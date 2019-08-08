Bomba patladı!

Önce yandık, milyonlarca liralık zarar ile yeni döneme başlamış olduk. Niye oldu, neden oldu hala belli değil! Sonuç olarak milletin emanetine bir şekilde sahip çıkılamamıştı. Vergilerimizle alınan araç gereçler, alet edavat cayır cayır yanmıştı. Niye olduğuna yine giriyorum. Çünkü şartlı reflekslerimizin ortadan kaldırılmasının ilk adımıydı bu. Devamında pancar deposunun yani tarihimizin yıkılması gelecekti… Niye yıkıldı diye soracağım ama kimsenin bir şey bildiği yok! O da bir şekilde yıkılıvermişti. Geçen hafta yine bir boğulma vakası olmuş ve herkesin canı yanmıştı. Kuralsızlık, ihmal, başıboşluk, adına ne derseniz deyin… 17 yaşında hayatının baharında Eren’i Sapanca’nın serin sularında kaybettik. Benzer durumun o gölde hemen her yıl olduğunu bildiğimiz halde gelmişti bu ölüm. Eren’in acısı daha tazeyken, bu kez bomba haberi… Hani terör olaylarında duyduğumuz o patlayıcıdan bahsediyoruz. “Bomba haberim var!” gibi bir bomba değil, gerçek bir bomba patlayan! Sukay gibi Kartepe’nin en gözde mekanlarından birinde patlayan el yapımı bu bomba ile adeta ilçemizin turizm alanındaki imajı da yerle bir olmuş oldu. Atv ölümleri, salıncaktan düşme, boğulmalar ve son olarak bu bomba olayı iyice tadımızı kaçırdı. Sahi, bu ilçe gerçekten bu kadar sahipsiz mi?

Bunları bir şekilde tartışalım da, bu siyanür olayına ne demek gerekiyor? Temas halinde bile öldürücü özelliği olan bu kimyasal madde, hangi cesaretle ortalığa saçılabiliyor? Bu zehri kim ya da kimler ilçe girişine atacak cesareti kendinde bulabiliyor? Umarım bu olay da yangın gibi geçiştirilmez, el bombası olayının da üzeri örtülmez. Kartepe birileri için “her türlü haltı yiyebileceğini düşündüğü yer” olabilir ama bu ilçe asla sahipsiz değil! Sıradan vatandaşından yerel yöneticilere kadar herkesin bu konuda hassas olması gerekiyor. Doğa harikası bu ilçenin festivallerle, sosyal ve kültürel etkinliklerle gündeme gelmesi için herkes üzerine düşeni yapmalı.

Kartepe insanı kadirşinastır. Yolda kalmışa elini uzatır, aç kalana sofrasını açar, yolda kalmışın cebine para sokuşturur. Bu insanların yaşadığı ilçe güzellikleriyle anılmalı. Bu ilçe böyle gündemleri hiç hak etmiyor…

Ne oldu bu teleferiğe?

Kartepe’nin prestij projeleri arasında gösterilen “teleferik” durdu! Gerçi temeli atıldıktan sonra bir çivi bile çakılmamıştı. Yüklenici firmanın işi bıraktığı ve yeniden ihale sürecine girileceği konuşuluyor. Bir önceki firma işe başlayana kadar prosedürler bir türlü bitmemişti. “İhale yapılana kadar zorlu süreç olacak, sonrasında işler rayına girecek” dendi ama bugün yeniden başa dönülmüş durumda. Bana göre atılan beton da kırılarak süreçten şimdilik tümden vazgeçmek gerekiyor. Böylelikle doğa daha fazla tahrip edilmemiş olur. Zaten fizibl olmayan bu projede ısrar devam ederse “yapmış olmak için” yapılacak ki, bu daha büyük yanlış olur.

Teleferik, elbette bir gün bu ilçeye yapılmalı ve yapılacaktır da… Ancak o gün bugün değildir! Biz daha öncelikli sorunlara eğilelim, çözebileceğimiz sorunlara el uzatalım. Hayalcilikten uzak duralım. Bir yerlerde görülen projeleri Kartepe’de uygulama ısrarı vizyon belediyeciliği değildir. Buna karşı durmak da vizyonsuzluk hiç değil! Gerçeklerden ırak bir bakış açısıyla değil, elindeki imkan ve kabiliyete göre proje yapılmalı. Ayakları yere sağlam basarak, akıllıca ve gelecek hesabı da yaparak adım atmak gerekiyor. Olanda hayır vardır diyerek bu işten vazgeçmenin ve bir başka bahara ertelemenin tam zamanı diye düşünüyorum.

Zafer Arat…

Nedense Zafer Arat ile ilgili yazı yazmaya kalktığımda bir başlık düşünemiyorum. İsmini buraya yazdığımda gerisi bir şekilde geliyor. Sanırım kendisi doğal ve iş bitirici bir özelliğe sahip olduğu için yazı da kendiliğinden akıyor. Kartepe İlçesi kurulduğu günden bu yana ilçede başkan yardımcısı olarak görev yapan Arat, yeni dönemde koordinatörlük yapacak. Başkan Kocaman’ın bu güne kadarki en önemli tercihi Zafer Arat oldu diyebiliriz. Ekonomik sıkıntının yaşandığı bu dönemde risk alacak, personeli çalıştırabilecek ve bu geçiş dönemini iyi idare edebilecek biri gerekiyordu. Bu isim bana göre de Zafer Arat’tan başkası değildi. Bu atamayla birlikte çalışmayan personel sayısında da düşüş olacağını düşünüyorum. Başıboşluk, kaytarma, sağda solda zaman geçirme gibi söylemlerin de en aza indirileceğine inanıyorum. Zafer Arat ile birlikte personel bundan sonra ya işi bırakacak, ya da işine dört elle sarılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Hoca’yla uyumlu çalışması ve risk alan bir yapısı ile ilçede hareketin başlayacağını düşünüyorum. Tecrübeli isim Zafer Arat’ın yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.