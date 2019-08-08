Boğaziçi 3. Etap Sitesi’nde kanalizasyon sorunu var!

Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi’nde bulunan İhsaniye Boğaziçi 3. Etap Sitesi sakinleri sorunlarını dile getirdi…

Sorun kanalizasyon...

İhsaniye Boğaziçi 3. Etap Sitesi, kanalizasyon sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle her yağmur yağdığında su baskınlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Yaşadıkları sorunları dile getiren site sakinleri;

“Sitenin arka kısımda kalan 2 apartmana 6 daire daha fazla yapabilmek için kot farkı belediye tarafından göz ardı edilmiştir.

Bundan dolayı kanalizasyon hattı yapılmamıştır.

Site kanalizasyonu site içerisinde bulunan foseptik çukurunda birikmekte ve pompa yardımıyla kanalizasyona tahliyesi yapılıyor.

Kanalizasyon hattı olmadığı için her yağmurda site içerisini ve daireleri gibi su basıyor.

Bunun yanında hizmet alınmamasına karşın İSU’ ya her fatura döneminde atık su bedeli ödüyoruz. Ayrıca rutin olarak ayda 1 kere İSU’dan araç temin edilerek foseptik çukuruna boşaltılıyor.

Bununda ücreti tarafımızca karşılanıyor.

Belediye ve müteahhittin karşılıklı çıkar ilişkilerinden kaynaklanan aylık pompa bakım ücreti arıza masrafları site sakinlerinin cebinden düzenli olarak çıkıyor.

2 yıldır bu mağduriyet ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’na Büyükşehir Belediyesi’ne Gölcük Belediyesine ve İSU’ ya yapılan başvurular, verilen dilekçeler ile alakalı ne bir geri dönüş, ne de bir çalışma başlatılmadı” dediler…

Her yağmur yağdığında İhsaniye Boğaziçi 3. Etap Sitesi sakinleri büyük endişe duyuyor…

Yetkililer bu soruna bir el atsa iyi olur…

Kuşçalı telgrafhanesi ne zaman yapılacak?

Dağcı ve tarihçi Rıdvan Şükür, gazetemize mail gönderdi… Körfez ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kutluca köyüne yaptığı inceleme gezisinde bu köyde bulunan Milli Mücadele yıllarının çok önemli haberleşme noktası Kuşçalı telgrafhanenin günümüzde artık kaybolduğunu, bu durumunda kendisini üzdüğünü belirtti…

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Şükür, Kutluca köyünde bulunan, Nutukta bahsi geçen telgrafhaneden Kocaeli yarımadasının milli kahramanı Yahya Kaptan’ın Sivas Kongresinde bulunan Mustafa Kemal Paşa’ya çok önemli telgrafı buradan çektiğini ifade etti… Bu önemli haberleşme noktasının yeniden yapılmasının çok önemli olduğunu belirten Şükür, Milli Mücadelenin 100. Yılında yetkililerden bu gibi yerlerin yeniden yapılıp topluma kazandırılmasını beklediklerini dile getirdi…

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Şükür, geçmiş yıllarda bu yerle ilgili olarak, topluma kazandırılma projeleri olduğunu bildiklerini, günümüzde ise Milli mücadele tarihimizde önemli yeri olan telgrafhanenin tamamen yıkıldığını, artık buranın rekonstrüksiyon çalışması yapılarak topluma kazandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayrıca Bir dönem Gebze’nin köyü olan bu yerin toplumsal hafızadan silinmemesi gereken yerlerin başında geldiğini söyledi…

Rıdvan Bey, haklı…

Tarihi yerlerimize her zaman sahip çıkmalıyız…

Karamürsel’de 40 kiloluk karpuz

Karamürsel’de ikamet eden Halit Dinç (82) adındaki bir çiftçi, tamamen doğal yollarla yetiştirdiği karpuzunun 40 kiloya ulaştığını söyledi. 40 kiloluk karpuzu görenler, büyük şaşkınlık yaşıyor. Halit dede, “Bu karpuzu önümüzdeki kurban bayramında çocuklarım ve torunlarımla yemeği düşünüyorum” diyor… Bir de “Diyarbakır karpuzuna rakip bile olabilirim’ diye espri yapıyor…

İstanbul’da Suriye TV

2012 yılında sadece 14 bin 237 mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de, zaman içerisinde artan nüfus yoğunluğu dikkat çekti. Geçici korumu altındaki Suriyelilerin en çok yaşadığı yer ise 547 bin 943 ile İstanbul olarak belirlendi. Artan Suriyeli mültecilerle birlikte, Ağustos ayında İstanbul’da Suriye TV kanalı kurulurken, çalışanlarının Türkiye’deki Suriyeli gazeteci ve televizyoncular tarafından oluşturulduğu kaydedildi. Türkiye’de Ağustos itibariyle 3 milyon 643 bin 870 Suriyeli var… Kocaeli’de ise Suriyeli sayısı, 56 bine yükseldi…