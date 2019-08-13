Kurban bayramı ve insan…

İslam dinine inanalar için iki büyük bayramdan biri olan Kurban Bayramı’nı yaşıyoruz.

Kurban; inandığımız Yaradan’a “yakınlaşmanın” bir ifadesidir öncelikle.

Ve; dünya nimetlerini “insan kardeşlerimizle paylaşmak” dır.

İslam dininde “helal kazançla yaşamak” esastır. “KUL HAKKI YEMEK” en büyük günahtır. Her Müslüman, dini bayramlarda, kendi vicdanı ile hesaplaşmalıdır!

Kazandığım helal mi?

Kul hakkı yedim mi?

Kazandığımı yoksul insanlarla paylaştım mı?

Ve; her SİYASİ İKTİDAR, sorgulamalıdır kendini;

Bana emanet edilen devlet olanaklarını “HAKÇA PAYLAŞTIRDIM MI?”

Siyasi yandaşlarımı koruyup kollayıp, “KUL HAKKINA TECAVÜZ ETTİM Mİ?”

Ülkemin insanları, “Mülk’ün asıl sahipleri” işsizlik, geçim sıkıntısı, açlık çekerken, ben “LÜKS ve İSRAF” içinde mi yaşıyorum?

Kanımca

Her dini bayram her Müslüman’ın kendisiyle HESAPLAŞMA zamanıdır!

Dini bayramlar, aile ve akrabalar, komşular, arkadaşlar ve dostlar arasında sıcak ilişkiler kurmak, varlığı paylaşmak, varsa dargınlıklara son vermek, sevgi ve saygıyla kucaklaşmak için de bir fırsattır. Dini kurallarımız da bunu emreder.

Öte yandan, yaşadığımız dünyada olup bitenleri de bir kez daha düşünmenin zamanıdır;

Neden Müslüman ülkeler ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan yeterince gelişmemişler?

Neden Müslüman Müslüman’la savaşıyor?

Neden savaşlar ve terör hep Müslüman ülkeleri vuruyor?

Müslüman dünyası neden ciddi bir dayanışma içinde değil? Örneğin; KKTC’yi tanıyan bir Müslüman ülke yok?

Kralına madalya taktığımız, “ABD hizmetkarı” Suudi Arabistan, Türkiye’den meyve ve sebze taşıyan Türk TIR’larını gümrükte bekletirken, Yunanistan, İspanya ve İtalya’dan gelen ürünleri kabul ediyor! Türk hacılar bu yıl bu ülkelerin ürünlerini yiyecekler!

Kimi Müslüman ülkelerin yöneticileri neden ABD ve İsrail emperyalizmiyle kol kola?

ABD başta olmak üzere, kimi emperyalist ülkeler neden Türkiye’de “etnik köken, mezhep, cemaat, tarikat” araştırmaları yapıyorlar? Bu güzelim ülkeyi bu nedenlerle bölüp parçalamaya ve güçsüz kılmaya çalışıyorlar?

Dini inancı, mezhebi, etnik kimliği ne olursa olsun, bu ülkede yaşayan her insanın geleceğinin aydınlık olması “BARIŞ İÇİNDE, İNSANCA, HAKÇA YAŞAMAK” değil mi?

Neden bizim ülkemizde “BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK” gelişmeler yaşanmıyor? Neden bilim adamlarımız yabancı ülkelerde istikbal arıyor? EĞİTİM DÜZENİMİZ NEDEN NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRMİYOR?

Neden, Yaradan’ın en büyük nimeti olan verimli tarım alanlarımız, ormanlarımız yok ediliyor? Avrupa’da “siyanürle altın aramak YASAK” iken, yabancı şirketlerin en güzel doğal alanlarımızda siyanürle altın aramalarına kimler ve neden göz yumuyor? Akarsularımız, göllerimiz, denizlerimiz neden kirletiliyor?

Neden dünyanın en borçlu ülkelerinden biriyiz?

Siz de aklınıza gelen soruları bir düşünün.

Onurlu insan, gerçek bir Müslüman, sömürü düzenine, kirli siyasete, kardeş kavgasına kurban olmayan insandır!

Kurban bayramınız kutlu olsun…