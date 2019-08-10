Nane (mentha)

Saygıdeğer Okuyucularım;

Nane, Akdeniz Bölgesi’ndeki memleketlerde çok eski zamanlardan beri yetiştirilmektedir. Yabanisine dere ve çay kenarlarında, nemli topraklar rastlanmaktadır. Nane, şifalı bir bitkidir; yapraklarından nane esansı çıkartılır. Bu esans, değişik alanlarda kullanılmaktadır. Taze ve kurutulmuş yaprakları da salatalara ve yemeklere lezzet ve koku vermek için kullanılır. Nane, Ballıbabagiller (Labiateae) familyasından ve kökleriyle uzun ömürlü bir bitkidir. Yirmi ile kırk santime kadar boylanır. Yaprakları karşılıklı, küçük oval şeklindedir. Tohumları esmer, yuvarlak ve çok küçüktür. Tohumları, ekildiklerinden on beş veya yirmi gün sonra çimlenir.

Nane Çeşitleri

Adi Küçük Yeşil Yapraklı Nane:Memleketimizde en fazla yetiştirilen bir çeşittir. Kuvvetli topraklarda bol sulamakla üç veya dört biçim yaprak alınabilir.

Kıvırcık Yapraklı Nane: Yaprakları adi naneye nazaran daha yuvarlak ve kıvırcıktır.

Nane, ılık ve rutubetli iklimlerden hoşlanır. Orta ağırlıkta killi – kumlu – humuslu topraklarda iyi yetişir. Nane iki şekilde yetiştirilir.

Tohumları ile

Çelik ve köklü pirleri ile

Bizde tohumla nane yetiştirilmesine pek az yerlerde rastlanmaktadır. Tohumlar; evvelden hazırlanmış, eski çürümüş gübre ile gübrelenmiş olan küçük tavalar içerisine bir metreye 0,5 gram hesabıyla serpme olarak ekilir. Üzeri gayet hafif bir tahta ile bastırılır. Nanenin en kolay yetiştirilmesi, köklü piçleri vasıtasıyla olanıdır. Bahçenin gölgelik bir yerinde hazırlanan küçük tavalar içerisine İlkbahar’da bu piçler sıravari olarak dikilir. Dikimde sıralar arasında yirmi veya otuz santim sıralar üzerinde on veya on beş santim aralık yeter. Nane tavalarını sık sık sulamalı ve yabani otları alınmalıdır. İki ay sonra gelişmiş olan nane yaprakları koparılmaya başlanır. Kışın nane tavalarına bol miktarda eski çiftlik gübresi veya komposto verilirse, bitkiler ertesi sene daha kuvvetli kardeşlenir ve bol şekilde mahsül verilir.

Tohum Alınması

Nane, pek az tohum bağlar. Çiçeklenmeden sonra hemen çiçek sapını kesim tohumları alınmalıdır. Nane çiçeklerinin tozlama ve döllenmesinde arıların büyük hizmeti görülür.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,