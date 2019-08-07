Ben yine soruyorum: Diplomasız antrenörler ne olacak?

Bir süre önce, kent genelinde diplomasız antrenörlük yapanlar bulunduğunu, özellikle Körfez’den bu noktada ihbarlar geldiğini yazdım. Ama diplomalı antrenörlerimizi tenzih ettiğimi üzerine basa basa yazdım. Buna rağmen, oturup 10 dakikalık bir konuşmuşluğum bile olmamış Esenspor başkanı Kenan Ay, yazıma yanıt vermiş. Demokrasinin gereği olarak, bu yazısını noktası virgülüne dokunmadan yayınlıyorum. Körfez olarak, benim yazım kendisine dokunmuş olacak ki, antrenör arkadaşları adına açıklama yapmış. önce yazısını aynen okuyalım…

***

Kocaeli Gazetesi Spor Müdürümüz Hakan beyin Körfez ilçeyi dikkat çeken yorumundan sonra, şöyle özellikle futbol okulu olanlardan başlayarak değerlendirelim ...

1-) Taşköprü Birlikspor alt yapı hocaları... İsmail Caferoğlu..Diplomalı.. Yardımcısı.. Emre Korkmaz(prof. futbol oynamış genç arkadaşımız).

2-) İlimtepe G.B... Alt hocaları Ulaş Asrık diplomalı.. (Sadece alt yapıya giriyorlar). Ayrıca BESYO okuyan öğrencilerden faydalanıyorlar.....

3-Çamlıtepespor.. Alt yapıda .. İlker Bil giner hocamız diplomalı.. Sadece alt yapıya girdiler.

4-Esenspor.. Alt yapı yok. Bu yıl U.14.ve 15’le lige girecek..

Hocası .. Serdal Naz.. Diplomalı.. Büyüklerde Kenan Ay.. Ayrıca BESYO mezunu gençlerden yardım alıyoruz..

5-Körfez G.B.. Kocaeli’ye mal olmuş hocalarla çalışıyor.. Erdoğan Koç... Haluk Kaya.. Yavuz Haydarbeyoğlu.. Hamza Alyılmaz.. Yunus Küçük.. Ayrıca BESYO mezunu gençlerden yararlanılıyor...

6-Atılım spor.. Hocaları Arif Şenelli (aktif sahada)…

7-Yeniyalıspor.. Alt yapıları yok. Sadece A takımlarla girdiler. Sezona Yenal Aldırmaz ile başladılar.

8-Yarımca spor.. Alt yapı yok. A takıma girdiler. Cevdet hoca ile sezona girdiler…

9-Kirazlıyalıspor... Hocaları Kadri Gökçe diplomalı…

10-Hereke Yıldızspor... Bunu açıklamaya gerek yok. Herkesin malumu..

11-Körfez İlçe Birlikspor, bu yıl yapılanmaya gitti. İlker Bilginer hoca ile anlaştılar...

Bu açıkladıgım hocalar saha da aktif olarak çalışan görev yapan arkadaşlardır (yanı diploma kiralayan değil)…

Hatalar var mıdır? Alt yapılarda çok daha iyi olmamız lazım derseniz katılırım, Kocaeli de en iyi belediye yardımı alan ilçeyiz. Çok daha iyisini yapmamız gerekir. Bu da doğrudur ve takımlar bir yandan yapılanmaya giriyor. Özellikle bu aylar malumunuz sözleşme ayları. Bence önümüzdeki dönem başladığında takip edip, yorumlasaydınız, daha sağlıklı olurdu biz iyi niyetle yorum yaptığınızı biliyoruz.. G azetecilik gibi kutsal bir göreviniz var, yine bizim gözümüzden kaçan varsa, takım ismini yazarsanız, işini düzgün yapmaya çalışan arkadaşlara moral verirsiniz.. Saygılarımızla...

***

Evet dostlar… Kenan Ay’ın yorumu böyle… Ancak sanırım benim yazımı tam okuyamamış. Ben diplomalı hocalarımızı tenzih ettiğimi açık açık yazdım. Acemi gazeteciler değiliz artık. Ve ben Tütünçiftlik Duruder Gençlik ile, Asım Uğur hocamla idmanlara çıkmış biriyim. Orayı az çok bilirim. Hava lojmanlarını, Yarımca Türk Kahvesi’ni, Özlem Siteleri’nde, Lassa Güven Siteleri’nde günlerce kalmışlığım vardır… Önce bunu yazayım… Sonra da ekleyeyim… Kenan bey, siz bana soruyorsunuz diplomasız çalışan antrenörleri… Lütfen cesaretle yakınıza devam edin ve onların da adını yazın… Ama gerçekten böyle birilerini bilmiyorsanız, benim söyleyebileceğim bir şey yok… Biz belgesiz konuşmayız… Rahat olun… Ayrıca, “Yeni sezon başladığında başarıyı göreceksiniz, acele etmeyin” diyorsunuz ya, benim için başarı şampiyonluk değildir. Sağlam bir genç nesil yetiştirmektir. Bu noktadaki duruşumu ve savaşımı herkes bilir. Amatörde çuvallarla paranın nasıl harcandığını siz daha iyi biliyorsunuz. Sizce paraları sokağa atıp, bir yıl sürecek şampiyonluk mu başarıdır, yoksa bir genci kazandırabilmek mi?.. İsterseniz bunu akademi çıkışlı hocalarımı sorun bakın size ne diyeceklerdir?..

***

Pekala, şimdi soruyorum… Aşağıdaki satırları benimle paylaşan Körfezliler yalan mı söylüyor?.. Bence yakın çevrenize iyi bakın ve bana sorduğunuz soruları, onlara direkt sorun…

İşte sorular…

***