:

"Efendiler, tekke ve zaviyelerle, türbelerin kapatılması ve bütün tarikatlarla, şeyhlik, dervişlik, müritlik, çelebilik, falcılık, büyücülük ve türbedarlık vb. birtakım unvanların kaldırılması ve yasaklanması da takrîr-i sükûn kanunu yürürlükte iken yapılmıştır. Bu konularla ilgili yürütme ve uygulamaların, toplumumuzun, hurafelere inanan, ilkel bir kavim olmadığını göstermek bakımından ne kadar gerekli olduğu takdir olunur.

Birtakım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen, kaderlerini ve hayatlarını falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir topluluğa bir millet gözüyle bakılabilir mi?

Milletimizin kendine has niteliğini yanlış şekilde gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi unsurlar ve kuruluşlar, yeni Türkiye Devleti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nde devam ettirilmeli miydi?

Buna önem vermemek, ilerleme ve yenileşme adına pek büyük ve düzeltilmesi imkânsız bir yanılma olmaz mıydı? İşte biz, Takrîr-i Sükûn Kanunu'nun yürürlükte olmasından yararlandık ise bu tarihi hatayı bir daha işlememek için, milletimizin alnını olduğu gibi açık ve ak göstermek için, milletimizin mutaassıp ve ortaçağ zihniyetinde olmadığını ispat etmek için yararlandık."

***

Atatürk, “tekke ve zaviyeler” ile ilgili böyle diyor.

Dileyelim ki, iktidar tekke ve zaviyeleri yeniden açmak gibi bir hata yapmasın!

Okul isimleri satılacak, var mı alan?

Sonunda bunu da gördük.

Ekonomik kriz, “okul isimlerinin satılığa çıkarılmasına” kadar dayandı.

Şaka değil!

Milli Eğitim Bakanlığı, “Eğitimin Finansman Çeşitliliğinin Arttırılması” tedbirleri adı altında, okulların isimlerini satışa çıkardı.

Bununla ilgili okullara birer yazı gönderdi, okul isimlerinin hayırseverlere satılabileceğini bildirdi.

Elde edilecek gelir, “eğitimin finansmanının arttırılması” için kullanılacak.

Ulusal basında pek çıkmadı, işte ben buradan hayırseverlere duyuruyorum…

Okul yaptırmakla uğraşmayın, mevcut okullardan birinin ismini satın alın, okulunuz olsun!

Beş basamaklı merdiven

“İnsanların yükselmelerinin, beş basamaklı bir merdivenle olduğu açıktır. Bu basamaklar; iyilik, doğruluk, çalışmak, bilgilenmek, sevmektir.

Bu basamaklardan yükselen insanlar, üstün insan olurlar. Üstün insanların topluluğu, mesut bir topluluktur. Kardeşlerimizin bu beş basamakta yükselmesini temin etmeye çalışmalıyız. Ancak üstün insanlar, daha üstün âlemlere geçmeye hak kazanırlar.” Servet BAL