Çekleri yine yazılmaya başlayan AKP’li o müteahhit

2002’den önce “serçe”ydi.

Gücü ancak ufak tefek inşaat işleri yapmaya yeterdi.

AKP kuruldu, o “serçe” de AKP’li oldu, AKP’li şahinlerle oturup kalkmaya başladı.

Sonra?

Sonra “Yürü ya kulum” dedi, ama bizimki koşmaya başladı.

Bölgemizde ne kadar büyük proje varsa, hepsini kaptı.

Büyüdü büyüdü, “kartal” oldu.

Sınıf atladı.

Artık bütün inşaat işleri ondan sorulmaya başladı.

İnşaat yetmedi, başka işlere girdi.

Hiç anlamadığı bilmediği işlere…

Kontrolsüz büyümenin sonu krizdi.

Krize girdi…

Sapır sapır çekleri yazılmaya başladı.

Yazılan çek sayısı 200’ü geçmişti, ben izlemeyi bıraktım.

Tam o sırada partisi devreye girdi…

Birlikte yol yürüdüğü o milletvekili olaya el koydu, İzmit’i ziyaret etmekte olan “etkili ve yetkili bakan”a yalvardılar yakardılar, yüklü bir kredi kopardılar.

Biraz nefes aldı, ama o kadar çok borcu vardı ki, derlenip toparlanması mümkün değildi.

Elinde para kazandıracak iş de yoktu.

Duyduk ki, geçen hafta çekleri yine yazılmaya başlamış.

Birkaç günde yazılan çeklerin parasal tutarı 10 milyon lirayı geçmiş.

Son günlerde herkes AKP’li o müteahhiti yeniden konuşmaya başladı.

Acaba bu kez elinden tutan olacak mı?

Milletvekili kankasının gücü, artık onu korumaya yetecek mi?

Bunları yazdım, ama inanın üzülüyorum.

Hiç kimsenin işinin bozulmasını istemem.

Ama parti gücüyle iş yapan, sırtını siyasetçilere dayayan işadamlarını da desteklemem.

İşte bunu yapmayacaktın İlber Ortaylı!

Sevdiğim, saydığım, görüşlerinden yararlandığım, kitaplarını okuduğum bir isimdi İlber Ortaylı.

Ne zaman ki o haberi okudum, saygım kalmadı.

Neydi o haber?

İlber Ortaylı’nın, tarikat şeyhi Ömer Tuğrul İnançer’in elini öpmesi haberi…

İnançer, merkezi İstanbul Karagümrük’te bulunan Cerrahi Tarikatı’nın lideri.

Diyeceksiniz ki, “Ne var bunda? Belki Ömer Tuğrul İnançer, eli öpülesi bir şeyhtir…”

Ben bir şey söylemeyeyim, o tarikat şeyhinin bazı görüşlerini aşağıya yazayım, okuyun, ona göre karar verin, eli öpülesi bir şeyh mi değil mi?

Şeyh Ömer Tuğrul İnançer, diyor ki:

*Kadının ekonomik özgürlüğü aldatmaca, çalışan kadın yuvasını dağıtıyor.

*Hem evlenmem hem hamile kalırım diyenler var. Hürrriyetmiş… Or….luğun adının hürriyet olduğu dünyaya tükürürüm.

*Hamileliği davul çalarak ilan etmek, bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. 7-8 aydan sonra anne adayı biraz hava almak için beyinin otomobiline biner, biraz dolaşır.”

*Eş yoktur, zevce vardır.

*Çalışan kadın ben kocama muhtaç değilim deyip yuvasını dağıtıyor. Kocasına muhtaç değil ama elin adamının, patronunun hizmetinde olmayı haysiyetine uygun buluyor.

*İnkılap ne demek biliyor musunuz; “köpekleşme” demektir. Dünyanın en büyük kütüphane cinayeti 1928’de Türkiye’de işlenmiştir. Bu mübarek Meclis’in çatısı altında söylüyorum. Ne dediğimi de biliyorum; ben hukukçuyum. Bir gecede bütün Türkiye’nin kitapları okunmaz hale gelmiştir. Kütüphaneler kapatılmıştır. Eğer yazı Latinize edilmekle adam olunaydı, Japonlar o kargacık burgacık yazılarıyla bugüne gelemezdi.” (5 Aralık 2014’te, TBMM’de, “Hz. Mevlana’yı Anmak” konulu konferansından)

Okudunuz…

Şeyh, tam bir Cumhuriyet ve kadın düşmanı!

Gerici…

Neresinden bakarsanız bakın, elle tutulur tarafı yok!

Ama cumhuriyetçi-laik kesimin devamlı övgüler düzdüğü, hepimizin takdir ettiği İlber Ortaylı, böyle bir şeyhin elini öpüyor.

Ne dersiniz, bu şeyh, eli öpülesi bir şeyh mi?

İlber Ortaylı hiç düşünmedi mi?

Böyle bir tarikat şeyhine, elini öpecek kadar saygı duyan, kendi saygınlığından kaybeder.

Daha ne konuşuyorsunuz beyler?

Tarım bitmiş…

Köküne kibrit suyu dökülmüş…

Böyle bir coğrafyada, havası- suyu- toprağı tarıma son derece elverişli bir ülkede, soframızdaki yiyeceklerin çoğunu “dolar”la alacak hale gelmişiz…

Hâlâ daha “tarımda kalkınma” martavalı okuyoruz.

Çarpıcı bir iki rakam vereyim:

*82 milyon nüfuslu Türkiye’de 17 milyon sığır var. Bundan 40 yıl önce, 1980 yılında nüfusumuz 44 milyondu, sığır sayımız 16 milyon!

*Manda sayısı… 1980’de 1.1 milyon mandamız vardı, 2018’de bu sayı 178 bine düştü.

*Koyun… 1980 yılında 49 milyon koyun varken, geçen yıl bu sayı 35 milyona düştü.

*1980 yılında 40 milyon keçimiz vardı, bugünkü keçi sayımız 10 milyon!

Daha hangi birini yazayım?

Biz nelerle uğraşıyoruz, memleketimizin gerçek durumu ne?

Böyle bir ülkede kendimizi besleyemiyoruz…

Gıdada kendi kendimize yetme özelliğimizi kaybettik…

Çalışmadan koptuk, üretimden koptuk…

Artık gıdada da dışa bağımlıyız…

Halimize bakmadan dünyaya “ağalık-paşalık” taslıyoruz.

Ayağımız yere bassın artık!