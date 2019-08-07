Karamürsel Belediyesi tam bir ÇİFTLİK olmuş!

31 Mart seçimleri sonrasında belediyelerde yeni bir yapılanma var…

AKP, Büyükşehir dahil 11 ilçede belediye başkan adayını değiştirdi…

Sadece Karamürsel’de İsmail Yıldırım’ı değiştirmedi…

Karamürsel’den zaman zaman mailler alıyorum…

Ben de önemli olanları köşeme taşıyorum…

Önceki gün Karamürsel’den mail adresime “Karamürsel Belediyesi’nde ilginç olaylar yaşanıyor” başlığı adı altında bir yazı geldi…

Tabii ki bende biraz araştırdım, baktım ki gerçekten ilginç olaylar yaşanıyormuş.

KAR-BEL ADI ALTINDA ŞİRKET KURMUŞ

Gelen maili birlikte okuyalım;

Karamürsel’de şu sıralar kahvelerde, kafelerde kısaca her yerde Karamürsel Belediyesi konuşuluyor… Karamürsel Belediyesi, Kar-Bel adı altında şirket kurmuş.

Tamam ama neden olur.

Anlamış değiliz. Kurulan bu şirkete müdür lazım, buna yardımcı lazım yani anlayacağınız birilerine iş yaratılmış pat müdür getirilmiş tabii ki…

Karamürsel Belediyesi’nde bir de oda müdür beye kim mi?

Geçtiğimiz dönem Ak Parti Karamürsel Meclis üyesi olan Recep Özbakır. Ve bun birde yardımcı danışman lazım pat aynı şekilde geçtiğimiz dönem Ak Parti Karamürsel meclis üyesi yapmış Sadık Çetin.

ÖZBAKIR VE ÇETİN

Bu dönem meclis listesine giremeyen iki kişi aldığımız duyumlara göre siz bu dönem dinlenin ama size bir iş imkanı sağlanacak denildiği de söyleniyor.

Oda ayrı bir konu. Tabii ki bunlara birde maaş verilecek maaş da bağlanıyor, bu da yetmiyor dışarıda iş de yapıyorlar unutmadan Recep Özbakır ve Sadık Çetin mimar olarak iş yapıyorlar hatta büroları da var.

AKRABALAR-YANDAŞLAR

Ne diyelim şu sıralar Türkiye’deki CHP’li Ak Parti belediyeler akrabalarına yandaşlarına Belediyede iş imkanları sağladı haberleri basında çarşaf, çarşaf yayınlanırken, Karamürsel’de de bu yöntemle iş olanakları sağlanması ballı lokma gibi.

GAZETECİ SERPİL ÇOLAK

Bu kadar mı hayır…Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, kendine basın danışmanı alıyor kim mi yıllar önce FETÖ’den kapatılan Bizim Kocaeli Gazetesinin Genel Yayın Müdürü, Ak Parti’yi yerden yere vuran haberleri ve köşeleri hazırlayan kişi olarak tanınan Serpil Çolak…

Evet tabi bu olay Karamürsel Ak Parti içinde infial yaratıyor, ama İsmail Yıldırım hiç kimseyi tanımıyor.

“SİZE İŞ VERECEĞİM”

Tamam mı, hayır… Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi ile ortaklaşa geçtiğimiz yıl Karamürsel’e yarı olimpik havuz yaptırıldı ve açılışı gerçekleştirildi, işte buraya Karamürsel Belediyesi Başkanı İsmail Yıldırım’ın seçim süresince “size iş vereceğim” dediği kişileri bu havuza müdür, müdür yardımcıları yöneticileri olarak alması oluyor, havuzda bir bakıyorsunuz hizmetli olarak çalışanlardan fazla üst düzey kişiler var.

BİR BALLI LOKMA DAHA

Burada kim çalışıyor derseniz, yani aldığı parayı hak eden kimler havuza bakım yapanlar hizmetliler diğerleri ne yapıyor, masa başında klimalı odalarda mesailerini dolduruyor, daha sonra havuz saatleri bittiğinde yani vatandaşlara hizmet dışı olduğunda hep birlikte havuz sefası yapılıyor, sonra evlerine gidiyorlar…

Bugün ne yaptın denildiğinde, çok çalıştım modları alsana bir ballı lokma daha…

Demek ki ‘ye kürküm ye’ hiçbir zaman eskimeyecek!!!”

CEVAP VERİRLERSE…

Bana gelen mailde yazılanları sizinle paylaştım, sadece ara başlıkları ben koydum…

Yazıda, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın birilerini işe almak için yer açtığı yazılıyor…

Yazıda ismi geçenler veya Karamürsel Belediyesi, konuyla ilgili bir açıklama bana gönderirlerse, bu köşeden yayınlarım.

Başkan Söğüt izne ayrıldı

31 Mart yerel seçimlerinde ve sonrasında yoğun bir tempoda çalışan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bir hafta izne ayrıldı. Başkan Söğüt’ün izinde olduğu süre içinde belediye başkanlığına Pazartesi ve Salı günü Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan vekalet edecek. Söğüt’e iyi tatiller diliyorum…

AKP’li Ellibeş tatile çıkıyor!

Abdullah Eryarsoy’un istifası sonrası AKP İl Başkanı olan Gölcük’ün eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in Kurban Bayramı sonrasında 1 hafta izne çıkacağı öğrenildi… Ellibeş nereye mi gidiyor? Söyleyeyim; Marmaris’e… Ellibeş, Marmaris’teki bir otelde 1 haftalığına yer ayırtmış…