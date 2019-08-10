Kurban kesme geleneğinin nereden geldiğini biliyor musunuz?

Bugün bayramını birinci günü… Bugünkü yazımda size Kurbanın tarihçesinden bahsetmek istiyorum… İslam'da Kurban'ın tarihçesi, Hz. İbrahim Peygamber ile başlar. İbrahim Peygamber, oğlu İsmail'i Allah'u Teala'ya kurban etmeye nezreder. Zaman gelince, kendisine bu ahdi hatırlatılır. O da gerekli hazırlığı yaparak, oğlunu kurban etmek üzere müsait bir yere götürür. Çocuğu yatırır ve bıçağı boğazına vurur. Fakat bıçak çocuğu kesmez. Bu sırada, Allah tarafından kendisine bir koç gönderilir. Bu koçu keserse, oğlunun yerine kabul edileceği bildirilir. Bu olay üzerine Hz. İbrahim kendisine gönderilen koçu keser ve ileride peygamber olacak olan oğlu İsmail kesilmekten kurtulur.

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Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmek istemesinin bir benzerinin de Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib tarafından yaşandığı haber verilmektedir. Zemzem kuyusunun kazılması sırasında Kureyşle karşılaştığı zorluklardan dolayı Abddulmuttalib eğer on tane oğlu olursa onlardan bir tanesini Kâbe'nin yanında Allah için kurban etmeyi adamıştı. Çekilen kur'ada Peygamberimizin babası Abdullah'a çıkmıştı. Abdulmuttalib adağını yerine getirmeye karar verdi. Kureyşliler böyle bir adetin yerleşmesinden korkarak, kendisine engel olmuşlardı. Daha sonra Abdullah'ın yerine 100 tane deve kurban edilmiştir.

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Bu olayla Peygamberimizin, insanlığa kurtarıcı olarak gelişinin bir işareti olarak, insan hayatının maddi ölçüsü tam 10 misli yükselmiş bulunuyordu. İslâm'da kurban kesme geleneği Hz. İbrahim'e kadar uzanır. Hz. İbrahim'in yapmış olduğu hac ibadeti sırasında, Mina'da kurban kestiği anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de A1lah: ''Sonra da sana: 'Doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine uy! O müşriklerden değildi.' diye vahyettik.'' buyurulmaktadır. (16/123 Nahl) Kurban bayramının da Hz. İbrahim'den kaldığı bilinmektedir. Hz. Peygamber, kurban bayram namazını kıldıktan sonra hazırladığı iki boynuzlu koçun birisini kendisi ve ailesi için, diğerini de ümmeti için kurban etti. Sonra da: ÒAllah'ım! Bu sendendir ve sanadır.Ó buyurdu. (S. Buhârî, Trc. Tecrîd, 3/172). Hz. İbrahim'in geçirdiği büyük imtihandan sonra Allah'ın lütfettiği koç kurbanını da hatırlatan bu ibadet, böylece İslam'da da devam etmiştir. Dinimizde kurban, kurban bayramı günlerinde kesilir. Sığır, manda, deve, koyun ve keçi kurban edilir.

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Türkiye’de kurban kutlamaları… Güneş'in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır ve kurban genelde ilk gün kesilir. Kesilen bu etin üçte biri akrabaya, üçte biri fakirlere dağıtılır. Kalan üçte bir ise kurbanı kesenindir. Kesilen kurbanın etinden yapılan yemekler bayram boyunca misafirlere ikram edilir. Tanıdık ve akrabalar ziyaret edilir, çocuklara harçlık ve hediyeler verilir. Çocuklar büyüklerinin elinden öper ve bayramda tüm küslükler son bulur. HEPİNİZE İYİ BAYRAMLAR…

5 maddede kurban kesme

Bugün bayramın birinci günü… Kurban edilecek hayvanı keserken bilmemiz gerekenleri ve unuttuklarımızı hatırlatmaya devam ediyoruz.

1.Kurban edilecek hayvana dikkat edilmeli

Kurban edilecek hayvan; koyun-keçi en az 1 yaş, sığır-manda 2 yaş, deve ise en az 5 yaşı doldurmuş olmalıdır. Hasta, zayıf, kötürüm, kör, sakat gibi azalarından birinin eksik olduğu hayvan kurban edilemez. Kurban edilecek hayvan kesinlikle sağlıklı olmalıdır.

2. Kesim öncesi hazırlık yapılmalı

Kurban kesiminden önce; kesim yapılacak yerin seçimi ve temizliği, kesim sırasında kullanılacak malzemelerin ve özellikle de kesim yapılacak bıçağın kesinleştirilerek hazır hale getirilmesi gibi tüm hazırlıkları evvelden yapmalı.

3. Kurbanın hazırlanması

Kurban edilecek hayvanı kesim yerine götürürken işkence ederek değil, nazik ve şefkatli bir şekilde hayvana zarar vermeden götürmeye dikkat etmeli. Her sene bayram haberlerinde işkence görerek kurban yerine mundar edilen hayvanları izliyoruz maalesef ki! Bu yıl bu tarz haberlerin azalması umuduyla bu maddeye dikkat edelim.

4. Hayvanın bağlanması

En önemli maddelerden biri de hayvanın bağlanmasıdır. Öncelikle hayvanın yönünü kıbleye çevirip; bir elle sol ön ayak, diğer elle sağ arka ayak tutularak yavaşça yere indirilmelidir. İki ön ayağı arkaya doğru bükülür, sol arka ayakta bu iki ayağın arasına koyularak incitmeden bağlanılır. Arka sağ ayak serbest bırakılır. Eğer daha önce kesilmiş hayvan varsa etrafta hayvanın gözleri de bağlanmalıdır

5. Besmele ve dua edilmeli

Kurban kesilmeye hazır hale geldikten sonra besmele ve dua edilmeli. Keskin bir bıçakla bir hamle de hayvanın boynu; damar ve boruları kesilip, hayvanın canın çıkması beklendikten sonra sırayla, önce kafası kesilir, sonra derisi yüzülür, karnını açılır iç organları çıkarılır ve gövde parçalanılır.

Kesiklere dikkat!

Uzmanlar Kurban Bayramı’nda sık yaşanan kesiklere karşı uyarıyor. Bir yeriniz kesildiğinde kan kaybı olmamasına dikkat edilmelidir. Ciddi kan kaybı olan kesiklerde, kanamanın kanayan yerin üzerine bastırarak durdurulması gerekiyor. Yüzük ve kol saati gibi aksesuarlar çıkarıldıktan sonra, el kalp seviyesinde tutulmalı ve eklemleri aşırı bükülmeden uygun pozisyonda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sızıntı tarzında bir kanama olduğu fark edildiğinde, kanayan kısım kalp hizasından yukarıya gelecek şekilde kaldırılarak, kanama belli oranda azaltılabilir.