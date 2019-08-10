50 yıl önce, 50 yıl sonra…

Şu Karamürsel gerçekten ilginç bir ilçe’

Önce “Karamürsel Sepeti” sonra,

“Pehlivanları “ ile anılır.

Karamürsel Sepeti ilçenin adı ile özleşmiştir.

Türkiye’nin neresinde “yağlı-paralı” güreş yapılıyorsa,

Yanındaki biri size;

-Nerelisiniz?

Diye sorduğunda:

-Karamürselliyim,

Cevabını verdiğinizde:

-Aydın Demir yaşıyor mu, Ahmet Taşçı “n’apıyor, diye pehlivanları sorar.

Anlayacağınız Karamürsel “Sepeti ve Pehlivanı ile” tanınır.

Bu Cuma günü “Karamürsel’in Dünyaca ün yapmış ismi” Karamürsel Sepetçisinin çarşı merkezindeki işyerine uğradım

Karamürsel Sepeti’nin son temsilcisi ve bu işi Türkiye de tek devam ettiren Ali Koygun işyerinde bir hanım müşterisi ile ilgileniyor, hanımefendi çeşit çeşit sepetler içinde merak ettiği” Karamürsel Sepeti” konusunda bilgiler ediniyordu.

İşletme sahibi Ali Koygun samimiyetle hanımefendiyle arasındaki söz diyaloguna beni de dahil etti.

Meral Baltacı aslen Amasyalı. Ankara’da yaşıyor. Eşi Veteriner Fakültesinde Profesör.

Karamürsel ve Karamürsel Sepeti ile ilginse gelince:

Meral hanım babansın görevi gereği yaz aylarında Erdek’te kampa giderlermiş.

Anlattığına göre 1967-1969 yıllarında Erdek’e giderken “-Böyle sahil yolundan Karamürsel’den geçerken sanki yolun sağında solunda SEPETLER görmüştüm.

Çocuk yaştaydım. Arkadaşlarla internet paylaşmalarımızda “Karamürsel’de” bir konaklama işletmesinin reklamını görmüş ve Karamürsel’e gelmeye karar vermiştik. Geldiğimiz Konaklama tesisinde;

“ Karamürsel’de alabileceğimiz bir hediye türü var mı ?” diye sorduğumda,

Burayı, Karamürsel Sepetçisini tarif ettiler.

Elli yıl oluyor, hayal meyal hatırladığım o günkü sepetlerin bu kadar ünlü olduğunu ve o sepetleri görmek beni çok mutlu etti.Bu sepeti alarak evimdeki köşesine koyacağım.50 yıl önceki hayalimi gerçekleştiren,Karamürsel Sepetini yaşatanlara çok ama,çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karamürsel Sepeti’nin hikayesini birlikte paylaştık.

Meral hanım sepetini aldı,adres ve telefonun verip gitti.”

Meral hanımın ayrılmasından kısa bir süre sonra bir karı-koca Karamürsel Sepetçisine geldiler.

Sepet çeşitlerine baktılar 3 sepet beğendiler tabi 3 sepetten en beğenileni favorisi meşhur “Karamürsel Sepeti“idi.

Kısa tanışma merasiminden sonra “Nereden geldiklerini, sepetleri nereye götüreceklerini ,sordum

-Ankara’ya...Dediler.

Bende biraz önce yine Ankaralı bir bayan gelmişti dememi bitirmemiştim:

-Evet,tanıyoruz aynı otelde kalıyoruz bizi buraya o yönlendirdi (!)

Demezler mi?

İnanın kendi adıma Karamürsel’de yaşamaktan, Karamürselli olmaktan gurur duydum.

Karamürsel Sepetçisi’nin Karamürsel’i turizm açısından ne kadar tanıtımında katkısının olduğunu duymak beni çok duygulandırdı.

Karamürsel Sepeti’ne ilginin bu denli olması bir yana,

Karamürsel dışından gelip, Karamürsel Sepeti ve hatta Karamürsel’le tarihi ve TURİZM bilgilerimizi içeren broşür ve her türlü tanıtımların TURİZM DERNEĞİ tarafından yapılması acaba Karamürsel Sepetçisinin şahsi gayreti ile gerçekleştirdiği tanıtımdan daha etkili olmaz mı?

Belediye, Turizm Derneği veya Turizm Dernekleri (varsa) Karamürsel Sepetçisi işbirliği ile yapılacak tanıtımlar Karamürsel’e daha çok ivme kazandırmaz mı?